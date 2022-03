Perché i Packers hanno scambiato Davante Adams con i Raiders e cosa succede dopo a Green Bay – The Athletic

Il Imballatori E il Predoni ha inviato onde d’urto attraverso la NFL giovedì sera, Accetta un accordo Ciò invierebbe un ampio ricevitore All-Pro Davant Adams Una fonte ha detto a The Athletic che i Raiders sono tra le scelte del primo e del secondo round a Las Vegas (n. 22 e 53) nel draft di quest’anno.

La rete NFL ha riferito che i Raiders e Adams hanno anche concordato i termini di un contratto quinquennale del valore di $ 141,25 milioni ($ 28,5 milioni all’anno). Secondo le fonti, gli imballatori erano disposti a pagare Adams tanto, se non di più, di quanto gli avessero pagato i predoni. Non sono stati presi in considerazione i fondi e la struttura del contratto. Alla fine, questa mossa è arrivata ad Adams che vuole giocare con i Quarterback Raiders Derek Carruno dei suoi migliori amici e del suo college a Fresno.

Secondo le fonti, il quarterback dei Packers Aaron Rodgers Era a conoscenza della separazione di Adams dalla squadra. Una fonte ha detto che Rodgers sapeva che sarebbe successo anche prima di firmare il suo nuovo contratto con Green Bay, anche se un’altra fonte vicina alla situazione ha aggiunto che Rodgers credeva ancora che Adams sarebbe rimasto indietro nel 2022. Dopotutto, Adams ha detto che vuole essere il più alto ricevitore a pagamento nella NFL e fonti affermano che i Packers erano disposti ad andare oltre De Andre Hopkins$ 27,25 milioni di stipendio medio annuo per farlo.