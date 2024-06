Olivia Culpo e Christian McCaffrey dicono “Lo voglio” durante una cerimonia in chiesa

Oliva Culpo afferma che sposarsi in chiesa era il desiderio di Christian McCaffrey

Olivia Culpo e Christian McCaffrey hanno stretto una relazione matrimoniale.

La rivista Vogue È stato riferito sabato 29 giugno che la modella si è scambiata i voti nuziali con McCaffrey, 28 anni, durante una cerimonia di matrimonio tenutasi nel suo stato natale, il Rhode Island.

Culpo, 32 anni, ha camminato lungo la navata della chiesa di Watch Hill per esaudire il desiderio della star della NFL di sposarsi in chiesa.

“Questa era la nostra priorità numero uno”, ha detto al punto vendita riguardo alla posizione.

Inoltre, la sposa 32enne indossava un abito personalizzato Dolce & Gabbana che presentava uno scollo rotondo in crêpe a maniche lunghe e un abito da ballo accentuato da una gonna voluminosa e una schiena foderata di bottoni.

Ha descritto l’abito da sposa dei suoi sogni, dicendo: “Volevo che sembrasse senza tempo, disinvolto, come se mi completasse, non mi mettesse in ombra”.

L’ex Miss Universo ha completato il suo semplice look da matrimonio con un velo di pizzo lungo 16 piedi.

Culpo e McCaffrey hanno iniziato a frequentarsi per la prima volta nel maggio 2019. Dopo anni di frequentazione, i due hanno annunciato il loro fidanzamento nell’aprile 2023 tramite un post congiunto su Instagram.

Insieme alla rivelazione del fidanzamento, i piccioncini hanno condiviso uno scorcio della loro proposta romantica durante il loro viaggio nello Utah.

Una foto scattata all’epoca mostrava il giocatore dei San Francisco 49ers che si inginocchiava e rivolgeva la domanda a Culpo con un anello che presentava un grande diamante ovale e pietre laterali a forma di spalla.