Ordini fondiari per le serie della NBC ‘Suits LA’ e ‘Grosse Pointe Garden Society’

David Astorga/NBC

Ufficialmente: “Suits” è tornato. Lo spin-off “Suits: LA”, con Stephen Amell, ha ricevuto un ordine di acquisizione da parte della NBC.

Prodotto da UCP e Hypnotic, il creatore dello spettacolo originale Aaron Korsh ritorna come scrittore e produttore esecutivo.

Secondo la storia ufficiale, “Suits: LA” segue Ted Black (Amil), un “ex procuratore federale di New York, che si reinventa come rappresentante degli agenti più potenti di Los Angeles. La sua azienda è in un punto di crisi e per sopravvivere deve abbracciare un ruolo che un tempo disprezzava.” Nel corso della sua carriera, Ted è circondato da un cast affascinante di personaggi che mettono alla prova la loro lealtà verso Ted e tra loro poiché non possono fare a meno di mescolare le loro vite personali e professionali.

La serie vede nel cast anche Josh McDermitt, Lex Scott Davis e Brian Greenberg. Anche David Bartis, Doug Liman, Gene Kline e Victoria Mahoney sono produttori esecutivi della serie. Mahoney ha anche diretto l’episodio pilota.

La serie originale “Suits” è andata in onda su USA Network per nove stagioni dal 2011 al 2019, ma ha riacquistato popolarità l’anno scorso quando è stata presentata in anteprima su Netflix.

Associazione dei parchi di Grosse Pointe

Steve Swisher/NBC

La NBC ha anche annunciato venerdì di aver acquisito i diritti di “Grosse Pointe Garden Society”, un film drammatico con Melissa Fumero, AnnaSophia Robb, Ben Rapaport, Matthew Davis, Alexander Hodge, Aja Naomi King, Nancy Travis e Felix Avitia.

La serie drammatica, prodotta da Universal Television e Minnesota Logging Co., racconta la storia di quattro membri di un club di giardinaggio suburbano provenienti da contesti diversi che “vengono coinvolti in omicidi e disastri mentre lottano per far prosperare le loro vite tradizionali”.

I produttori esecutivi sono Jenna Banes, Bill Krebs, Casey Kuiper e Maggie Kelley, e Kelley ha diretto l’episodio pilota.