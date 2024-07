Portiamo la sicurezza del tuo PC Windows a un livello superiore con questi semplici passaggi

Stanco di usare la solita vecchia procedura Win+L per bloccare il tuo PC Windows?

Esistono alcune funzionalità di sicurezza alternative che probabilmente non conosci. Dal riconoscimento facciale allo sblocco dinamico, abbiamo alcune altre opzioni che puoi esplorare.

Quindi, vediamo come proteggere il tuo PC Windows.

Le nozioni di base: accedi alle tue opzioni di blocco

Prima di tutto, arriviamo dove avviene la magia:

toccare Icona di Windows Nell’angolo in basso a sinistra

Quindi, fai clic su impostazioni, Che assomiglia all’icona di un ingranaggio

Nella finestra delle impostazioni, cerca “Conti” E cliccaci sopra

Ora trova e fai clic su Opzioni di accesso

Qui puoi trovare un elenco Opzioni standard Per bloccare il computer. Puoi impostare Riconoscimento facciale E Impronte digitali (con dispositivi compatibili), Numeri di identificazione personale, Chiavi di sicurezza E Le passwordPuoi impostare, modificare o rimuovere qualsiasi di queste opzioni.

Parola d’ordine: scelta classica

Non dimenticare la buona vecchia password:

In Password, fare clic su “Aggiungere” Se non ne hai ancora impostato uno

Se non ne hai ancora impostato uno costruzione Password sicura E confermalo

E confermalo Puoi farlo anche tu Modifica o rimuovi la tua password Qui se necessario

PIN: veloce e facile

Vuoi qualcosa di più semplice di una password? Prova il tuo PIN:

Nella sezione “PIN”, fai clic su “Aggiungere”

costruzione spillo È facile per te ricordare ma difficile per gli altri indovinare

È facile per te ricordare ma difficile per gli altri indovinare Conferma il tuo PINE tu sei completamente preparato

Riconoscimento facciale: rendi il tuo volto la tua password

Se il tuo dispositivo supporta il riconoscimento facciale di Windows Hello, ecco come configurarlo:

In Riconoscimento facciale, fare clic su “dimostrare”

Segui il Istruzioni sullo schermo Per asciugarti la faccia

Per asciugarti la faccia Aspetto Direttamente davanti alla telecamera E resta fermo mentre fa il suo lavoro

E resta fermo mentre fa il suo lavoro Una volta finito, puoi usare la faccia Sblocca il tuo computer. Quant’è fico?

Impronta digitale: sblocco con un solo tocco

Hai un lettore di impronte digitali? Usiamolo:

Nella sezione “Riconoscimento delle impronte digitali”, tocca “ dimostra”

Lui sceglie Qualsiasi dito desidera utilizzare

desidera utilizzare metti il ​​dito Sul lettore E caricalo quando ti viene chiesto di farlo

E caricalo quando ti viene chiesto di farlo Ripeti questo processo Fino a quando la tua impronta digitale non sarà completamente cancellata

Interruttore di sicurezza: per maggiore cautela

Se disponi di un token di sicurezza, ecco come configurarlo:

In Chiave di sicurezza, fare clic su “Gestisce”

Segui il sollecitare Per impostare la chiave di sicurezza

Per impostare la chiave di sicurezza Inserisci il chiave Quando richiesto, seguire eventuali istruzioni aggiuntive

Blocco dinamico: il tuo telefono diventa la tua chiave

Ora ecco un trucco interessante: usa il telefono per bloccare automaticamente il computer.

Scorrere verso il basso “Blocco dinamico” Nelle opzioni di accesso

Assicurati che il telefono sia connesso al PC tramite Bluetooth. In caso contrario, facciamo questo:

Clic “Bluetooth e altri dispositivi” Nella barra laterale di sinistra.

Fare clic su “Aggiungi Bluetooth o altro dispositivo

Verificare spillo Su entrambi i dispositivi

Adesso premi “Marito” Sul tuo telefono e “comunicare” Sul tuo computer

Ritorno a Opzioni di accesso Cliccando su Freccia Puntare a sinistra in alto a sinistra dello schermo

In Blocco dinamico, seleziona la casella che dice: “Consenti a Windows di bloccare automaticamente il tuo dispositivo quando sei lontano da casa.”

Ora il tuo computer si bloccherà automaticamente quando ti allontani dal telefono. È comodo?

I punti più importanti che Kurt ha estratto

Ecco qua, amici, una varietà di opzioni per mantenere il vostro PC Windows più protetto rispetto a Fort Knox. Che tu sia interessato al riconoscimento facciale, preferisca la password classica o desideri che il tuo telefono faccia il lavoro per te, Windows è quello che fa per te. Ricorda, il miglior metodo di sicurezza è quello che utilizzerai effettivamente, quindi scegli il metodo che funziona meglio per te.

Hai mai subito una violazione della sicurezza e in che modo ciò ha cambiato il tuo approccio alla sicurezza digitale? Fatecelo sapere scrivendoci a cyberguy.com/contattaci

