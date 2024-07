Piegatura e gonfiaggio – Ho chiesto a Samsung informazioni sugli aumenti di prezzo per il Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6

Questa è probabilmente la prima domanda che ti chiedi sull’intelligenza artificiale di Google Gemini quando tiri fuori dalla confezione Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6: “Perché costano $ 100 in più?”

O forse decidi di non acquistare uno dei nuovi telefoni pieghevoli Samsung a causa dei prezzi elevati. Voglio dire, $ 1.799 erano già un sacco di soldi per il Galaxy Z Fold 5, ma $ 1.899 per il Galaxy Z Fold 6 sembra che stiamo andando nella direzione sbagliata se l’obiettivo è rendere questa categoria più mainstream.

“Aumentare i prezzi è una mossa coraggiosa da parte di Samsung”, afferma Nabila Popal, direttrice della ricerca presso IDC. “Per me è una forte affermazione che Samsung ritiene che valga la pena di effettuare gli aggiornamenti offerti nel dispositivo.”

Nel frattempo, il Galaxy Z Flip 6 parte da $ 1.099, che è anche $ 100 in più rispetto al Galaxy Z Flip 5. Questo mentre il nuovo Razr Plus 2024 di Motorola ha ancora un prezzo degli stessi $ 999 della versione 2023, con schermo di copertura più grande e chip aggiornato in il nuovo modello.

Sì, ci sono alcune interessanti offerte di preordine per Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 che potrebbero abbassare significativamente i prezzi. Ma cosa sta succedendo qui e cosa ottieni con i tuoi soldi extra? Cosa dice Samsung a riguardo? Spieghiamolo in dettaglio.

Prezzo Galaxy Z Fold 6: cosa ottieni per $ 1.899?

(Credito immagine: Al Mustaqbal)

Come vedrai nella mia recensione pratica del Galaxy Z Fold 6, questo telefono pieghevole racchiude una serie di miglioramenti e nuove potenti funzionalità AI.

Il Galaxy Z Fold 6 è più leggero e sottile del Galaxy Z Fold 5, misura meno di 0,5 pollici di spessore quando chiuso e pesa 8,4 once. È una differenza notevole rispetto al peso di 0,53 pollici e 8,9 once dello Z Fold 5. In effetti, il nuovo peso è lo stesso dell’iPhone 14 Pro Max che uso quotidianamente (8,47 once). Siamo quindi arrivati ​​al punto in cui trasportare un dispositivo pieghevole con un grande schermo non comporta un’enorme penalità.

“Ci sono molte ragioni per giustificare un aumento del prezzo di 100 dollari, almeno per me”, afferma Bhopal. “La nostra ricerca ha rilevato che ‘sottile’ e ‘leggero’ sono attributi importanti per i consumatori quando scelgono un Fold, quindi questi aggiornamenti aumenteranno il successo di Samsung. vendite.” Riacquista parte della quota perduta nel mercato dei dispositivi pieghevoli.”

Altri graditi aggiornamenti al Fold 6 includono un display da 6,3 pollici più grande e leggermente più ampio, che lo rende meno angusto per la digitazione. Samsung afferma di aver reso il dispositivo complessivamente più durevole, grazie a nuovi materiali per il display e una doppia cerniera migliorata con bordo pieghevole rinforzato. Anche lo schermo principale è più luminoso, a 2.600 nit, rispetto ai 1.750 nit di luminosità di picco del Fold 5.

(Credito immagine: Al Mustaqbal)

Il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 3 dovrebbe fornire un incremento delle prestazioni, soprattutto quando si tratta di attività AI. Z Fold 6 può fare molto di più, inclusi riepiloghi automatici, trascrizioni delle tue riunioni e la possibilità di creare opere d’arte avvincenti con Sketch to Image. Ne sono rimasto davvero colpito durante la mia esperienza pratica, anche se è necessario pagare un extra per utilizzare la S Pen.

Aggiungete a ciò alcune divertenti funzionalità fotografiche come i selfie generati dall’intelligenza artificiale e l’assistenza per la scrittura di e-mail, oltre a Google Gemini a bordo, e Z Fold 6 diventa una potenza dell’intelligenza artificiale. Ma vale $ 100 in più rispetto allo Z Fold 5?

“L’inflazione è probabilmente la ragione principale per cui il prezzo di un telefono è aumentato di 100 dollari”, afferma Avi Greengart, principale analista di Techsponential, “Ma Samsung ha aggiornato i processori, reso le cerniere e gli schermi più durevoli e aggiornato le fotocamere”.

Prezzo Galaxy Z Flip 6: cosa ottieni per $ 1.099?

(Credito immagine: Al Mustaqbal)

Il Galaxy Z Flip 6 mi sembra il telefono pieghevole meno impressionante, in parte perché il display della cover rimane a 3,4 pollici, rispetto all’enorme display esterno da 4 pollici del Motorola Razr Plus. Samsung non ti consente ancora di eseguire app complete sulla schermata di copertura senza utilizzare un’app separata. Invece, sei limitato agli strumenti Flex Window.

Questo telefono pieghevole vale $ 1.099 quando Motorola ha il normale Motorola Razr 2024 che vende per soli $ 699?

“Nel segmento dei telefoni pieghevoli, il nuovo Motorola Razr offre un’opzione per coloro che desiderano un telefono pieghevole da 700 dollari, e mi aspetto che questo modello venda bene”, afferma Greengart. “Tuttavia, è importante ricordare che gli smartphone sono fortemente sovvenzionati Stati Uniti, quindi il consumatore finale spesso non paga i prezzi al dettaglio”.

Ci sono alcuni aggiornamenti notevoli sul Galaxy Z Flip 6. Otterrai una maggiore durata proprio come lo Z Fold 6 e c’è una nuova fotocamera principale da 50 MP con zoom ottico 2x. Grazie a Galaxy AI puoi rispondere ai messaggi di testo utilizzando le risposte suggerite sul display esterno. Inoltre, quando utilizzi la modalità FlexCam è disponibile una nuova funzionalità di zoom automatico per inquadrare automaticamente te e i tuoi amici.

Lo Z Flip 6 è chiaramente un telefono che attira l’attenzione. L’intelligenza artificiale si estende allo sfondo con una nuova modalità Photo Ambient che può cambiare in tempo reale in base all’ora del giorno e anche alle condizioni meteorologiche.

Forse l’aggiornamento più grande dello Z Flip 6 è la batteria, che ha una capacità di 4.000 mAh. Si tratta di un salto notevole rispetto alla batteria da 3.700 mAh dello Z Flip 5. Abbinalo al più efficiente chip Snapdragon 8 Gen 3 del Galaxy Z Flip 6 e questo telefono pieghevole dovrebbe avere molta durata.

Cosa dice Samsung dell’aumento dei prezzi?

(Credito immagine: Samsung)

Per scavare più a fondo, ho chiesto a Drew Blackard, vicepresidente del marketing dei prodotti mobili di Samsung, cosa pensasse dell’aumento di prezzo del Galaxy Z Fold 6 e del Galaxy Z Flip 6.

“La nostra massima priorità è sempre quella di offrire un’esperienza di prodotto incredibile”, ha affermato Blackard via e-mail. “Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 stabiliscono per noi un nuovo standard nell’innovazione mobile e sono le nostre migliori serie pieghevoli, dotate delle nuove funzionalità Galaxy AI.”

Blackard sottolinea inoltre il fatto che Samsung non ha aumentato il costo dei suoi telefoni pieghevoli nelle ultime generazioni. Per quanto riguarda il Fold 6, Samsung lo pubblicizza come “il Galaxy Fold più leggero, sottile e potente di sempre con nuove entusiasmanti funzionalità Galaxy AI”.

Con il Flip 6, Samsung si sta concentrando sulla creazione della parità con il Galaxy S24, incluso un processore più potente e migliori prestazioni della fotocamera. Anche se non hai la configurazione con tripla fotocamera sull’S24; Il telefono Flip 6 ha solo due fotocamere posteriori.

In conclusione: cerca il corriere e le offerte di scambio

I prezzi elevati del Galaxy Z Fold 6 e del Galaxy Z Flip 6 sono deludenti. Le nostre revisioni complete determineranno se questo aumento è giustificato. Ma nel frattempo conviene preordinare questi telefoni pieghevoli o aspettare?

La buona notizia è che Samsung e gli operatori wireless offrono forti sconti su Z Fold 6 e Z Flip 6 per incoraggiarti ad aggiornare. Ad esempio, Samsung offre uno sconto fino a $ 1.500 quando si scambia il telefono con un altro e si ottiene un aggiornamento gratuito dello spazio di archiviazione.

Verizon E AT&T L’azienda offre anche offerte di permuta con un aggiornamento gratuito dello spazio di archiviazione. Quindi puoi ottenere l’opzione da 512 GB allo stesso prezzo del modello da 256 GB. Amazzonia Best Buy e Samsung offrono offerte simili. Come ha affermato in precedenza Greengart, tali offerte agevolate ti impedirebbero di pagare il prezzo intero per un nuovo telefono Samsung.

Ma anche suddividendolo in pagamenti mensili, probabilmente pagherai di più per il Samsung Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 che per Fold 5 e Flip 5. Questo non ci fa venire voglia di capovolgere il telefono.

Altro dalla guida di Tom