Pokémon Go Inbound dalla missione UltraSpazio, missioni di ricerca e ricompense

Proveniente dall’Ultraspazio è il nostro evento di riscaldamento per l’evento Go Fest Global di quest’anno Pokemon Go.

Come suggerisce il nome, questo evento di Pokémon Go vede i Super Mostri invadere ancora una volta i raid a cinque stelle. Questi mostri cambieranno ogni giorno, quindi assicurati di dare un’occhiata Proveniente dal tavolo dei raid dell’Ultra Spazio Per sapere quando apparirà ciascuna Ultracreatura.

Man mano che competi nei raid, sarai anche in grado di progredire Proveniente da una missione di ricerca a tempo nell’iperspazio Questo ti dà anche la possibilità di incontrare Ultracreature. Hai anche la possibilità di incontrare Ultracreature esclusive a livello regionale!

Su questa pagina:

Attualmente, Aquatic Paradise è live in Pokémon Go. Anche il cammino verso il Go Fest 2024: Global è iniziato con Inbound from Ultra Space!

Quindi, ecco la fase della missione di ricerca a tempo ultraspaziale e le ricompense in Pokémon Go. Attenzione agli spoiler, ma l’ho già fatto, vero?

Ti consigliamo vivamente di dedicare del tempo anche a completare questa missione di ricerca perché ti darà la possibilità di catturare tutti gli Ultra Mostri, ad eccezione di Poipole e Naganadel, che sono stati rilasciati finora in Pokémon Go. Questo è perfetto per chi manca un Super mostro dalla propria collezione o vuole ottenere più caramelle per un mostro specifico. Soprattutto se ti mancano i Super Mostri esclusivi a livello regionale poiché compaiono tutti nella missione seguente e, a differenza dei raid, non possono scappare.

La missione di ricerca temporanea dell’Ultraspazio è disponibile per tutti i giocatori di Pokémon Go e per te Fino a sabato 13 luglio 2024 alle 10:00 (ora locale) .

Ricorda: tutti i mostri super regionali sono disponibili tramite la missione di ricerca a tempo sopra. Potrebbe volerci un po’ di tempo per catturarli durante questi incontri, ma a differenza dei raid, i Pokémon non possono sfuggire agli incontri in missione. Per questo motivo, ti consigliamo di catturare Super Mostri Territoriali dalla Missione di Ricerca a Tempo piuttosto che spendere Carte Raid Remoto.

Infine, tutti gli Ultra Mostri che catturerai da questi raid avranno uno sfondo speciale. Questi sfondi sono simili a quelli dei precedenti eventi Go Fest e appariranno nella pagina di riepilogo dei Pokemon per il tuo divertimento. È importante notare che le Ultracreature cacciate durante la missione di ricerca di cui sopra avranno un background speciale. NO Ho questi sfondi.

Innanzitutto, ogni giorno c’è un’ora di raid per una speciale Ultracreatura tra le 18:00 e le 19:00 (ora locale), perfetta per combattere in gruppi di raid con i tuoi amici. Allora potresti ritrovarti a catturare per la prima volta un brillante Buzzwole, Pheromosa o Xurkitree!

Inbound from Ultra Space ha un fitto programma di raid in Pokémon Go, quindi ho pensato che sarebbe stato meglio dedicargli una sezione a parte poiché ogni giorno rappresenta un’Ultracreatura diversa nei raid a 5 stelle. Ma prima di arrivare al programma, ci sono alcune cose che devi sapere.

Tutto ciò che sappiamo sull’evento Inbound from Ultra Space in Pokémon Go

Verrà riprodotto Incoming from Ultra Space Fino a sabato 13 luglio alle 10:00 (ora locale) In Pokémon Go, quindi uscirà in tempo per il Go Fest 2024: Global! Questo evento include due premi che si attivano durante e subito dopo l’evento, di cui devi saperne di più.

Il primo è che tutti i giocatori che raggiungono il livello 31 o superiore avranno la garanzia di ricevere caramelle XL da Pokemon Trading fino a domenica 14 luglio alle 23:59 (ora locale). Se acquisti Go Fest 2024: Global, potrai effettuare sei scambi speciali al giorno durante l’evento, quindi, oltre a questo bonus, questa è un’eccellente opportunità per mettere le mani su alcune rare Candy XL.

Il secondo bonus riguarda le carte raid a distanza ed è diviso in due metà. La prima parte vedrà il numero di carte raid a distanza che puoi utilizzare al giorno aumentato a 20 fino a giovedì 11 luglio. Venerdì 12 luglio inizierà la Parte 2, che vedrà il limite sulle carte raid remote completamente rimosso fino a domenica 14 luglio. Il limite per le carte raid remote verrà probabilmente ripristinato quando il Go Fest Global terminerà alle 18:00 (ora locale). Tuttavia, è un ottimo momento per rivivere i giorni di gloria in cui non c’erano limiti alle carte raid a distanza. Mi mancano quei giorni…



Se hai già acquistato un pass Go Fest 2024: Global, puoi anche usufruire di una serie aggiuntiva di premi. Ciò include una distanza di schiusa ridotta per tutte le uova poste nell’incubatrice fino a domenica 14 luglio alle 23:59 (ora locale), la possibilità di aprire 40 regali al giorno, una raccolta speciale di uova da 7 km e maggiori probabilità di Shine per i Pokémon nati da queste uova.

Questa piscina bianca privata di 7 km comprende:



Da queste speciali uova lunghe 7 km può nascere il Maractus, esclusivo a livello regionale.

Livello 1

Ducklit

Emolga

Cingolato

Gangmu-o

Secondo livello

Corsola

Budeo

Maratto

chiacchierata

Rockruff

Livello 5

Larve

Rockruff con la capacità di evolversi nella sua forma Dusk Lycanroc



Oltre a queste ricompense, in preparazione al Go Fest 2024 si svolgerà anche una sfida globale in Inbound from Ultra Space: completa 30.000.000 di battaglie raid.

Ogni giocatore di Pokémon Go partecipa al completamento della sfida globale e, se avremo successo, tutti potranno utilizzare le Beast Ball per cacciare le Ultracreature durante il Go Fest 2024: Global! Inoltre, dopo aver completato la sfida, Party Power si caricherà più velocemente nei raid fino a sabato 13 luglio alle 10:00 (ora locale).

È importante notare che questa sfida globale terminerà nei seguenti orari venerdì 12 luglio, mentre le sfide globali del Go Festival inizieranno un’ora dopo:

Regno Unito – 21:00 (GMT)

– 21:00 (GMT) Europa – 22:00 (CEST)

– 22:00 (CEST) Costa orientale degli Stati Uniti – 16:00 (EST)

– 16:00 (EST) Costa occidentale degli Stati Uniti – 13:00 (ora del Pacifico)

Infine, Inbound from Ultra Space ha una serie di offerte pay-to-play. La prima è ovviamente una missione pay-per-view che offre caramelle extra per tutti i mostri Ultra, tranne Poipole e Naganadel, e XP bonus al completamento del raid, oltre ad altre ricompense. Se questa missione viene acquistata, riceverai: Scade domenica 14 luglio alle 20:00 (ora locale)Quindi puoi continuare a lavorarci durante il Go Fest. I biglietti costano £ 4,99, US $ 5 o equivalente nella valuta locale. Non è riscattabile e non può essere acquistato con PokéCoin, ma può essere regalato a un giocatore dei tuoi amici più stretti o superiore.



In secondo luogo, durante questo evento saranno disponibili quattro pacchetti di oggetti con prezzi diversi nell’eShop di Pokémon Go. Un pacchetto si concentra sui raid ($ 19,99), un altro sulla schiusa delle uova ($ 39,99) e il più economico ($ 4,99) offre aggiornamenti di archiviazione sia per la borsa degli oggetti che per lo stoccaggio dei Pokémon, nonché alcune carte raid e incubatrici per l’allevamento. Se sei interessato, vai al negozio online di Pokémon Go dove verranno elencati i pacchetti completi insieme ai prezzi regionali.

Ci auguriamo che l’evento Inbound from Ultra Space ti piaccia e che tu sia pronto per il Go Fest 2024: Global!