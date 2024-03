Le Migliori 10 porta cellulare da moto del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Il percorso per acquistare la migliore porta cellulare da moto è spesso pieno di una moltitudine di scelte, il che rende essenziale prendere queste decisioni con saggezza.

Questa guida all’acquisto è un’ampia panoramica dei passaggi integrali coinvolti nell’acquisto della migliore porta cellulare da moto assicurandoti di ricevere il miglior rapporto qualità-prezzo e un prodotto che non solo soddisfa ma supera le tue aspettative.

Babacom Porta Cellulare Moto, [Ultra Stabile & 1S Blocco Rapido] Porta Cellulare Bici per Universale Manubrio, 360° Rotabile Supporto Telefono Moto Compatibile con iPhone/Samsung 4.7"-6.8" Smartphone

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design del Morsetto Aggiornato per Un'installazione più Semplice】 Rinnova il tuo porta telefono moto con il nostro nuovo design del morsetto per un'installazione più semplice! Dì addio al fastidio dell'installazione grazie al nostro design a morsetto di facile utilizzo: non sono necessari attrezzi. Il supporto si adatta a manubri che vanno da 0,71" a 1,4" di diametro, rendendolo perfetto per vari veicoli, tra cui biciclette, scooter, passeggini, tapis roulant, golf cart e altro ancora.

【Blocco con un Clic per Una Maggiore Sicurezza】 Rimani tranquillo grazie al nostro sistema di blocco con un clic del porta telefono bici, che assicura che il tuo telefono rimanga saldamente in posizione, anche durante le corse ad alta velocità o su strade sconnesse. Che tu stia rispondendo alle telefonate o monitorando la tua destinazione, puoi guidare con sicurezza senza preoccuparti che il telefono scivoli via.

【Materiale Imbottito e Protezione Affidabile】 Proteggi il tuo telefono da urti e cadute grazie al nostro materiale in silicone di alta qualità e al design ispessito a quattro angoli, che offre un'eccellente resistenza agli urti. Aggiorna oggi la tua esperienza di guida e goditi la comodità e la sicurezza del nostro supporto cellulare moto.

【Rotazione di 360 Gradi per una Visione Ottimale】 Sperimenta la massima praticità e sicurezza con il nostro porta cellulare scooter. Dotato di una funzione di rotazione a 360 gradi, puoi regolare il tuo telefono all'angolo di visione perfetto, sia che tu preferisca un display orizzontale o verticale. Con una visuale chiara e senza angoli scomodi, puoi percorrere la strada con facilità.

【Compatibilità Universale】 Questo supporto telefono bici universale per bici può ospitare telefoni cellulari da 4,7 a 6,8 pollici con uno spessore fino a 15mm (comprese le custodie del telefono). È ampiamente compatibile con dispositivi come iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14/14 Pro Max/13 Pro Max/13/12 Pro Max/12 Pro/12/12 Mini, Samsung Galaxy S24/S23/S22/S21/S20/S10, Note 20/10/9 e altri ancora.(Non compatibile con Samsung Galaxy S23 Ultra e S24 Ultra)

Estralia Porta Cellulare Moto, Bici Antivibrazione, Porta Telefono Ruotabile a 360, Supporto Staccabile per Manubrio Adatto per Cellulare da 5.5'-7' 11,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stabile e Sicuro: Il supporto cellulare per moto e bici assicura che il telefono cellulare saldamente fissato durante la pedalata. Il cuscinetto in gomma integrato del portatelefono manubrio per moto da bici con caratteristiche antiurto e antiscivolo, proteggendo il tuo telefono da graffi, garantendo la sicurezza del tuo dispositivo in varie condizioni ambientali. Anche se il dalla irregolarità del terreno, il smartphone non oscillerà o cadrà facilmente dal porta telefono per moto o bici.

Funzione di rotazione a 360 gradi: Il portacellulare telefono per bicicletta e moto manubrio presenta una progettazione di rotazione a 360°. Il design della sfera articolata girevole migliorato fornisce funzioni di supporto, consentendo ai ciclisti di regolare facilmente l'angolo di visualizzazione e la direzione del telefono durante la guida, garantendo che sia possibile visualizzare facilmente mappe di navigazione, informazioni sullo schermo o rispondere alle chiamate.

Ampia Compatibilità: Il Portacellulare bici è compatibile con vari dispositivi e modelli di telefoni da 5.5'' a 7.0''! I meccanismi sui lati e il pulsante centrale del supporto controllano la portata delle quattro braccia, fornendo una soluzione di fissaggio adeguata per i telefoni. È compatibile con iPhone 15, 14, 13, 12, 11, X, Pro, iPhone XR, iPhone 8, 8 Plus, Samsung S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S9, iPad, GPS. NOTA: Assicurati che lo spessore del tuo dispositivo sia inferiore a 15 mm.

Installazione e rimozione facili: Il supporto telefono bici e scooter può essere installato e rimosso facilmente senza la necessità di alcun attrezzo. Per comodità dell'utente, questo supporto è facile da installare sul manubrio di biciclette o motociclette ed è altrettanto facile da rimuovere. Puoi facilmente rimuovere il tuo telefono senza dover smontare l'intero supporto, rendendo semplice rispondere alle chiamate, scattare foto, inviare e-mail o messaggi di testo.

Design Universale per Manubri: Il supporto è adatto per manubri con un diametro di 25-35mm. Porta telefono cellulare bicicletta adatto per mtb bici, moto, scooter, monopattino elettrico, carrelli della spesa e altro. Basta stringere la fibbia di regolazione e il supporto e il telefono rimarranno sicuri sul manubrio senza oscillare. Garantiamo la qualità dei prodotti e promettiamo di fornire rimborsi entro 30 giorni senza alcun motivo. Se hai domande, contattaci e risponderemo entro 24 ore.

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Telefono Motociclo - Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 15 14 13 12 11 Pro Max Plus Mini Xs Xr 8 7, Samsung S10 S9 S8, 4.7-6.8 Pollici Smartphones

18,99 € disponibile 2 new from 18,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Operazione con una sola mano - Monta il telefono sul supporto per bicicletta con una mano, poi ritira la mano e il telefono verrà bloccato automaticamente. Il design unico di questo supporto aderisce saldamente al telefono anche su strade irregolari, impedendone la caduta durante la guida

Facile installazione - Il supporto per telefono per bicicletta Lamicall è facile da installare senza alcun attrezzo. Questo supporto per bicicletta è adatto per manubri di 15-30 mm di diametro. In dotazione ci sono quattro cuscinetti in silicone e si possono aggiungere o togliere in base al diametro del manubrio

Ampia compatibilità - Il supporto universale per bicicletta è compatibile con dispositivi GPS da 4,7 a 6,8 pollici, come iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 12 Mini, 12 Pro Max, 11 Pro, Pro Max XS XR X 8 7 7s 6s 6 Plus, Huawei P30 Pro 10 Pro P20 P10, Samsung Galaxy S10 + S10 S9 + S9 S8 S8 + S7 S6, Note 9 8 7 6, LG, HTC, Sony, Nokia, Nexus, altri smartphone. Nota: Si prega di assicurarsi che lo spessore del dispositivo sia inferiore a 15 mm

Protezione antiurto - La superficie di contatto in silicone protegge il telefono da graffi. Inoltre può ridurre le vibrazioni per fare in modo che tu possa godere appieno del tuo viaggio

Blocco di sicurezza - Gira il pulsante sul retro per bloccare il telefono in posizione. Il meccanismo di bloccaggio dà tranquillità sui terreni irregolari. Fornisce il massimo supporto e una protezione completa READ Aggiornamenti olimpici in tempo reale: la Norvegia è in testa al medagliere con 16 ori

Porta cellulare moto valido per manubri di ogni tipo di spessore e forma Custodia Impermeabile con Visiera Valida per Smartphone fino a 7.5" Schermo porta telefono moto

15,90 € disponibile 12 used from 13,74€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ️ VISIERA ANTERIORE E DISPLAY AD ALTA SENSIBILITÀ TOUCHSCREEN SENSIBILIDAD ️ La finestra trasparente della nostra porta cellulare moto utilizzare lo schermo del cellulare in modo efficiente. Il design del parasole anteriore della custodia del nostro porta telefono moto può rendere la tua lettura chiara anche sotto la luce del sole. Un supporto cellulare moto molto pratico per i motociclisti che escono molto spesso sulla strada o fanno lunghi percorsi.

️ SUPPORTO INFRANGIBILE E UNIVERSALE ️ Il portacellulare moto è universale e valido per tutti i tipi di manubri, indipendentemente dalla forma, spessore, materiale, ecc. Questo supporto telefono moto è fatto di nylon infrangibile ed è la soluzione ai principali problemi che di solito si verificano con i supporti da manubrio: supporti instabili, facile allentamento del supporto, ecc.

️ CERNIERE SIGILLATE PER UNA MAGGIORE RESISTENZA ALL'ACQUA ️ La porta cellulare moto impermeabile è fatta di materiale ultraleggero con cerniere doppie sigillate, assicurando che l'acqua non entri nella copertura. La visiera della porte téléphone moto è ideale per i giorni di pioggia o di sole. La nostra supporto smartphone moto è resistente agli schizzi e può mantenere l'interno asciutto e fresco sia al sole che alla pioggia.

️ AMPIA COMPATIBILITÀ ️ La nostra porta smartphone moto è compatibile con telefoni cellulari fino a 7,5". La pochette telephone moto può essere posizionata sia orizzontalmente che verticalmente ed è montata sul manubrio in modo stabile, che è un portatelefono moto molto sicuro e previene le vibrazioni. Il coperchio del porta telefono moto impermeabile guidon può essere facilmente rimosso dal supporto, in modo da poterne fare una borsa da portare con sé.

️ GARANZIA A VITA ️ Se hai qualche problema con il nostro portacellulare per moto, ti diamo una garanzia di rimborso al 100% senza spiegazioni

Lamicall Supporto Telefono Moto Antivibrazione - [Doppio Ammortizzatore] 360° Rotazione, Universale Manubrio Supporto Cellulare Bicicletta per iPhone 15 14 13 12 11 Serie, Huawei, 4.7-6.8" Smartphones

【Molteplici Protezioni di Sicurezza】Il supporto telefono moto adotta un design con braccio di bloccaggio superiore e inferiore per avvolgere saldamente il telefono dall'alto verso il basso. La superficie del supporto e l'interno e l'esterno dei 4 angoli sono ricoperti di silicone antiscivolo. Il retro del supporto adotta inoltre un design con blocco di sicurezza in metallo per garantire che il telefono rimanga sicuro nel supporto anche durante la guida ad alta velocità o su strade sconnesse.​

【Funzionamento con Una Sola Mano】Puoi mettere o togliere rapidamente il telefono con una sola mano, il che è molto comodo. La testa a sfera del supporto per telefono da moto può essere ruotata liberamente di 360°, facilitando la regolazione del telefono in modalità orizzontale o verticale durante la guida. Goditi un viaggio facile e gratuito. Adatto per moto, bicicletta, VTT, bici elettrica, scooter, ecc.

【Installazione Semplice & Veloce】Il supporto telefono per bicicletta con clip per manubrio a sgancio rapido, è possibile aprire rapidamente il clip fisso con la semplice pressione di un pulsante e individuare e bloccare il dado in base al diametro del manubrio. Il clip fisso è del tipo a vite monopezzo, che può essere facilmente installato senza attrezzi. E non devi preoccuparti di perdere parti come le viti. Nota: questo supporto telefono per moto è adatto per manubri da 15-40 mm.

【Ampia Compatibilità】Il supporto universale per telefono da bicicletta è compatibile con dispositivi da 4,7-7 pollici, come Apple iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 13,13 Pro,13 Pro Max,13 Mini, 11 12, 12 Pro, Pro Max, Mini Xs X XR 8 7 7s 6s 6 Plus, SE, Samsung Galaxy S10 + S10 S9 + S9 S8 S8 + S7 S6,Nota 9 8 7 6,Huawei P30 Pro 10 Pro P20 P10,LG,HTC,Nokia,Nexus e altri smartphone. Nota: assicurati che lo spessore del tuo dispositivo sia inferiore a 15 mm.

Grefay Supporto Telefono Moto 1S Sgancio Rapido Porta Cellulare Anti Shake Specchio per 3.5-7.0 Pollici Smartphone Ruotabile a 360°

Sicuro e Stabile: Il porta telefono moto Grefay è realizzato in plastica ABS, leggero e resistente, ti dà una sensazione di innovazione. I cuscinetti in gomma integrati sul braccio proteggono il telefono dai graffi. Facile da usare, sicuro e resistente. Adatto a tutte le strade cittadine e alle più difficili strade di montagna.

Design di Visualizzazione a Schermo Intero: Girevole a 360°, inclinazione di 15° e regolazione dell'angolo di elevazione. È possibile regolare liberamente il porta cellulare scooter in base all'angolo di visione perfetto (orizzontale, verticale o qualsiasi angolo desiderato). Accesso completo a tutti i pulsanti e non copre il tuo FACE/TOUCH ID, non blocca la fotocamera, il foro delle cuffie, la ricarica, lo streaming live. È un compagno perfetto per il tuo viaggio in moto.

Modalità D'uso: 1. Tenendo il braccio, spingerlo verso l'interno per esporre la rotella all'altra estremità e ruotarla per regolare la larghezza del supporto del telefono in base alle dimensioni del telefono. Assicurati di lasciarlo allentato. (Nota importante: assicurati che ci sia spazio sufficiente per il tuo telefono. In caso contrario, si rischia di danneggiare il telefono con una pressione eccessiva). 2. Chiudi la levetta per bloccare il telefono.

Per Moto: Adatto per smartphone da 3,5 a 7,0 pollici (larghezza 60 – 90 mm, spessore < 15 mm). Compatibile con Samsung Galaxy S9 / S8 Plus / S6 / S7 Edge / A7 / A5, Huawei Mate 40 30 P 40 30, 14 13 12 Pro MAX / 11 / XS / XR / X / 8/7/6 / 6S Plus, MI A1 / A2 / 8 Lite, REDMI Note 6 Pro / 6 Pro. A / Note 5 Plus / S2, OnePlus 6 / 6T, Moto G6 / G5, Adatto per montare sullo specchietto retrovisore di moto e veicoli elettrici con un diametro di 6,8,10 mm. READ La resistenza di Ernest Shackleton è stata scoperta in mare più di 100 anni dopo un naufragio

Glangeh Porta Cellulare Bici, Blocco di Sicurezza Antivibrante Porta Cellulare Moto, Porta Telefono Bici 360° Rotabile Compatibile con iPhone 15 14 13 PRO Max, Samsung, 4.7''-6.8" Smartphones

11,89 € disponibile 2 new from 11,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design Unico Anti - Crash-Dotato di 4 cuscinetti interni ed esterni in silicone rinforzato, Glangeh supporto cellulare moto avvolge completamente e protegge il telefono dalle vibrazioni anche su strade rocciose e dissestate. Non preoccupatevi di urti o cadute che potrebbero danneggiare il vostro telefono. Il nuovo look migliorato e il design con colori vivaci a contrasto ti rendono una star del ciclismo!

Orientabilità a 360° per Una Visualizzazione Ottimale - Progettato con una sfera girevole a 360 gradi, è facile regolare l'angolazione di visione orizzontale o verticale che si adatta alle vostre preferenze e vi fa godere del comfort di guida. Questo porta telefono bici mantiene sempre il telefono in posizione ottimale per un rapido accesso a chiamate, messaggi e navigazione GPS.

Blocco di Sicurezza Solido Non Scivola Mai - Grazie al blocco di sicurezza creativo sul retro, il telefono viene fissato saldamente al morsetto con un semplice gesto. Super grip per evitare che il telefono si muova su e giù o che voli via all'improvviso in caso di ciclismo ad alta velocità o strade difficilmente praticabili. Il design a sgancio rapido consente di rimuovere il telefono in pochi secondi con una sola mano.

Facile da Installare, Adatta alla Maggior Parte dei Manubri - Non richiede attrezzi,si installa rapidamente entro 8S. Viene fornito con 2 guarnizioni in silicone sulla maniglia che possono essere rimosse o aggiunte, il che rende il supporto del portacellulare moto manubrio più adatto al manubrio da 1,5-3,5cm di diametro. Perfetto per bicicletta, moto, scooter, passeggino, tapis roulant, carrello da golf e sedia a rotelle.

Ampia Compatibilità - Questo supporto cellulare bici si adatta a telefoni da 4,7-6,8 pollici con spessore fino a 15mm (compresa la custodia del telefono). Ampiamente compatibile con iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14 Pro/14 Plus/13 Pro Max/13 Pro/13 Mini/12 Pro Max/12 Pro/12/12 Mini/SE/11 Pro Max/11 Pro/11/XS Max/XR/X/8/8 Plus/7/7 Plus/6/6S, Galaxy S24/S24+/S24 Ultra/Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/Samsung Galaxy S22 Ultra/S21/S20/S10, Note 20/10/9, ecc.

BTNEEU Porta Cellulare Impermeabile, Supporto Telefono Antivibrazione Moto, Scooter con Touch Screen Rotazione di 360° per Smartphone 4.7" a 7.0"

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design Completamente Impermeabile】Il supporto cellulare moto è completamente chiuso, impermeabile e antipolvere. L'anello di tenuta impermeabile della copertura superiore e la scanalatura convessa della copertura inferiore sono impegnati a formare uno spazio chiuso per fornire il livello IPX6 di prestazione impermeabile. Non c'è bisogno di preoccuparsi che la pioggia e la neve possano danneggiare il tuo cellulare.

【Robusto e Anti-shake】Il btneeu porta cellulare è fatto di stampaggio ad iniezione di materiale polimerico, che è duro e resistente all'usura per proteggere meglio il tuo telefono. Il morsetto della staffa in lega di alluminio mantiene il supporto telefono moto più stabilmente montato sul manubrio. È molto conveniente per gli amanti dell'equitazione e utilizzando questo porta cellulare moto si può godere di un viaggio piacevole.

【Schermo Tattile ad Alta Sensibilità】Questo porta telefono moto è fatto di materiale TPU di alta qualità, il touch screen trasparente e sensibile supporta Face ID, la funzione di impronta digitale Touch ID, si può chiaramente guardare lo schermo e operare lo smartphone, come la registrazione dei percorsi, effettuare chiamate, ecc. Il design umanizzato - parasole aggiornato, che blocca efficacemente il bagliore e fornisce una migliore visibilità.

【Rotazione Regolabile a 360 Gradi】Questo porta telefono scooter impermeabile adotta un giunto sferico universale, rendendo il vostro telefono da ruotare di 360 gradi in qualsiasi direzione per soddisfare la navigazione, rispondere al telefono, e facilmente godere del divertimento di guida. Quando smetti di guidare e hai bisogno di lasciare la tua moto, premi semplicemente il comodo pulsante e prendi il supporto per il telefono con te, non devi preoccuparti del furto.

【Ampia Compatibilità e Facile Installazione】Il nostro porta cellulare da moto è compatibile con qualsiasi smartphone con schermo da 4.7" a 7.0". 1.1cm tubo di montaggio dello specchietto retrovisore si adatta alla maggior parte dei motocicli, moto, ciclomotore, ebike, ATV, scooter ect. Staffa in lega di alluminio a rilascio rapido, facile da installare e rimuovere, portandovi un effetto di esperienza conveniente.

Glangeh Porta Cellulare Bici, Universale Manubrio Porta Cellulare Moto con Pad in Silicone, 360° Rotabile Antivibrazione Porta Telefono Bici Compatibile con iPhone 15 PRO Max/14/13, Samsung, Huawei

8,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Aggiornamento della Sicurezza】 4 bordi robusti con artigli in silicone resistenti all'usura e 1 spalla stabile con imbottitura in PU antiscivolo che afferra completamente il telefono per prevenire efficacemente graffi, oscillazioni o cadute durante la guida.

【Più Durevole】 Il porta telefono bici è realizzato in plastica di qualità con un'ampia area dotata di cuscinetto in silicone che non si usura durante l'uso, a differenza della gomma. Questo supporto per telefono da bicicletta può resistere a potenti vibrazioni e urti, abbastanza resistente per l'uso quotidiano.

【Rotazione a 360°】Possibilità di regolare qualsiasi angolazione tramite la manopola. Il nostro supporto cellulare bici non bloccherà alcun pulsante e ti consente di accedervi facilmente. È comodo per navigare, ascoltare musica, rispondere al telefono durante il viaggio in bicicletta.

【Manubri Vari】 3 cuscinetti in silicone extra resistente, consentono alla base del supporto di supportare un intervallo regolabile di 0,7-1,26 pollici (1,8-3,2 cm) di diametro, adatto a qualsiasi manubrio di bicicletta/moto/passeggino/bicicletta/indoor/mountain bike/bicicletta elettrica.

【Ampia Compatibilità】 Il nostro porta telefono moto più grande e pratico, è compatibile con iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15/14 Pro Max/14/ Pro/14/13 Pro Max/13/ Pro/13/12 Pro Max/12 Pro/12/12 Mini/11 Pro Max/11 Pro/11/XS/XR, Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/Galaxy S22+/S21/ S20/S10/S9 Plus/S8/S8 Plus/S7/Note 8, Google Pixel Series e altri smartphone da 4,5"-7,0".

ENONEO Supporto Smartphone per Moto Impermeabile 360°Gradi Universale Porta Cellulare da Bicicletta con Toccare ID Viso Bici Corsa per Telefono 5,5 a 6,8 Pollici (L, Nero)

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Funzione Impermeabile di Grado IP67】Il nostro design per supporto smartphone bicicletta con funzione di aggiornamento impermeabile, il grado è IP67, che offre una buona impermeabilità e resistenza alla polvere, ha anche cuffie e foro di ricarica, se si guida a lungo, è possibile caricare il telefono o ascoltare musica in qualsiasi momento. Supporto cellulare moto, può proteggere completamente il tuo smartphone da pioggia, polvere, neve e schizzi.

‍♀️ 【Ampio Manubrio Dimensione】Porta cellulare da bici con 2 guarnizioni assicura che il supporto / supporto del telefono si adatti perfettamente a moto, moto, ATV, ciclomotori, manubrio scooter elettrico diametro da 7/8 "(22m), 1" (25mm) a 1,1 / 4 "(32mm ), è possibile aggiungere o rimuovere la guarnizione in plastica e silicone a seconda del diametro del manubrio.La staffa avanzata in lega di alluminio antiscivolo mantiene il supporto del telefono più stabile sul manubrio e più durevole.

‍♀️ 【Dimensione Universale & Aggiornamento sicurezza】Porta telefono per bici mtb ha il nuovissimo pad ammortizzante e 3 chiusure a scatto di sicurezza avanzate, ti fornisce il massimo supporto e una protezione completa. Supporto da bici per telefono compatibile con smartphone da 5,5-6,8 pollici (dimensioni del telefono 16,8 (L) * 8,3 (W) * 1,1 (T) cm), come iPhone X / XS / XR /11/11 Pro Max /12 pro max/ 7 plus/8 plus/HUAWEI Mate 9 Pro/8 /P10 Plus / P30 pro / P40 pro/Samsung S8+/S10+.

‍♀️ 【Rotazione 360°】 Supporto smartphone bici 360 gradi (NOTA: quando si regola l'angolo in base alle proprie esigenze, è possibile stringere la parte posteriore della staffa , sarà meglio fissare l'angolo desiderato, la custodia del telefono non tremerà facilmente). Questa funzione offre la massima flessibilità nella visualizzazione del telefono o nello scatto di foto durante la guida.

‍♀️ 【Supporto Viso/Touch ID & Assorbimento Degli Urti】Porta smartphone moto con face ID altamente sensibile e Touch ID, consente di utilizzare facilmente il telefono cellulare durante la guida. Porta telefono da bicicletta realizzato in resistente PVC e staffa in metallo. All'interno erano incorporati cuscinetti in silicone che assorbono gli urti, mantenendo il telefono da graffi e riducendo le vibrazioni, facile da controllare il telefono. READ Boris Johnson ospita il quiz di Natale virtuale di Downing Street dello scorso anno

