Previsione dei prezzi Dogecoin: cerca questi obiettivi a breve termine!

Il prezzo di Dogecoin è sceso di oltre il 7% nell’ultima settimana

Nonostante ciò, si vede chiaramente un’inversione di tendenza

Dogemoneta [DOGE] Gli investitori hanno avuto difficoltà di recente, soprattutto sullo sfondo delle molteplici correzioni dei prezzi dei memecoin sui grafici. Tuttavia, la situazione potrebbe peggiorare, poiché alcuni dati suggeriscono che gli investitori potrebbero dover aspettare più a lungo per vedere il DOGE salire nuovamente.

Diamo uno sguardo più da vicino a cosa sta succedendo.

Gli investitori Dogecoin sono sotto pressione

Capitalizzazione del mercato delle monete Dati Ha rivelato che il prezzo del memecoin più grande del mondo è sceso di oltre il 7% negli ultimi sette giorni. Infatti, solo nelle ultime 24 ore, il prezzo del memecoin è sceso di oltre il 4%. Al momento in cui scriviamo, DOGE viene scambiato a 0,1363 dollari con una capitalizzazione di mercato di oltre 19,7 miliardi di dollari.

Grazie al recente calo dei prezzi, secondo IntoTheBlock’s, solo il 77% degli investitori DOGE è ancora in profitto Dati.

Nel frattempo, recentemente è apparso KNIGHT $INJ TO 100$, un famoso analista di criptovalute aprire Il prezzo del memecoin è ancora in fase di accumulazione. In tal modo, l’analista ha accennato a qualche settimana in più di rallentamento. Tuttavia, una volta che Memcoin uscirà da questa fase, gli investitori potrebbero vedere un massiccio aumento dei prezzi sui grafici.

Se questa analisi è corretta, un breakout al di sopra della zona di accumulazione potrebbe consentire a Dogecoin di toccare anche $ 1.

La volatilità potrebbe aumentare prima

Sebbene la valutazione di cui sopra suggerisca alcuni giorni lenti, l’analisi dei dati di Santiment effettuata da AMBCrypto ha rivelato che i rialzisti potrebbero presto prendere il sopravvento. Ad esempio, il tasso di finanziamento di DOGE è diminuito notevolmente negli ultimi giorni. In generale, i tassi tendono a muoversi nella direzione opposta rispetto al tasso di finanziamento, indicando una tendenza al rialzo.

Inoltre, insieme al suo prezzo, anche l’open interest di DOGE è diminuito. Un calo di questa misura è un segno che la tendenza dei prezzi in corso potrebbe finire presto. Anche l’MVRV del memecoin ha registrato un leggero miglioramento il 15 giugno, indicando una possibile inversione di tendenza.

A parte questo, anche il grafico del sentiment ponderato per Dogecoin è aumentato, segno che il sentiment rialzista sta superando il sentiment ribassista nel mercato.

Come i parametri di cui sopra, anche alcuni indicatori di mercato sembravano molto ottimisti.

Ad esempio, sia il Chaikin Money Flow (CMF) che il DOGE Relative Strength Index (RSI) hanno registrato lievi aumenti, indicando che i prezzi aumenteranno presto.

D’altro canto, il Money Flow Index (MFI) è rimasto ribassista mentre si dirigeva verso sud nelle classifiche.

Il tuo portafoglio è verde? Controlla il Calcolatore dei profitti Dogecoin

Infine, l’analisi di AMBCrypto dei dati di Hyblock Capital ha rivelato che se DOGE diventasse rialzista, il suo prezzo potrebbe raggiungere prima $ 0,147 con l’aumento delle liquidazioni.

Una rottura riuscita sopra questo livello consentirà a DOGE di raggiungere 0,15$. Tuttavia, se il trend al ribasso continua, DOGE potrebbe scendere al livello di supporto vicino a 0,131 dollari.