Paul Watson, attivista anti-caccia alle balene, arrestato in Groenlandia. Rischia una possibile estradizione in Giappone

BERLINO (AP) – La polizia della Groenlandia afferma di aver arrestato un veterano attivista ambientale e attivista anti-caccia alle balene. Paolo Watson Sulla base di un mandato d’arresto internazionale emesso dal Giappone.

Watson, un cittadino canadese-americano di 73 anni, è un ex presidente della Sea Shepherd Conservation Society, e le sue tattiche dirette, inclusi gli scontri in alto mare con navi baleniere, hanno ottenuto il sostegno di celebrità di prim’ordine ed è stato presentato nel reality show “Whale Wars”.

Un comunicato della polizia afferma che è stato arrestato domenica mentre la sua nave attraccava a Nuuk, la capitale della Groenlandia. La dichiarazione aggiunge che in seguito è comparso davanti a un tribunale distrettuale per considerare la sua richiesta di detenzione in attesa della decisione sulla sua possibile estradizione in Giappone.

Lunedì, la Fondazione Captain Paul Watson ha dichiarato in un commento via e-mail che il veterano attivista ambientale rimarrà detenuto a Nuuk almeno fino al 15 agosto, in seguito alla decisione del tribunale, per dare al Ministero della Giustizia danese il tempo di indagare sul caso e potenzialmente estradarlo. . Secondo la fondazione, in Giappone rischia una pena massima di 15 anni di carcere.

La sua fondazione ha anche affermato che il tribunale della Groenlandia non avrebbe consentito il rilascio su cauzione di Watson perché era considerato a rischio di fuga.

L’organizzazione ha descritto più di una dozzina di agenti di polizia salire a bordo della nave e portare via Watson in manette quando si fermava per fare rifornimento. La nave, insieme a 25 membri volontari dell’equipaggio, era in rotta verso l’Oceano Pacifico settentrionale in una missione per intercettare una nuova nave baleniera giapponese, ha detto la fondazione.

“Si ritiene che l’arresto sia correlato a un precedente Avviso Rosso emesso a causa dei precedenti interventi anti-caccia alle balene del Capitano Watson nella regione antartica”, ha affermato la fondazione in una dichiarazione inviata via email domenica.

“Chiediamo al governo danese di rilasciare il capitano Watson e di non rispondere a questa richiesta motivata politicamente”, ha dichiarato in un comunicato il direttore della fondazione, Loki McLean.

Né la Guardia costiera giapponese né il Ministero degli Esteri giapponese, che ha emesso il mandato di arresto internazionale per Watson, hanno confermato che stanno negoziando l’estradizione di Watson. Ma la Guardia Costiera, la principale autorità investigativa sul caso Watson in Giappone, ha detto lunedì che i funzionari erano in attesa in caso di un ordine di estradizione.

La Groenlandia è una regione autonoma della Danimarca. Non esiste un trattato di estradizione tra il Giappone e il Paese europeo, e non è noto se Watson verrà estradato o quando.

Questa non è la prima volta che le sue tattiche lo mettono a confronto diretto con le autorità. Era stato arrestato in Germania nel 2012 con un mandato di estradizione dal Costa Rica, ma ha rinunciato alla cauzione dopo aver appreso che era ricercato anche dal Giappone, che lo accusava di mettere in pericolo la vita dei balenieri durante le operazioni nell’Oceano Antartico. Da allora ha vissuto in paesi come la Francia e gli Stati Uniti.

Watson, che lasciò Sea Shepherd nel 2022 per fondare la propria organizzazione, era anche un membro di spicco di Greenpeace, ma se ne andò nel 1977 tra polemiche sulle sue tattiche aggressive.

Secondo la sua fondazione, la nave esistente di Watson, la M/Y John Paul DeJoria, avrebbe dovuto navigare attraverso il passaggio a nord-ovest nell’Oceano Pacifico settentrionale per affrontare una nave baleniera giapponese di nuova costruzione, “un nemico mortale privo di compassione ed empatia, deciso a distruggendo di più Gli organismi viventi più intelligenti e coscienti del mare.”

Mari Yamaguchi ha contribuito a questo rapporto da Tokyo, Giappone.