PayPal aumenta per la seconda volta le previsioni sugli utili per il 2024; La crescita della spinta del marchio supera la crescita delle vendite

Scritto da Manya Saini

(Reuters) – PayPal Inc ha alzato martedì le previsioni sugli utili rettificati per l’intero anno per la seconda volta dopo che l’attività di pagamento del marchio ha superato le aspettative e allentato le preoccupazioni sulla concorrenza, facendo salire le sue azioni del 9% nelle contrattazioni mattutine.

Il gigante tecnologico Apple e la società madre di Google hanno ampliato le loro offerte di pagamenti digitali negli ultimi anni, facendo temere ad analisti e investitori che potrebbero togliere una parte della quota di mercato di PayPal nel suo core business.

“Se restringiamo il campo al desktop/web, che rappresenta dal 40% al 50% dei pagamenti totali, non vedremo alcun calo nella nostra quota”, ha detto il CEO Alex Kress in una chiamata con gli analisti in risposta a una domanda sulla crescente adozione di Apple Pay negli ultimi quattro anni abbiamo mantenuto la nostra quota nonostante la concorrenza.”

Anche i consumatori americani sono rimasti resilienti nonostante abbiano avvertito la crisi finanziaria causata dall’aumento delle fatture delle utenze e delle carte di credito. PayPal scommette sulla sua continua capacità di sostenere la spesa durante il rientro a scuola e le prossime stagioni di shopping natalizio.

La società prevede ora che gli utili rettificati crescano di una percentuale “da bassa a media cifra” nel 2024, rispetto alla previsione di aprile di un aumento “da medio ad alta a una cifra”.

Il suo utile per azione rettificato è salito a 1,19 dollari nei tre mesi terminati il ​​30 giugno, rispetto a 87 centesimi di un anno fa.

“Anche se si prevedeva che l’utile netto avrebbe superato le aspettative, l’entità dell’aumento è stata una sorpresa positiva”, hanno affermato gli analisti di Jefferies.

I volumi totali dei pagamenti sono aumentati dell’11% a 416,81 miliardi di dollari nel secondo trimestre, mentre i ricavi sono aumentati del 9% a 7,89 miliardi di dollari su base neutrale in termini di valuta estera.

Trasformazione in corso

Alcune delle preoccupazioni degli investitori che avevano pesato pesantemente sul titolo si sono attenuate, poiché i volumi complessivi dei pagamenti con marchio sono aumentati di circa il 6% nel secondo trimestre.

PayPal ha affermato che i suoi servizi di pagamento brandizzati, Braintree e Venmo, hanno contribuito al più alto tasso di crescita dei dollari di margine di transazione dal 2021. I dollari di margine sono una misura chiave della redditività delle sue attività principali.

Il direttore finanziario Jimmy Miller ha dichiarato in una telefonata con gli analisti che la società prevede una crescita dei volumi e dei ricavi inferiori durante la seconda metà dell’anno, in linea con il suo piano di dare priorità a una crescita redditizia di alta qualità.

“Questo è intenzionale e mostra buoni progressi”, ha detto.

I margini di transazione sono aumentati dell’8% nel trimestre, raggiungendo i 3,61 miliardi di dollari, superando le aspettative di un guadagno di circa l’1%.

“Abbiamo riportato l’azienda alla crescita del margine delle transazioni, abbiamo riportato l’azienda alla crescita degli utenti consumatori, abbiamo migliorato notevolmente la redditività di Braintree e stiamo accelerando Venmo”, ha affermato Chris.

La storia continua

I margini operativi di PayPal sono aumentati di 231 punti base su base rettificata, al 18,5% nel trimestre, grazie al taglio dei costi e agli sforzi di ristrutturazione.

(Segnalazione di Manya Saini a Bangalore; montaggio di Pooja Desai)