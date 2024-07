Parigi ricorre agli idranti per rinfrescare i tifosi durante l’ondata di caldo

PARIGI (AP) – Le Olimpiadi del 2024 sono iniziate alla grande Cerimonia di apertura bagnata dalla pioggia Atleti e spettatori furono inondati. Ora martedì affronteranno l’esperienza opposta: un’ondata di caldo.

Gran parte della Francia sta affrontando un’ondata di caldo, con temperature a Parigi e nelle aree circostanti che dovrebbero salire fino a 35 gradi Celsius o più, ha affermato il Servizio Meteorologico Nazionale. L’aria condizionata è meno comune nelle case, nei negozi e nei ristoranti francesi che in posti come gli Stati Uniti.

“Fa molto caldo là fuori. Devi solo cercare di prenderti il ​​tuo tempo durante le pause”, ha detto martedì la tennista tedesca Angelique Kerber dopo aver vinto il suo incontro di singolare.

Si prevede che il caldo peggiorerà al sud, compresa l’area intorno alla città mediterranea di Marsiglia, che ospita… Competizioni olimpiche come il calcio E NavigazioneLunedì le temperature hanno raggiunto i 40 gradi Celsius (104 Fahrenheit) in alcune parti della Francia meridionale, e si prevede che raggiungeranno nuovamente lo stesso massimo martedì.

Registrare temperature globali elevate È stata vista la settimana scorsa Cambiamento climatico Rende il clima estremo più frequente e intenso. Gli organizzatori di Parigi 2024 mirano a ridurre l’impronta di carbonio dell’evento, attraverso misure come la conversione a… Sistema di raffreddamento sotterraneo E isolamento al posto dell’aria condizionata nel Villaggio Olimpico dove alloggiano gli atleti. Alcuni paesi, come gli Stati Uniti, Hanno portato il proprio Unità di condizionamento dell’aria.

I visitatori e gli atleti hanno sopportato un martedì soleggiato e umido prima che i temporali si scatenassero in serata sulla regione parigina. La gente faceva un tuffo nel Canale di Parigi, un luogo popolare per nuotare, o si rinfrescava nei luoghi olimpici all’aperto.

I volontari hanno utilizzato idranti per spruzzare i tifosi esultanti sul campo senza ombra. Campo da beach volley vicino alla Torre Eiffel Hanno affisso cartelli che indicano le aree di rifornimento dell’acqua. Gli spettatori si sono nascosti sotto gli alberi per ripararsi dall’ombra, mentre sulla sabbia bruciata – che può essere più calda di 20 gradi Celsius (30 Fahrenheit) rispetto alla temperatura dell’aria – i giocatori hanno fatto delle pause extra per posizionare impacchi di ghiaccio sulla testa e sulle spalle.

“Fa molto caldo, ma non come in Egitto”, ha detto la giocatrice egiziana di beach volley Doaa El-Ghobashy dopo la competizione, indossando magliette a maniche lunghe, pantaloni e hijab.

Alcuni irrigatori sono stati installati nel parco urbano La Concorde, un luogo che ospita lo skateboard e il ciclismo freestyle. L’operatore ferroviario e metropolitano dell’area di Parigi ha dichiarato che sta distribuendo più di 2,5 milioni di contenitori d’acqua in più di 70 stazioni ferroviarie e altre stazioni della sua rete, oltre alle stazioni degli autobus.

Le squadre equestri spruzzavano i loro cavalli con acqua fredda e li tenevano all’ombra dopo aver percorso la pista, cosa che non richiedeva molto tempo. I corridori hanno anche affermato di aver ridotto il periodo di riscaldamento da 45 minuti a mezz’ora prima delle gare che si terranno nei Giardini Reali della Reggia di Versailles, fuori Parigi.

“Fa molto caldo, ma bisogna essere professionali”, ha detto il fantino britannico Carl Hester dopo l’evento di martedì. “Ci sono molte pause per la camminata in modo che i cavalli possano rilassarsi. Abbiamo un’arena coperta, quindi protegge la schiena dei cavalli dai raggi.” il sole”.

La cavallerizza tedesca Julia Krajewski, campionessa olimpica in carica nella categoria equestre individuale, ha indicato che “francamente sarebbe più preoccupata per gli spettatori”.

Lunedì ha detto che non era preoccupata di gareggiare con la sua giacca spessa, il casco e gli stivali pesanti perché “personalmente preferisco il caldo” ma “devi essere sensibile e conoscere il tuo cavallo”.

Anche alcuni degli altri atleti non erano preoccupati.

La tennista americana Coco Gauff ha detto lunedì, prima dell’ondata di caldo peggiore, che “si sentiva bene” dopo la partita e che era “come giocare in Florida”.

“Ho usato l’asciugamano di ghiaccio, cosa che faccio raramente durante le partite, ma era più una precauzione”, ha detto il campione degli US Open il giorno prima della partita. È stato eliminato nella competizione per singoli.

D’altra parte, la stella del tennis serbo Novak Djokovic, che lunedì ha sconfitto il suo rivale spagnolo Rafael Nadal, ha scoperto che il tempo era “estremamente caldo in campo”, indicando un cambiamento del tempo rispetto alla pioggia caduta sabato. “Il tempo a Parigi è completamente imprevedibile”, ha detto.

Nel sud, la surfista americana Dominique State ha indossato una giacca piena di impacchi di ghiaccio dopo le sue gare di lunedì a Marsiglia, dove la temperatura ha raggiunto i 31 gradi Celsius (88 gradi Fahrenheit) nel tardo pomeriggio.

“Fa un caldo pazzesco, più che a Miami”, ha detto Stater, che proviene dalla soffocante città della Florida.

Rimanere idratati è una delle principali preoccupazioni per i surfisti, soprattutto perché i surfisti indossano indumenti protettivi estesi, ha affermato Stater.

Questo è lo stesso consiglio che i funzionari meteorologici danno a chi ha intenzione di uscire martedì: idratarsi, evitare di uscire nel pomeriggio quando fa caldo e indossare un cappello.

L’agenzia meteorologica francese ha descritto le ondate di caldo come “intense, frequenti, precoci e di lunga durata” nel contesto dei cambiamenti climatici. Prima del 1989, temperature così elevate venivano osservate in media una volta ogni cinque anni, e dal 2000 si verificano ogni anno. Si aspetta che questa tendenza continui a crescere.

Gli scrittori dell’Associated Press Jerome Pugmire a Versailles, in Francia; Jamie Golin, Gina Fryer, Howard Fendrich, Hanna Arhirova, Stephen Wayno e Courtney Bonnell a Parigi; e Giovanna Dell’Orto a Marsiglia, Francia.