Pentagono: Gli Stati Uniti metteranno presto fine alla loro turbolenta missione nella Striscia di Gaza

Giovedì il Pentagono ha affermato che l’esercito americano non è riuscito a ripristinare la sua piattaforma umanitaria a Gaza e che presto interromperà le sue “operazioni” nella missione di consegna degli aiuti, che aveva subito battute d’arresto dal momento in cui il presidente Biden l’aveva annunciata quasi quattro mesi fa. Il portavoce dell’esercito americano, generale Patrick Ryder, ha dichiarato in una dichiarazione che le forze statunitensi hanno tentato di ricollegare la struttura galleggiante alla costa di Gaza mercoledì, ma non sono state in grado di farlo a causa di “problemi tecnici e legati alle condizioni meteorologiche”. Ryder ha aggiunto che il molo e le sue navi di supporto sono stati restituiti al porto israeliano di Ashdod, dove si erano rifugiati in mezzo a un’ondata di forti onde per interrompere il progetto, e rimarranno lì fino a nuovo avviso.

La dichiarazione di Ryder non specifica se le forze americane faranno un altro tentativo di riprendere le operazioni; Alcuni funzionari hanno detto che questo non era ancora chiaro. Un alto funzionario della difesa statunitense, che ha parlato in condizione di anonimato per discutere i calcoli dell’esercito, ha detto che i comandanti hanno considerato di riprovare giovedì, ma hanno deciso di non farlo a causa delle preoccupazioni sulle condizioni del mare.

“Il molo cesserà le operazioni a breve, con maggiori dettagli su questo processo e sui tempi disponibili il giorno prossimo”, si legge nella dichiarazione di Ryder.

La missione intermittente, dal costo di 230 milioni di dollari, Il progetto è stato fonte di controversia nella polarizzata Washington, con funzionari dell'amministrazione che difendono l'iniziativa nonostante i suoi difetti, mentre altri democratici sostengono che il progetto sottolinea l'incapacità di Biden di garantire che Israele dia priorità alla crisi alimentare che i palestinesi affrontano a causa della guerra con Hamas.

L’operazione ha portato con successo a terra quasi 20 milioni di libbre di cibo da quando è iniziata il 17 maggio. Si tratta di una piccola frazione dell’importo che i gruppi di soccorso umanitario ritengono necessario poiché i funzionari israeliani resistono alle richieste americane e internazionali di consentire maggiori aiuti a Gaza via terra.

Molti repubblicani hanno affermato che la missione, annunciata da Biden nel suo discorso sullo stato dell’Unione all’inizio di marzo, espone le circa 1.000 forze statunitensi che vi partecipano al rischio di attacco. Ma questi timori non si sono concretizzati.

Parlando ai giornalisti giovedì, il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan, ha affermato che la missione portuale ha fatto la differenza “nel tentativo di affrontare la deplorevole situazione umanitaria” derivante dalla guerra durata nove mesi. Ha aggiunto: “Credo che qualsiasi risultato che porti a far sì che più cibo e beni umanitari raggiungano la popolazione di Gaza avrà successo”.

Sullivan ha affermato che l’obiettivo principale ora è il trasporto degli aiuti in tutte le parti di Gaza.

Il processo di distribuzione degli aiuti dal porto ha dovuto affrontare sfide a causa delle preoccupazioni delle organizzazioni umanitarie riguardo alla sicurezza dei propri lavoratori mentre il numero delle vittime civili nella guerra continua ad aumentare. Fino a poco tempo fa, i rifornimenti in arrivo venivano lasciati accumulare in un'area di sosta lungo la spiaggia. Una grande quantità di questi aiuti è stata spostata in altre località, lasciando spazio per nuove consegne se il molo dovesse tornare online, ha detto un funzionario della difesa statunitense a conoscenza del caso, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere i recenti sviluppi.

Alla fine del mese scorso, il personale americano ha spostato l’edificio ad Ashdod, a nord di Gaza, temendo che le forti onde, che in precedenza avevano causato gravi danni all’edificio, potessero metterlo nuovamente in pericolo.

Ma i funzionari del Ministero della Difesa hanno ripetutamente affermato che lo spiegamento del molo è temporaneo e dipende dal mare calmo per consentire la consegna degli aiuti. La struttura galleggiante è collegata al suolo da un ponte in acciaio e il suo funzionamento è limitato a onde alte non più di un metro, secondo le precedenti valutazioni pubblicate su riviste militari americane.

Un funzionario dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, che si coordina con le organizzazioni umanitarie che lavorano a Gaza, ha affermato questa settimana che continuerà a utilizzare tutti i metodi disponibili per raggiungere la Striscia e consegnare cibo e medicine ai civili palestinesi bisognosi. Il funzionario ha aggiunto che queste organizzazioni hanno iniziato a utilizzare il porto di Ashdod per fornire ulteriori aiuti.

Quando il progetto fu annunciato, i funzionari dell’amministrazione dissero che il molo avrebbe consentito di consegnare fino a due milioni di pasti al giorno ai palestinesi affamati. Biden all’epoca disse che la portata della sofferenza a Gaza rendeva la missione americana un imperativo morale, e sottolineò che nessuna forza americana sarebbe andata a riva – in un evidente tentativo di trovare un fragile equilibrio tra l’esposizione degli americani al pericolo e il restare a guardare. mentre la fame peggiora all’ombra della guerra e le vittime civili aumentano.

I funzionari si aspettavano quindi che le operazioni iniziassero all'inizio di maggio, ma in quello che sarebbe diventato un tema ricorrente, forti ondate Il piano è stato modificato e l'installazione iniziale del molo è stata rinviata a metà mese.

Il 25 maggio, giorni dopo l’inizio dell’arrivo delle prime spedizioni, forti onde e forti venti hanno portato a riva quattro navi dell’esercito a Gaza, facendo a pezzi il molo, costringendo la missione a essere sospesa. Funzionari statunitensi hanno stimato che il molo abbia subito danni per almeno 22 milioni di dollari.

Le forze americane lo riassemblarono ad Ashdod e lo ritirarono nella sua posizione l’8 giugno. È stato rimosso sei giorni dopo. Ancora una volta per problemi meteo. Prima della sua recente rimozione alla fine di giugno, il molo facilitava le consegne continue per circa una settimana, trasportando a riva 10 milioni di libbre di aiuti, secondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.