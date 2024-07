Pepsi e Conagra soffrono perché i consumatori rifiutano i prezzi elevati

L’inflazione alimentare sta rallentando e le aziende che producono cibo stanno iniziando ad avere problemi. Nei loro rapporti trimestrali sugli utili pubblicati giovedì, i giganti degli snack PepsiCo e Conagra Brands hanno riportato ricavi e vendite unitarie inferiori, indicando che i consumatori attenti ai costi stanno resistendo ai prezzi. I dati del governo riflettono questa tendenza: il Bureau of Labor Statistics ha riferito che i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati solo leggermente il mese scorso.

“Vediamo che i consumatori stanno diventando molto sensibili al prezzo”, ha affermato Bobby Gibbs, partner per la vendita al dettaglio e i beni di consumo presso la società di consulenza di marketing Oliver Wyman. “I consumatori scelgono di più i prezzi promozionali e i rivenditori offrono prezzi promozionali più di quanto non abbiano fatto in passato anni.”

Sebbene l’economia sia tecnicamente forte, i prezzi di molti beni rimangono più alti rispetto a prima della pandemia e il debito delle famiglie è aumentato. I prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 18% dal 2020, ma l’ultimo rapporto sull’inflazione pubblicato giovedì mostra che si sono stabilizzati.

A giugno i costi del “cibo a domicilio” sono aumentati solo dello 0,1% rispetto al mese precedente. I prezzi di alcune importanti voci di bilancio hanno già cominciato a scendere: i prezzi di frutta e verdura sono scesi dello 0,5%, mentre quelli dei cereali e dei prodotti da forno dello 0,1%.

Aumento Storie per tenerti informato

I risultati di PepsiCo e Conagra suggeriscono che i consumatori frustrati dall’aumento dei prezzi stanno ora spendendo meno soldi per i marchi affermati, soprattutto nei corridoi degli snack e delle bevande analcoliche.

PepsiCo, che oltre alle bibite che portano il suo nome produce anche altre bevande, gli snack Frito-Lay e i cereali da colazione Quaker, ha aumentato i prezzi del 5% nel secondo trimestre dell’anno e ha visto diminuire le vendite unitarie. I volumi di vendita in Nord America sono diminuiti del 4% per Frito-Lay, una delle aziende di snack più prolifiche dell’azienda, e del 3,5% per la divisione bevande di PepsiCo. READ Le buste paga private statunitensi stanno aumentando fortemente; Gennaio aggiustato nettamente al rialzo

Alcuni rivenditori hanno già risposto. Target, Aldi, Amazon e Walmart hanno annunciato a maggio che avrebbero ripristinato i prezzi su molti prodotti alimentari.

Il CEO di PepsiCo, Ramon Laguarta, ha riconosciuto giovedì in una chiamata con gli analisti che i clienti sono desiderosi di affari migliori.

“Per i consumatori in particolare, abbiamo bisogno di nuovi punti di ingresso e forse di nuovi meccanismi di promozione che non impongano al consumatore di investire molti soldi nell’acquisto di snack salati”, ha affermato. “Ci sono quindi degli aggiustamenti che dobbiamo apportare… c’è un certo valore che può essere restituito ai consumatori dopo tre o quattro anni di inflazione significativa”.

PepsiCo ha affermato che sperimenterà una “gamma più ampia di combinazioni” di prodotti, come confezioni di snack, e una gamma più ampia di prezzi. L’azienda prevede inoltre di orientarsi verso offerte di marchi più salutari, che continuano a vendere bene, come Pop Corners, Smart Food e Bear, e di costruire linee di snack estere, tra cui i marchi messicani Sabritas e Gamesa.

E anche giovedì Conagra ha registrato un calo delle vendite del 2,3% e un calo dei volumi dell’1,8%. I lavori sono stati ultimati nell’ultimo trimestre dello scorso anno. Le deboli cifre di vendita sono state determinate da “tendenze di consumo persistentemente basse”, secondo l’azienda, i cui marchi includono Slim Jim, Banquet, Vlasic, Swiss Miss e Duncan Hines.

Le aziende alimentari hanno assistito a “comportamenti di ricerca del valore” nell’ultimo anno, sia tra i clienti a basso reddito che tra quelli ad alto reddito, ha detto giovedì agli analisti il ​​CEO di Conagra, Sean Connolly.

“In parte questo si basava sulla realtà – le persone avevano bisogno di far sì che il proprio budget familiare funzionasse per loro – e in parte si basava sui principi”, ha detto Connolly. Persino i clienti ad alto reddito in linea di principio non apprezzavano i prezzi che vedevano nel carrello e riducevano i loro acquisti”. READ Esclusivo: il 57,8% dei partecipanti al mercato preferisce gli NFT Bitcoin rispetto a Ethereum!

Si prevede che queste pressioni si allenteranno nel corso dell’anno man mano che i consumatori si abitueranno a prezzi più alti, ha affermato Connolly. Ad esempio, le vendite di snack e cibi surgelati sono ora sostanzialmente stabili. Un anno fa queste categorie erano in forte calo.

In particolare, i consumatori a basso reddito sono alle prese con l’inflazione da anni, ha affermato Conor Rattigan, analista alimentare di Consumer Age. Ha aggiunto: “Non c’è dubbio che si sia verificato uno shock sui prezzi, poiché i prezzi sono aumentati molto rapidamente”.

Negli ultimi sei mesi, le aziende alimentari come ConAgra hanno cercato di utilizzare sconti temporanei per vendere più prodotti, ha affermato Peter Galbo, analista della Bank of America.

“Ma molte delle attività promozionali che hanno svolto non hanno funzionato”, ha detto Galbo. “Quindi la domanda ora è se hanno bisogno di riduzioni dei prezzi più permanenti”.

Una minaccia crescente per le aziende di beni confezionati come PepsiCo e Conagra sono i marchi dei negozi a marchio del distributore. L’interesse per i generi alimentari firmati in negozio è aumentato durante la pandemia e i clienti continuano a mantenerli man mano che la qualità migliora.

Ad aprile, Walmart, che possiede già una manciata di marchi, ha presentato un nuovo assortimento di “cibi ispirati agli chef”, per lo più nella fascia di prezzo pari o inferiore a 5 dollari. Walgreens ha dichiarato il mese scorso che prevede di espandere la propria linea e ha già rimosso otto marchi nazionali dalle categorie di salute e benessere. Le catene alimentari di valore con sede in Germania Aldi e Lidl, che si sono espanse rapidamente durante la pandemia, sono specializzate in prodotti a marchio del distributore, sebbene dispongano anche di marchi nazionali popolari. READ Le azioni sono instabili, Roku sta crollando, Deere aumenta le aspettative: aggiornamenti in tempo reale