Petrolio nervoso mentre il mercato spinge l’OPEC a colmare il divario di offerta in Russia

Brent, il greggio WTI viene scambiato tra $ 4 e $ 5

I funzionari degli Emirati hanno espresso opinioni diverse sui piani di produzione

Petrolio greggio statunitense, scorte di carburante in calo la scorsa settimana, riserva di petrolio strategica al livello più basso nel 2002

MELBOURNE (Reuters) – Giovedì i prezzi del petrolio sono aumentati a causa di scambi instabili dopo un forte calo nella sessione precedente, mentre il mercato valutava se i principali produttori avrebbero aumentato le forniture per aiutare a colmare un divario di produzione dalla Russia a causa delle sanzioni per l’invasione del paese. Ucraina.

I future sul greggio Brent sono aumentati di $ 2,53, o del 2,28%, a $ 113,67 al barile alle 0651 GMT dopo essere stati scambiati in un intervallo di circa cinque dollari. Il contratto benchmark è sceso del 13% nella sessione precedente, il più grande calo di un giorno in quasi due anni.

I future sul greggio US West Texas Intermediate sono aumentati di $ 1,64, o dell’1,51%, a $ 110,34 al barile, dopo essere stati scambiati in un intervallo di $ 4. Il contratto è crollato del 12,5% nella sessione precedente, il calo giornaliero più grande da novembre.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

L’incertezza su dove e quando fornire greggio dalla Russia, il secondo esportatore mondiale in un mercato ristretto, ha portato a aspettative diffuse per i prezzi del petrolio compresi tra $ 100 e $ 200 al barile.

“Quindi suggerire che il mercato petrolifero è confuso sarebbe un eufemismo perché ci troviamo in una situazione senza precedenti”, ha affermato Stephen Innes, managing partner di SBI Asset Management.

Le dichiarazioni del ministro dell’Energia degli Emirati Arabi Uniti e dell’ambasciatore del Paese a Washington hanno inviato segnali contrastanti.

Mercoledì il ministro dell’Energia degli Emirati Arabi Uniti Suhail Al-Mazrouei ha dichiarato su Twitter che il suo paese è impegnato nell’attuale accordo stipulato dall’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e dai suoi alleati, inclusa la Russia, chiamata comunità OPEC+, per aumentare le forniture di petrolio di 400.000 barili al giorno al mese. Tagli netti nel 2020. Leggi di più

Poche ore fa, i prezzi sono scesi in seguito ai commenti dell’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Washington, in cui affermava che il suo paese avrebbe incoraggiato l’OPEC a prendere in considerazione l’aumento della produzione per colmare il divario di offerta a causa delle sanzioni imposte alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. La Russia descrive la sua incursione come una “operazione speciale” per disarmare il suo vicino. Per saperne di più

I commenti dei funzionari degli Emirati sono arrivati ​​​​quando il mercato ha anche preso atto delle mosse degli Stati Uniti per allentare le sanzioni sul petrolio venezuelano e degli sforzi per concludere un accordo nucleare con Teheran, che potrebbe portare a più forniture di petrolio dall’Iran entro la fine dell’anno. Per saperne di più

Anche i colloqui previsti per giovedì tra i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina in Turchia hanno dato una pausa al mercato.

Mentre gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita hanno capacità inutilizzata, alcuni altri produttori OPEC+ stanno lottando per raggiungere i loro obiettivi di produzione a causa della mancanza di investimenti in infrastrutture negli ultimi anni, che limiterà la loro capacità di aumentare ulteriormente la produzione.

“Pensiamo che sarà difficile per l’OPEC+ aumentare la produzione in questo ambiente”, ha affermato Vivek Dar, analista di materie prime presso la Commonwealth Bank.

Nel frattempo, le scorte di greggio e combustibili statunitensi sono diminuite la scorsa settimana, aumentando le preoccupazioni per le già limitate forniture globali.

Le scorte di greggio sono scese di 1,9 milioni di barili nella settimana terminata il 4 marzo a 411,6 milioni di barili, rispetto alle aspettative degli analisti in un sondaggio Reuters, in calo di 657.000 barili.

Le scorte di greggio statunitensi nella Strategic Petroleum Reserve sono scese a 577,5 milioni di barili, il livello più basso dal luglio 2002.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Rapporti Sonali Paul; Montaggio di Shri Navaratnam, Shivani Singh e Tom Hogg

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.