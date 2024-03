Paper Mario: La porta millenaria – Sconto di £ 10 nel Regno Unito, bonus preordine Paper Airplane

Paper Mario: Il Portale Millenario è in arrivo su Nintendo Switch 23 maggio 2024 I preordini vengono ora visualizzati presso una varietà di rivenditori.

Troverai tutte le opzioni disponibili un po' più in basso nella pagina (comprese le versioni per Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone), ma abbiamo pensato che valesse la pena evidenziare un paio di eccellenti offerte già disponibili nel Regno Unito prima di immergerci nell'argomento .

Anche se mancano ancora alcuni mesi al lancio, gli utenti nel Regno Unito possono già assicurarsi il gioco £ 10 di sconto Su Amazon o ShopTo (£ 49,99 su eShop). Quest'ultimo e GAME offrono anche a Davvero sorprendente Bonus preordine di aquiloni Devi immaginarlo!

Tieni presente che alcuni collegamenti esterni in questa pagina sono collegamenti di affiliazione, il che significa che se fai clic su di essi ed effettui un acquisto, potremmo ricevere una piccola percentuale della vendita. Si prega di leggere la nostra Informativa FTC per ulteriori informazioni.

Come facciamo sempre, tracciamo anche Le migliori offerte e i prezzi più economici Disponibile anche per il gioco! Di seguito troverai le migliori offerte disponibili nei negozi al dettaglio e aggiungeremo altre opzioni di preordine man mano che nuovi rivenditori pubblicheranno il gioco, quindi assicurati di aggiungere questa pagina ai preferiti se non sei ancora convinto. Felice shopping!

In questa pagina: Offerte: Paper Mario: Il Portale Millenario – £ 10 di sconto nel Regno Unito, bonus preordine di aeroplanino di carta 1. Prenota Paper Mario: Il Portale Millenario negli Stati Uniti e in Canada 2. Prenota Paper Mario: La porta millenaria nel Regno Unito 3. Acquista Paper Mario: La porta millenaria con credito eShop READ La NASA annulla la missione tecnologica del servizio satellitare OSAM-1

Prenota Paper Mario: Il Portale Millenario negli Stati Uniti e in Canada

Ecco le opzioni attuali negli Stati Uniti e in Canada (aggiungeremo altri rivenditori man mano che i preordini saranno attivi):

Noi

Canada

Versione giapponese

Prenota Paper Mario: La porta millenaria nel Regno Unito

Ci sono già parecchie opzioni nel Regno Unito, con alcuni fantastici bonus preordine e prezzi scontati:

Acquista Paper Mario: La porta millenaria con credito eShop

Se preferisci possedere il gioco in formato digitale, puoi preordinarlo dall'eShop di Nintendo Switch. Disponiamo di buoni credito per l'eShop Nintendo Switch Nel nostro negozio – Se desideri ricaricare il tuo account e allo stesso tempo sostenere il nostro lavoro qui su Nintendo Life, puoi acquistarne alcuni qui sotto: