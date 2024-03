POLITICO: Un alto diplomatico dell'UE chiede un'indagine sulle morti di civili causate dal fuoco israeliano in una stazione di soccorso a Gaza

Nel chiedere un’indagine internazionale imparziale sul caso, Borrell ha sottolineato che “la responsabilità di questo incidente risiede nelle restrizioni imposte dall’esercito israeliano e negli ostacoli imposti dagli estremisti violenti alla consegna degli aiuti umanitari”.

Venerdì diversi leader dell’Unione europea hanno condannato l’uccisione di 115 palestinesi Cercando di procurarmi del cibo Camion per le consegne a Gaza City.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno chiesto un’indagine internazionale senza accusare esplicitamente Israele di responsabilità. Come Borrell, il presidente francese Emmanuel Macron ha incolpato l’esercito israeliano dell’incidente.

In seguito all'incidente, gli Stati Uniti Stabilito Venerdì per inviare aiuti umanitari a Gaza. Sabato, secondo i funzionari statunitensi, gli aerei cargo militari statunitensi C-130 hanno consegnato all'enclave 66 pacchi contenenti circa 38.000 pasti. Citazione Dall'Associated Press.

Colloqui per raggiungere una tregua nella Striscia di Gaza La ripresa è prevista al Cairo Lo ha riferito sabato la Reuters, citando due fonti di sicurezza egiziane. I media israeliani hanno affermato che Israele non invierà una delegazione finché non avrà ottenuto un elenco completo dei nomi degli ostaggi israeliani ancora vivi, secondo il rapporto.

L'Associated Press ha riferito che è stato Israele a farlo Fondamentalmente supportato Una proposta quadro per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi, citando un alto funzionario dell'amministrazione statunitense.