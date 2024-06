Perché i Warriors garantire il contratto di Kevon Looney è stata una mossa logica – NBC Sports Bay Area e California

Dopo aver analizzato i pro e i contro, i Warriors hanno concluso che 8 milioni di dollari sono uno stipendio ragionevole per un anno per una presenza percepita negli spogliatoi che è anche la loro più costante.

Kevon Looney rimarrà con i Warriors per almeno un’altra stagione, dato che lunedì la squadra ha garantito l’ultimo anno del suo contratto, assicurando che il lungo veterano rimarrà con la franchigia che lo ha reso la 30a scelta assoluta nel Draft NBA 2015.

La decisione arriva dopo mesi di incertezza, poiché i Warriors prevedono di tagliare gli stipendi nelle prossime due settimane. Ma Looney è diventato un membro prezioso della squadra per il suo contributo dentro e fuori dal campo.

Dopo essere stato il centro titolare per più di due stagioni, il ruolo di Looney è diminuito nella scorsa stagione. Draymond Green e il debuttante Trayce Jackson-Davis si sono divisi i compiti iniziali durante la seconda metà della stagione. Il tempo di gioco di Looney ha superato i 15 minuti solo due volte negli ultimi due mesi.

Tuttavia, i 12,6 rimbalzi di Looney in 36 minuti hanno guidato i Warriors e si sono classificati al 12° posto nella NBA la scorsa stagione. È uno dei motivi per cui Golden State, nonostante il suo roster relativamente scarso, guida la lega nei rimbalzi con 46,7 a partita.

Altrettanto importante è il ruolo di Looney come guardiano non ufficiale della cultura della squadra. La sua perseveranza nelle molteplici sfide fisiche e la mentalità di squadra al primo posto sono evidenti in tutto ciò che fa, dal tutoraggio degli esordienti alla consulenza dei veterani.

Looney porta un po’ di conforto all’allenatore Steve Kerr e al suo staff.

La sua garanzia contrattuale consente ai Warriors la flessibilità di trattenere qualcuno che apprezzano o utilizzano in uno scambio.

Mossa intelligente lungo la strada.

