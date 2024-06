Pistons vicini a raggiungere un accordo per JB Bickerstaff che subentrerà come prossimo allenatore: fonti

I Detroit Pistons hanno raggiunto un accordo definitivo con l’ex allenatore dei Cleveland Cavaliers J.B. Bickerstaff come prossimo allenatore, appena una settimana dopo aver licenziato Monty Williams un anno dopo uno dei più grandi contratti nella storia degli allenatori della NBA, secondo fonti della squadra. L’atleta. Queste fonti hanno affermato che l’accordo è per quattro stagioni.

Cleveland ha giocato meno di 60 partite con Donovan Mitchell, Darius Garland ed Evan Mobley, ma ha vinto 48 partite durante la stagione regolare e ha raggiunto il secondo turno dei playoff NBA. I Cavaliers hanno raggiunto la postseason in due anni consecutivi sotto la guida di Bickerstaff e hanno vinto più di 44 partite in ciascuno degli ultimi tre anni.

Detroit assunse Bickerstaff per sostituire Williams, che dopo aver firmato un lucroso accordo portò Detroit al peggior record nella storia della squadra (14-68), che includeva una storica serie di 28 sconfitte consecutive. Detroit ha assunto Trajan Langdon come presidente delle operazioni di basket della squadra all’inizio di questo mese e, da quando è subentrato, Langdon ha rinnovato il front office di Detroit, ha licenziato un allenatore e ne ha assunto uno nuovo.

Per Detroit, l’obiettivo nella postseason era raggiungere una sinergia completa da cima a fondo dopo una stagione così disastrosa. Secondo fonti della squadra, Bickerstaff era in cima alla lista di Langton durante tutto il processo, poiché il presidente dei Pistons era alla ricerca di qualcuno con esperienza, capacità di leadership e la capacità di plasmare i giovani giocatori in una squadra coesa. È stato Bickerstaff a soddisfare tutte queste esigenze, secondo fonti della squadra.

L’ex Detroit Pistons e attuale assistente dei Mavericks Sean Sweeney era un altro candidato per la posizione vacante.

