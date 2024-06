Più economico dopo un frazionamento azionario, ma inestimabile

Il miracolo dell’intelligenza artificiale Nvidia (Nasdaq: NVDA) Le azioni sono aumentate notevolmente da $ 15 (aggiustato per la segmentazione) quando ne ho scritto per la prima volta A circa $ 121 attualmente. Ha superato Apple diventando la seconda azienda più preziosa al mondo. Me lo aspettavo anch’io È possibile che NVDA effettui un frazionamento azionarioEd è successo e basta. Il titolo continua a sorprendere con nuovi massimi (+144% da inizio anno) dopo aver ottenuto profitti sorprendenti. Tuttavia, la mia tesi rimane valida: NVDA è attraente a lungo termine grazie alla sua innegabile leadership nell’intelligenza artificiale e al suo enorme potenziale di crescita dell’intelligenza artificiale.

NVDA annuncia ripetutamente enormi profitti

Il 22 maggio, Nvidia ha pubblicato altri risultati impressionanti del primo trimestre, trainati da un forte calcolo continuo e dall’accelerazione della domanda di intelligenza artificiale. Gli utili rettificati sono pari a 6,12 dollari per azione Ha battuto facilmente la stima di consenso di 5,60 dollari per azione. Inoltre, il numero è stato molto più alto (+461%) rispetto alla cifra fiscale del primo trimestre 2024 (che termina ad aprile 2023) di 1,09 dollari per azione.

In modo impressionante, i ricavi del primo trimestre sono aumentati del 262% su base annua arrivando a 26,04 miliardi di dollari, battendo le stime di consenso di 24,59 miliardi di dollari. Inoltre, il margine lordo rettificato è aumentato di 13,8 punti percentuali raggiungendo un nuovo massimo incredibilmente elevato del 78,4% rispetto al 64,6% di un anno fa.

In concomitanza con il rapporto sugli utili, la società ha anche annunciato un frazionamento azionario 10 per 1. Anche se il frazionamento azionario non cambia la valutazione o la performance della società, significa che NVDA sarà ora più disponibile per gli investitori al dettaglio, creando posizioni a breve termine. slancio a termine del prezzo delle azioni.

Inoltre, la società ha aumentato i propri fondi trimestrali Dividendo del 150% a 0,01 dollari per azione su base post-frazionamento. Le azioni NVDA iniziano oggi ad essere negoziate su base frazionata rettificata. È interessante notare che questo è il sesto frazionamento per le azioni Nvidia.

Ancora più importante, il segmento fiore all’occhiello di NVDA, i ricavi dei data center, sono aumentati del 427% su base annua raggiungendo i 22,6 miliardi di dollari. Questo settore rappresenta l’86% del fatturato totale dell’azienda. Come previsto, i ricavi in ​​Cina sono diminuiti a causa delle restrizioni sul controllo delle esportazioni negli Stati Uniti. Durante la conferenza sugli utili, il management ha sottolineato che “gli affari in Cina sono ben al di sotto dei livelli passati”.

Guardando al futuro, le previsioni per il secondo trimestre sembrano promettenti Ricavi Si prevede che si aggirerà intorno ai 28 miliardi di dollari, una cifra superiore alle aspettative. Tuttavia, i margini lordi rettificati dovrebbero attestarsi intorno al 75,5% rispetto al 77% previsto per il primo trimestre di tre mesi fa. Tuttavia, è ancora molto più avanti rispetto ai produttori di chip come Advanced Micro Devices (Nasdaq: AMD) e informazioni (NASDAQ:INTEC) con un margine di profitto lordo rispettivamente del 50,6% e del 41,5%, lo scorso anno.

NVDA continua a innovare e mantiene la sua posizione di leadership nel campo dell’intelligenza artificiale

Nvidia continua a innovare nel campo dell’intelligenza artificiale, mantenendo intatto il suo status quo di leadership creando prodotti AI più nuovi e all’avanguardia. Le più recenti GPU e CPU di NVDA, alimentate dalle loro capacità hardware e software, rimangono le migliori nel campo dell’intelligenza artificiale. Essendo la scelta preferita nei data center ad alto calcolo in tutto il mondo, NVDA ha un potere di fissazione dei prezzi superiore.

La portata e l’espansione dell’intelligenza artificiale continuano a crescere in modo esponenziale ed è chiaro che la domanda continua a superare l’offerta. Durante la conferenza sugli utili, il CEO di Nvidia Jensen Huang ha dichiarato: “Oltre i fornitori di cloud, l’intelligenza artificiale generativa si è estesa fino a includere società Internet di consumo, imprese, intelligenza artificiale sovrana, clienti automobilistici e sanitari, creando molteplici mercati verticali multimiliardari”.

Nel Conferenza Computex Tenutosi a Taiwan il 2 giugno, Huang ha rivelato l’ultima architettura AI di Nvidia, Rubin, la cui spedizione dovrebbe iniziare nel 2026. Segue il lancio della piattaforma Blackwell meno di tre mesi fa, a marzo. Blackwell, progettista di intelligenza artificiale e calcolo scientifico ad alte prestazioni, ha costruito il successo della piattaforma Hopper, ottimizzata per l’inferenza e l’addestramento dell’intelligenza artificiale e lanciata meno di un anno fa.

Blackwell è ora in piena produzione e si prevede che la sua produzione aumenterà nel terzo trimestre. Nel frattempo, Hopper continua a vedere una forte domanda.

Inoltre, Huang ha affermato che NVDA lancerà una nuova famiglia di chip ogni anno, rispetto al suo piano iniziale di lanciare nuovi modelli ogni due anni. Questo ritmo accelerato di innovazione e la rapida transizione verso modelli più recenti e miglioramenti dei chip hanno consentito a Nvidia di mantenere una quota di mercato compresa tra il 70% e il 95% (secondo le stime di Mizuho Securities) nel mercato dei chip AI.

Tuttavia, la concorrenza nel campo dell’intelligenza artificiale si sta intensificando. I concorrenti adorano AMD (con Ryzen AI 300) E Intel Corporation I chip AI più recenti vengono lanciati a prezzi più bassi. Nonostante ciò, l’avanguardia di Nvidia nella tecnologia AI mantiene AMD e Intel diversi trimestri indietro rispetto a NVDA.

La valutazione di NVDA rimane poco costosa, data la sua capacità di generare utili

Dopo che Apple ha superato (Nasdaq: Apple) In termini di capitalizzazione di mercato, molti investitori sono riluttanti ad acquistare azioni NVDA a causa del suo notevole aumento e delle preoccupazioni per la sua sopravvalutazione.

Al contrario, le azioni NVDA non sono costose. Attualmente viene scambiato a un rapporto prezzo-utili a termine di 44,7 volte (sulla base delle previsioni sugli utili per l’anno fiscale 2025). Questo è relativamente più economico rispetto ai multipli del suo gruppo di pari. Ad esempio, il concorrente più vicino di NVDA, AMD Semiconductor con sede negli Stati Uniti, viene scambiato con un P/E forward di 47,8x, mentre le azioni ASML Semiconductor (ASML) con sede nei Paesi Bassi vengono scambiate con un P/E forward di 47,8x.Nasdaq: ASML) viene scambiato con un EPS forward di 51x.

È interessante notare che la sua valutazione attuale si aggira ancora intorno alla media quinquennale di 46,6 volte, nonostante utili, margini e prezzo delle azioni siano aumentati di parecchie volte. Si tratta di livelli di prezzo interessanti e, a mio avviso, rappresentano potenzialmente un’opportunità di acquisto ragionevole, dato il potenziale di crescita rivoluzionaria per il gigante Nvidia nel mercato dell’intelligenza artificiale.

Le azioni NVDA sono un’opzione di acquisto o vendita secondo gli analisti?

Essendo una forza indomabile, NVDA è un titolo che sta ricevendo un’attenzione diffusa. Con 37 acquisti e tre valutazioni di mantenimento da parte degli analisti negli ultimi tre mesi, la valutazione di consenso è inequivocabilmente Strong Buy. Tuttavia, Il prezzo obiettivo medio per le azioni Nvidia è di $ 123,62 Indica che le azioni renderanno il 2,2% nel prossimo anno.

In conclusione: considera le azioni NVDA per il loro potenziale di intelligenza artificiale a lungo termine

Nvidia è diventata il secondo titolo azionario più prezioso al mondo, con una capitalizzazione di mercato di 2,98 trilioni di dollari, un grande salto rispetto a poco meno di 100 miliardi di dollari di meno di cinque anni fa. NVDA si è guadagnata il suo posto portando il settore dell’intelligenza artificiale a livelli senza precedenti.

Nonostante la crescente concorrenza, NVDA detiene ancora una quota di mercato significativa nel settore dell’intelligenza artificiale, che continuerà a crescere a passi da gigante nei prossimi anni. Pertanto continuerò ad acquistare NVDA ai livelli attuali. Anche se alcuni esperti avvertono di un calo della domanda dopo l’ondata iniziale di installazioni di intelligenza artificiale, credo che ciò sia ancora lontano almeno diversi trimestri. Pertanto continuerò ad acquistare NVDA ai livelli attuali.

