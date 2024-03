Ottieni subito la tecnologia più cool al MWC 2024

Il Samsung Galaxy Book 4 parte da $ 1.320 per il modello base 360, $ 1.670 per Pro, $ 2.120 per Pro 360 e $ 2.620 per Ultra. Tuttavia, ora puoi ottenere risparmi diretti su questi nuovi laptop, portando il prezzo a $ 1.100 per il modello base 360, $ 1.450 per Pro, $ 1.900 per Pro 360 e $ 2.400 per Ultra. Inoltre, puoi ottenere un credito di trading istantaneo fino a $ 800. Tieni presente che puoi aggiornare il processore e la grafica, ma costerà di più.