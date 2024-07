Previsioni elezioni francesi: gli elettori puniscono Macron, rafforzano l’estrema destra

PARIGI – Gli elettori francesi sembrano aver rafforzato le possibilità dell’estrema destra, secondo le proiezioni diffuse dopo la chiusura dei seggi del primo turno delle elezioni legislative francesi di domenica. Le previsioni dell’emittente pubblica francese mostrano il Rassemblement National, di estrema destra, guidato da Marine Le Pen e dal suo sostenitore Jordan Bartella, comodamente al primo posto con il 33% dei voti nazionali. Si prevedeva che il Nuovo Fronte Popolare, una coalizione di partiti di sinistra, avrebbe ottenuto il 28% dei voti. Segue la coalizione Insieme di Macron con il 21%.

Le proiezioni non raggiungono una maggioranza nazionale. Se riuscisse ad estendere il proprio vantaggio nel secondo turno di votazioni del 7 luglio, potrebbe formare il primo governo di estrema destra del paese dalla seconda guerra mondiale, con il 28enne Bartella come primo ministro, in sostituzione del governo pro-Europa e pro-Europa di Macron. agenda economica con la sua piattaforma populista, euroscettica e anti-immigrazione.

In alternativa, un risultato del secondo turno che non produca una maggioranza chiara potrebbe paralizzare la politica francese.

“La crisi francese è appena iniziata”, ha detto Gérard Arad, ex ambasciatore francese negli Stati Uniti.

Bardella ha promesso domenica sera di diventare “primo ministro di tutto il popolo francese” e di promuovere “l’unità della nazione”. Poi si è scagliato contro la sinistra e l’estrema sinistra, ora i suoi principali rivali, dicendo che avrebbero “portato il Paese al disordine, all’insurrezione e alla distruzione della nostra economia”.

Le Pen ha dichiarato in un discorso domenica sera che gli elettori sono “disposti a voltare pagina dopo sette anni di disprezzo e di potere corrosivo”.

Macron non ammette la sconfitta. In una dichiarazione, ha salutato l'affluenza insolitamente alta e ha chiesto un "ampio e chiaro raduno democratico e repubblicano per il ballottaggio". Ma la sua scommessa di indire elezioni anticipate si è rivelata un fallimento clamoroso e i risultati previsti suggeriscono che la sua influenza nella politica francese sta rapidamente diminuendo.

Arad paragonò l’imperatore francese a Napoleone Bonaparte nel 1812 quando lanciò la sua fallita campagna per invadere la Russia. Molti politici che hanno sostenuto Macron nel corso degli anni rischiano di perdere il proprio seggio, lasciandolo politicamente isolato.

Macron potrebbe rimanere presidente fino alla fine del suo mandato nel 2027 – e ha detto che non si dimetterà. Ma non può fare molto per impedire l’approvazione di leggi approvate dalla maggioranza di estrema destra o per attuare nuove politiche nel caso di un parlamento sospeso.

I risultati previsti per domenica potrebbero mettere in allarme molte capitali europee. La Francia è uno dei membri originari dell’Unione Europea, la sua seconda economia più grande e una forza trainante negli affari dell’UE. Il partito National Rally non sostiene l’uscita dal blocco, ma molte delle sue proposte sono al di fuori delle politiche dell’UE.

Un’altra preoccupazione è se l’estrema destra francese possa minare il sostegno dell’Europa all’Ucraina e la sua posizione nei confronti della Russia. Le Pen ha già messo in discussione la presa di Macron sulla politica estera e di sicurezza francese, suggerendo che il presidente dovrebbe assumere un ruolo più prestigioso come comandante in capo delle forze armate.

Un parlamento sospeso in Francia potrebbe destabilizzare la politica europea. Mujtaba Rahman, amministratore delegato per l’Europa presso la società di consulenza sui rischi politici Eurasia Group, ha affermato che la Francia “sembra diretta verso una situazione di stallo e di caos con un’assemblea nazionale bloccata in modo inconciliabile. Questa è una brutta notizia per la Francia, l’UE e l’Ucraina”.

In molti modi, il voto di domenica è stato un voto su Macron, che ha fondato un movimento a sua immagine e ha ribaltato la politica francese diventando il primo presidente moderno eletto al di fuori dei partiti di centrosinistra e centrodestra che hanno dominato la politica francese per decenni.

Macron è visto dai suoi sostenitori come un maestro stratega politico e l’unico politico francese in grado di far deragliare l’ascesa dell’estrema destra, avendo messo da parte Le Pen per la presidenza due volte, nel 2017 e nel 2022.

Ma nei prossimi giorni, la coalizione centrista di Macron potrebbe “implodere”, ha detto Pierre Mathiot, politologo di Science Poe. “Il centrodestra si riorganizzerà senza Macron”, ha detto.

Alcuni critici di Macron lo accusano di uno stile di governo imperiale e di erosione dei partiti politici tradizionali, rendendo i partiti radicali gli unici sbocchi praticabili per chiunque sia deluso dai suoi piani.

Il partito Raggruppamento Nazionale è nato da un movimento marginale co-fondato dal padre di Le Pen, Jean-Marie Le Pen, che ha ripetutamente definito le camere a gas naziste un “dettaglio” della storia e ha rafforzato la tossicità dell’estrema destra in molti ambienti. Ma gli sforzi di Marine Le Pen e Bartella per corteggiare il partito hanno ampiamente dato i loro frutti, e il partito ha consegnato alla coalizione di Macron un’umiliante sconfitta alle elezioni del Parlamento europeo del 9 giugno.

Anche se Macron non aveva bisogno di sciogliere l’Assemblea nazionale francese, ha affermato di non avere scelta. Se non avesse chiesto il voto, ha detto ai giornalisti: “Mi avreste detto: ‘Questo ragazzo ha perso il contatto con la realtà'”.

Sembra scommettere che la possibilità di un governo di estrema destra radunerà i suoi sostenitori e rafforzerà il mandato del suo partito. Ma sembra aver sottovalutato sia l'estrema destra che la sinistra francese, che – nonostante le profonde divisioni – sono riuscite a mettere insieme un'ampia coalizione, almeno unita dall'opposizione a Macron.

Sebbene il voto di domenica sia stato più simile a un’elezione presidenziale che a un primo turno legislativo, è sembrato avvantaggiare principalmente il Raggruppamento Nazionale e l’Alleanza della Sinistra.

“Potrebbe aver sottovalutato l’animosità che avrebbe suscitato in un segmento della popolazione”, ha detto Chloe Morin, autrice e analista politica.

La retorica razzista e antisemita e le teorie del complotto diffuse dai candidati del Raduno Nazionale sono state esaminate attentamente durante la frenesia elettorale – e hanno ampliato le domande sul fatto che il rebranding del partito sia semplicemente una facciata. 1 candidato su 5 al Parlamento per il Rassemblement National ha fatto “commenti razzisti, antisemiti e omofobici”, ha detto giovedì il primo ministro francese Gabriel Attal in un dibattito televisivo.

Molti elettori non si sono lasciati scoraggiare da queste preoccupazioni.

Domenica, il leader di estrema sinistra Jean-Luc Mélenchon ha annunciato la sua nuova coalizione di Fronte Popolare come “unica alternativa” al Raggruppamento Nazionale tra le sconfitte della coalizione Macron.

Ha detto che i candidati di sinistra abbandonerebbero le gare per il terzo posto, rischierebbero di dividere il voto al secondo turno e aiuterebbero i candidati del Raduno Nazionale a vincere. Questa promessa ha fatto pressione su Macron e sui suoi alleati affinché promettessero lo stesso.

Le proiezioni mostrano che potrebbero esserci 315 ballottaggi tra più di due candidati.

Attal ha detto vagamente che l’alleanza centrista ritirerà i candidati se impedissero la vittoria di “un altro candidato che difende i valori della repubblica”.

Ma Macron a volte ha descritto l’estrema sinistra e l’estrema destra come ugualmente pericolose.

Il politologo Mathiot ha detto che domenica prossima sarà decisivo il numero delle elezioni con più di due candidati. Se ci saranno molte gare triangolari, il Raggruppamento Nazionale otterrà la maggioranza assoluta”, ha detto.