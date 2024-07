Olimpiadi di Parigi 2024: il girone “lento” ostacolerà il superamento dei record mondiali?

Tavolo delle medaglie | Programma olimpico | Novità sulle Olimpiadi

PARIGI – Nella finale maschile dei 100 metri rana alle Olimpiadi del 2024 di domenica, otto nuotatori di livello mondiale hanno attraversato la piscina… e nessuno di loro sarebbe arrivato meglio dell’ottavo posto alle Olimpiadi di Tokyo tre anni fa.

Nella “Gara del secolo” tenutasi una notte prima, i 400 metri stile libero femminili, che in precedenza aveva detenuto tre record mondiali, non erano riusciti a raggiungere il suo record personale; Dove Katie Ledecky non è riuscita a infrangere la barriera dei quattro minuti.

Dopo due giorni tumultuosi di nuoto qui alla Paris La Defense Arena, non sono stati stabiliti record mondiali e nello sport circolavano sussurri: è la piscina il problema?

Se è così, molti credono che il problema specifico sia più profondo.

La World Aquatics Authority raccomanda che le piscine olimpiche siano profonde tre metri. La piscina qui alla periferia di Parigi – una vasca temporanea collocata su un campo da rugby, simile a quella costruita il mese scorso al Lucas Oil Stadium di Indianapolis per i Trials Olimpici statunitensi – è profonda 2,15 metri. Ciò supera la profondità minima ancora in vigore al momento dell’approvazione dei piani Parigi 2024; Ma è inferiore al nuovo minimo fissato dalla World Water Sports Authority, che è di 2,5 metri.

Un problema più specifico è che nelle piscine poco profonde, l’acqua che i nuotatori spostano con le loro bracciate può essenzialmente rimbalzare sul fondo della piscina e rendere “ondulati” o mossi i secondi 50 metri di una nuotata di 100 metri.

D’altra parte, una maggiore profondità riduce l’effetto. Alcuni esperti ritengono che una maggiore profondità aumenti le prestazioni.

Queste stesse persone spesso descrivono le piscine poco profonde con un aggettivo che il grande pubblico non assocerebbe mai a una piscina: “lento”.

Alcuni hanno detto che la rana, in particolare, è soggetta a turbolenze “ondulate”.

Altri ritengono che l’effetto sia piccolo o addirittura trascurabile. Quando a maggio John Ireland, direttore dei servizi tecnici del Mirtha Bowles, è stato interrogato sulla differenza tra 3 metri e 2,5 metri – la profondità della piscina in cui gli Stati Uniti gareggeranno nelle prove olimpiche – ha risposto: “Niente”.

“Molto di questo si basa sulle percezioni piuttosto che sulla realtà”, ha detto. “Se parli con molti allenatori molto bravi, diranno che la piscina dovrebbe essere profonda almeno tre metri. E la maggior parte delle nostre ricerche mostra che qualsiasi profondità superiore a due metri è banale… Una certa profondità è ovviamente molto importante. Ma dopo un certo punto “il rendimento diventa decrescente”.

Ma cosa, se non la profondità, potrebbe spiegare la finale dei 100 metri rana in cui nessun nuotatore riusciva a superare i 59 secondi? (Il record del mondo è di 56,88 secondi.)

Cosa spiega perché cinque gare su sette hanno avuto come risultato un vincitore più lento del vincitore del Campionato del mondo 2023?

Ma cosa spiega perché la star francese Leon Marchand, la star americana Gretchen Walsh e decine di altri non sono riusciti a battere i propri record personali?

L’italiano Nicolò Martinengi ha vinto l’oro nei 100 metri rana maschili con un tempo più lento di oltre due secondi rispetto al record del mondo. (Foto AP/Martin Meissner)

“Non è l’ideale per fare dischi”

Ken Ono, uno specialista di dati che lavora con i nuotatori americani, è d’accordo con la teoria prevalente. “La piscina è veloce rispetto al club di nuoto locale. Tuttavia, non è l’ideale per stabilire record. La profondità ridotta è il motivo principale. Ho sentito da alcuni concorrenti che sono stati costretti a modificare i loro tuffi (un po’)” ha detto a Yahoo Sports via e-mail.

Ha spiegato e ribadito che “la prestazione atletica è stata sorprendente sotto tutti gli standard”. Ma ha ipotizzato: “Sarebbe stato possibile vedere Marchand registrare i 400 metri misti individuali in meno di 4 minuti, o 55 secondi in meno di 100 metri? [Olympic champion Torri] “Husky e Walsh? Onestamente, probabilmente lo avremmo fatto in altre piscine.”

Anche i nuotatori hanno parlato di essere lenti. “È stato un incontro strano in termini di tempi”, ha detto dell’incontro Adam Peaty, il detentore del record mondiale britannico nei 100 rana.

“Il tempo non è stato veloce per nessuno; ne abbiamo parlato”, ha detto l’italiano Niccolò Martinenghi, che domenica ha battuto Pettit vincendo l’oro nella finale dei 100 metri rana. Non era sicuro del perché.

“Ma questo non mi interessa”, ha continuato. “Sono un campione olimpico Oggi sono stato il più veloce e questo mi basta”.

Altri hanno intrapreso la stessa strada affrontando questioni relative alla qualità delle piscine. Quando è stato chiesto alla nuotatrice freestyle americana Paige Madden, inizialmente ha sorriso e ha detto: “Sai… onestamente, è difficile giudicare, penso che i risultati si vedranno man mano che la competizione procede”. La cosa più importante, ha aggiunto, “siamo tutti sulla stessa barca. Non importa il tempo. Conta solo il posto alle Olimpiadi”.

“Non lo so, molte persone dicono che non gli piace la sensazione della piscina”, ha detto Katie Grimes dopo la sua prima nuotata lunedì mattina. “Onestamente non sento alcuna differenza. Certo, il i tempi erano più lenti, ma siamo tutti sulla stessa barca, quindi non ha molta importanza.” .

Molti allenatori e dirigenti hanno avvertito che l’incontro era ancora giovane, poiché erano trascorsi solo due giorni. Quando è stata raggiunta telefonicamente lunedì, l’Irlanda ha anche osservato che “tre record olimpici sono stati stabiliti in due giorni”. Ha detto che Mirtha – il leader del settore che ha costruito la piscina di prova americana e questa piscina di Parigi – è “assolutamente fiduciosa che questo sia un eccellente esempio di piscina olimpica”. È certo che prima o poi i record mondiali verranno battuti.

Sebbene i migliori tempi non siano stati all’altezza delle aspettative, quattro delle sette finali finora sono state in media più veloci rispetto alla gara equivalente di Tokyo; Quattro delle sette finali sono state più veloci dei campionati del mondo della scorsa estate.

Alcuni potrebbero aspettarsi che sei o sette su sette siano più veloci, dato il “moto ondoso del nuoto” e la più ampia progressione e accelerazione in questo sport.

Ma ci sono molti fattori che possono contribuire a rendere questi tempi relativamente deludenti. Walsh ha menzionato la “pressione” di stabilire un record mondiale. I formatori hanno detto che il posto potrebbe essere “spaventoso”. Decine di nuotatori hanno detto che era l’atmosfera più rumorosa che avessero mai sperimentato.

Ci sono anche le sfide esterne che complicano ogni Olimpiade, ma sono più acute qui a Parigi: frustrazioni alimentari, test antidroga, responsabilità dei media, caos nei trasporti e così via. “Vivere nel Villaggio Olimpico rende difficile le prestazioni. Sicuramente non è adatto per alte prestazioni”, ha detto domenica l’australiana Ariarne Titmuss.

Ma l’opinione prevalente tra gli atleti sembra essere che tutta questa conversazione sulla piscina “lenta” sia un po’ sciocca.

“Voglio dire, la piscina è lunga 50 metri, 10 corsie”, ha detto la canadese Summer McIntosh, favorita per la vittoria dei 400 metri individuali femminili lunedì. “È una piscina olimpica. Non credo che nessuna piscina olimpica dovrebbe essere descritta come lenta. No non importa.” “Tutti gareggiano nella stessa piscina. Non importa se è la piscina più veloce del mondo o la piscina più lenta del mondo: ho gli stessi obiettivi.”