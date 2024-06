Perché un cessate il fuoco a Gaza è così sfuggente?

Gli analisti hanno affermato che l’aumento del numero delle vittime porterebbe probabilmente a un irrigidimento della posizione negoziale di Hamas.

Giorni dopo, quattro soldati israeliani sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti dopo che uomini armati hanno fatto saltare in aria un edificio a Rafah dove le forze stavano lavorando. L’ala militare di Hamas ha rivendicato l’attentato. In un comunicato ha affermato che i nostri combattenti sono riusciti a far esplodere una casa con trappole esplosive all’interno della quale erano rintanate le forze sioniste.

Shay, ex vice consigliere per la sicurezza nazionale, ha affermato che non viene esercitata una pressione sufficiente su Hamas, né da parte di Israele, né militarmente, né dall’estero. Ha detto che gli Stati Uniti e il Qatar potrebbero fare di più, ad esempio lavorare per congelare i fondi di Hamas e deportare i funzionari di Hamas di stanza a Doha, la capitale del Qatar.