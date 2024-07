Più di 30 feriti, volo Air Europa dirottato verso il Brasile a causa di forti turbolenze

Più di 30 passeggeri sono rimasti feriti a bordo di un volo Air Europa dalla Spagna all’Uruguay in quello che i passeggeri hanno descritto come “terrificante” e “come qualcosa uscito da un film dell’orrore” durante una grave turbolenza.

Più di 30 passeggeri sono stati curati per ferite, ha detto l’agenzia sanitaria locale Rapporto . Il loro team si è coordinato con le ambasciate e i rappresentanti dei paesi dei viaggiatori di Spagna, Uruguay, Israele, Germania e Bolivia. La compagnia aerea non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento sulla natura delle ferite dei passeggeri.

Era come un “film dell’orrore”, ha detto un viaggiatore all’Uruguay L. Sovrintendente Giornale. Coloro che non indossavano le cinture di sicurezza sono stati lanciati in aria e alcuni si sono schiantati contro i tetti, ha riferito il giornale.