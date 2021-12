Omigron può causare malattie lievi. Indica perché uno studio di laboratorio.

La variante omega-3 di SARS-CoV-2 potrebbe essere meno efficace nel penetrare nei polmoni e diffondersi da cellula a cellula. Corona virus , Suggerisce i primi studi sulle cellule umane nella dieta di laboratorio.

Alcuni dati iniziali provenienti da paesi come il Sudafrica e il Regno Unito possono aiutare a spiegare perché causa malattie meno gravi. Ma anche se Omigron non invade Polmone Cellule efficienti, il nuovo studio è stato pubblicato nel database di stampa martedì (21 dicembre) bioRxiv , Confermato che la variante inganna di più anticorpi Sviluppato da individui completamente vaccinati.

Come altre ricerche, il team ha mostrato la dimensione del “booster” di Pfizer Vaccino Ha aumentato significativamente il potere neutralizzante degli anticorpi nelle persone vaccinate: “Ci aspettiamo ancora che l’immunità diminuisca nel tempo”, ha affermato l’autore senior Ravindra Gupta, professore di microbiologia clinica presso l’Istituto di immunologia terapeutica e malattie infettive di Cambridge. Detto in una dichiarazione .

La ricerca non è stata ancora sottoposta a revisione paritaria o pubblicata su una rivista scientifica, ma i risultati “presentano mutazioni in Omigron. Virus Con un’arma a doppio taglio: meglio evitarlo Sistema immune , Ma potrebbe aver perso la sua capacità di causare gravi malattie”, ha detto Gupta.

I dati provenienti da Sud Africa, Regno Unito e altri paesi suggeriscono che le infezioni di Omigran possono essere moderatamente basse, ma i livelli di immunità di fondo alle infezioni naturali e ai vaccini sono difficili da interpretare questi risultati, NPR segnalato .

Ci sono più di 30 mutazioni in Omigran geni Il codice per la sua proteina spike, la parte del virus che si attacca alle cellule per indurre l’infezione, Live Science precedentemente segnalato . Tra questi, 10 codificano per regioni del “dominio di legame del recettore” (RBD) o regione specifica della proteina spike nelle cellule.

Per studiare come queste mutazioni di picco interagiscono con le cellule virali, i ricercatori hanno progettato virus sintetici chiamati pseudovirus, che contengono la proteina spike di Omigron. In confronto, hanno sviluppato pseudovirus con la proteina delta spike e alcuni picchi Wuhan-1 o il virus SARS-CoV-2 originale.

Il team vuole capire come tre mutazioni specifiche dell’omega, chiamate sito di scissione polifasica (BBCS), influenzano la capacità del virus di entrare nelle cellule. Dopo che la proteina spike è stata inserita in una cellula, la BBCS si scinde o si divide, consentendo al materiale genetico del virus di entrare nella cellula ospite; I ceppi alfa e delta portano mutazioni BBCS che consentono loro di entrare più facilmente nelle cellule, secondo un precedente studio di ricercatori pubblicato nel numero dell’8 giugno della rivista. Rapporti cellulari .

Omigron ha mutazioni simili nei suoi geni BBCS, quindi il team prevede che potrebbe scivolare nelle cellule con la stessa facilità con cui alfa e delta. Usando i loro pseudo-virus per infettare le cellule polmonari umane negli alimenti di laboratorio, hanno testato questa teoria con gruppi 3D di cellule create per imitare gli arganoidi polmonari, le caratteristiche dell’intero polmone. Per quanto riguarda le mutazioni BBCS, hanno scoperto che Omigran è entrato nelle cellule polmonari e negli organoidi in modo meno efficiente di Delta e invece assomigliava a Wuhan-1.

Delta ha superato anche Omigran nel secondo esperimento. Una volta all’interno di una cellula, gli pseudovirus delta inducono la fusione cellulare, che consente alle cellule vicine di aderire e diffondere rapidamente il virus tra di loro. Un’ampia fusione cellula-cellula nel polmone è spesso osservata nel contesto di COVID-19 acuto, hanno osservato i ricercatori nel loro rapporto. Tuttavia, nei loro esperimenti, la fusione cellulare di Omigron è stata avviata in modo meno efficiente rispetto a Delta e questo ha inibito la capacità del virus di replicarsi nelle cellule polmonari.

(UN studio separato , E non è stato rivisto, Omigron riflette in modo più efficiente nelle cellule delle vie aeree superiori rispetto al delta, ma è meno efficace del ceppo originale di SARS-CoV-2 nelle cellule polmonari.)

“Supponiamo che più efficacemente il virus infetti le nostre cellule, più grave sarà la malattia”, ha affermato Gupta in una nota. “Omigran non è così bravo a entrare nelle cellule polmonari come potrebbe essere, e questa nuova variante potrebbe causare malattie polmonari meno gravi producendo meno cellule fuse con livelli di infezione inferiori in laboratorio”.

Studi futuri dovrebbero confermare la traduzione di questi esperimenti in diete da laboratorio Il corpo umano . Nel frattempo, i test di gruppo con gli anticorpi assicurano che le persone ricevano colpi di richiamo il prima possibile per ottenere la massima protezione contro la varianza, ha affermato Gupta in una nota.

“Gli individui che ricevono solo due dosi del vaccino – o peggio, nessuna – sono ancora a rischio significativo di COVID-19 e alcuni svilupperanno una malattia grave”, ha affermato. “Il numero di nuovi casi che vediamo ogni giorno rafforza la necessità per tutti di ottenere rapidamente i propri richiami”.

