Olimpiadi: Sport Canada sospende i finanziamenti al calcio per i droni

Sport Canada ha tagliato i fondi all’allenatore di calcio femminile Bev Priestman e ad altri due dirigenti della squadra sospesi, definendo lo scandalo dei droni che ha scosso le Olimpiadi di Parigi una vergogna per tutti i canadesi.

La squadra canadese ha subito un duro colpo alle sue speranze di mantenere il titolo olimpico di sei punti, mentre Priestman e i funzionari Joseph Lombardi e Jasmine Mander sono stati banditi dalla FIFA per un anno da qualsiasi attività legata al calcio a seguito delle accuse secondo cui lo staff canadese lo avrebbe usato per spiare la sessione di allenamento a porte chiuse di un avversario all’inizio di questo mese.

“Utilizzare un drone per monitorare un’altra squadra durante un allenamento a porte chiuse è un imbroglio”, ha detto in una nota il ministro dello Sport canadese Carla Qualtrow. “Ciò è gravemente ingiusto nei confronti dei giocatori canadesi e delle squadre avversarie. Mina l’integrità del gioco. Poiché il programma femminile riceve finanziamenti da Sport Canada, sospendiamo i finanziamenti relativi ai funzionari di Canada Soccer sospesi per la durata della loro sanzione FIFA. .

“C’è una cattiva condotta radicata nel calcio canadese. Dobbiamo andare a fondo di questa questione, e lo faremo. Questa questione ha causato notevole distrazione e imbarazzo per il Team Canada, il Paris e tutti i canadesi in patria”.

Canada Soccer ha detto che sta esplorando come presentare ricorso contro la penalità di sei punti imposta dalla FIFA, che lascia il Canada con meno tre punti nel Gruppo A con due partite rimaste da giocare.

Domenica il Canada affronterà la Francia.

Gli ex giocatori canadesi hanno espresso il loro sostegno alla squadra.

Gruppo A GP W D l GD PTS 1 – Francia 1 1 0 0 +1 3 2-Colombia 1 0 0 1 -1 0 3 – Nuova Zelanda 1 0 0 1 -1 0 4 – Canada 1 1 0 0 +1 -3 1, 2: Si qualifica per QF; 3: Possibile qualificazione Il Canada ha detratto 6 punti

“Ossessione Pubblicato in X. “Sono stati ingannati da molti del loro stesso popolo, e non solo [national team] lavoratori.

“Stando al fianco di questi giocatori e di tutti i giocatori che facevano parte di questo programma, ho lavorato davvero duramente per costruirlo, non per demolirlo”.

Diana Matheson, che si è ritirata nel 2020 dopo aver giocato 206 partite con il Canada in 17 anni di carriera, ha dato il suo pieno sostegno ai giocatori.

“Come molti canadesi, ho lavorato con molte emozioni su questa storia, che ha attirato l’attenzione non solo sulla WNT, ma sull’intera squadra olimpica canadese”. Lei scrisse.

“Io sto con i giocatori. Sono con te. I canadesi sono con te. Nell’ultima partita, nella prossima partita, in ogni partita, siamo con te. Prendici sei punti? OK, prendiamone nove”.