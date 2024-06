Perché il misterioso oggetto Cygnus X-3 è così luminoso? Gli astronomi potrebbero ora avere la risposta

Il sistema binario contenente una stella massiccia e quello che potrebbe essere un buco nero, che insieme formano una sorgente di intensi raggi X, risulta essere un esempio più piccolo di alcuni dei quasar più luminosi del mondo. Universo .

Nuovi risultati, da un team internazionale utilizzato NASA ‘S Imaging con rilevatore di polarizzazione a raggi X La navicella spaziale IXPE descrive come localizzare un sistema binario a raggi X a circa 24.000 di distanza Anno luce Via nel nostro via Lattea Amplifica l’emissione di raggi X in una cavità a forma di imbuto che circonda il potenziale Buco nero .

Il sistema, Cygnus La velocità della luce . La trasmissione radio di questi velivoli continua per alcuni giorni, prima di spegnersi, per poi riattivarsi successivamente.

L’origine degli aerei a quel tempo era misteriosa. Il sistema è stato descritto come un “mistero astronomico” e non è aiutato dal fatto che non possiamo nemmeno vedere Cygnus X-3 nella luce visibile; È oscurato dalla densa polvere nel piano della nostra galassia. Durante gli anni ’70, i radioastronomi degli osservatori di tutto il mondo si coordinarono telefonicamente per cercare di catturare Cygnus X-3 mentre si accendeva o si spegneva.

Nel corso degli anni, ulteriori osservazioni nelle onde radio, infrarosse e nei raggi X hanno permesso agli astronomi di scoprire che il Cigno A gravità . L’oggetto compresso può essere a Stella di neutroni O più probabilmente un buco nero con una massa cinque volte maggiore della massa di un oggetto La massa del nostro sole . La stella massiccia è una stella Wolf-Rayet, una fase rara Stelle giganti cedono, poiché irradia potenti venti stellari che iniziano a sollevare grandi pezzi del suo guscio esterno verso l’interno spazio . Si tratta di materiale trasportato dal vento proveniente da una stella Wolf-Rayet che alimenta un disco di accrescimento in orbita attorno all’oggetto compatto.

Tuttavia, Cygnus X-3 Scintillio Difficilmente credibile. Il flusso di materia in un oggetto compatto come un buco nero è controllato da una proprietà nota come limite di Eddington. Se il tasso di accrescimento è sufficientemente elevato, il disco di accrescimento si blocca, poiché la materia finisce per risalire, e il disco diventa così denso e caldo che la quantità di radiazione che fuoriesce può fermare il flusso di nuovo materiale. In questo modo, i buchi neri possono regolare la loro crescita e parte del materiale viene espulsa nei getti che emettono radio.

Tuttavia, alcuni dei più illuminanti Quasar – Galassie con attività intensa Buchi neri supermassicci Nei loro nuclei sembrano superare il limite di Eddington, poiché la loro luminosità è così elevata eppure sembrano ancora accumulare materia. Cygnus X-3 sembra rientrare in questa categoria, anche se su scala minore.

Ora, un team guidato da Alexandra Velidina dell’Università di Turku in Finlandia ha utilizzato IXPE per misurare il grado di polarizzazione nella luce a raggi X proveniente da Cygnus X-3. Hanno scoperto che la quantità di polarizzazione è sufficientemente elevata da poter essere spiegata solo dalla diffusione dei raggi X dall’interno di una cavità a forma di imbuto al centro del disco di accrescimento.

“Abbiamo scoperto che l’oggetto compatto è circondato da un guscio di materiale denso e opaco”, ha detto Fildina in un articolo. dichiarazione “La luce che osserviamo è un riflesso delle pareti interne dell’imbuto formate dal gas circostante e ricorda una tazza con uno specchio all’interno.”

Il misterioso sistema binario Cygnus X-3, visto alla luce dei raggi X dall’Osservatorio a raggi X Chandra della NASA (bianco) e ai dati radio dello Smithsonian Submillimeter Array (rosso e blu). (Fonte immagine: raggi X: NASA/CXC/SAO/M.McCollough et al, Radio: ASIAA/SAO/SMA)

L’involucro opaco che emerge da una cavità a forma di imbuto è tipico dei quasar, che vengono descritti come “ ULX – Sorgenti di raggi X ultraluminosi . Anche l’entità dell’amplificazione dovuta alla diffusione dei raggi X dall’interno della cavità dell’imbuto è simile alle ULX.

“Le ULX vengono solitamente osservate come punti luminosi nelle immagini di galassie distanti, con le loro emissioni amplificate dagli effetti di messa a fuoco dell’imbuto che circonda l’oggetto compatto, che agisce come un altoparlante”, ha detto Yuri Potanin, membro del gruppo di studio dell’Università di Turku. “Tuttavia, a causa delle grandi distanze di queste sorgenti… appaiono relativamente deboli ai telescopi a raggi X.”

Quindi identificare le ULX nei quasar si è rivelato difficile, ma gli astronomi possono ora utilizzare il molto più vicino Cygnus X-3 come modello per comprendere meglio quelle ULX distanti.

“La nostra scoperta ha ora rivelato una brillante controparte di questi lontani oggetti ULX situati nella nostra galassia”, ha detto Potanin.

Cigno IXPE è stato in grado di vederlo quando Cygnus . Ciò suggerisce che la struttura dell’imbuto cambia in risposta a quantità maggiori o minori di accumulo. Se il tasso di accrescimento scende troppo, l’imbuto potrebbe collassare completamente, per poi ricostruirsi quando l’accrescimento riprenderà, prevede il team di Velidina.

Il team sta ora pianificando ulteriori osservazioni per cercare di rilevare il verificarsi di questo collasso, che sarà indicato da un calo della polarizzazione quasi a zero, indicando che l’emissione di raggi X proviene direttamente dal gas caldo sulla superficie del disco di accrescimento. piuttosto che indirettamente. Per dispersione all’interno dell’imbuto.