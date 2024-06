Prima che venga messo in vendita, Tesla ha un altro piano per i suoi robot Optimus

Tesla ha sviluppato il suo robot umanoide, chiamato Optimus, negli ultimi anni e la società ha condiviso aggiornamenti software circa ogni mese. In una recente dichiarazione di Elon Musk, è stato rivelato che non solo Tesla sta pianificando di vendere Optimus e utilizzare il robot nelle proprie fabbriche, ma il CEO ha anche affermato che la società sta pianificando di offrire la possibilità di noleggiare la tecnologia.

In una dichiarazione su X Musk ha detto sabato che Tesla alla fine offrirà opzioni di leasing e vendita per il robot Optimus, con la società che si prepara a noleggiare la tecnologia prima dell’inizio delle vendite. Secondo una recente dichiarazione di Musk, Tesla prevede di iniziare a vendere l’Optimus entro il prossimo anno, cosa che a quanto pare inizierà con l’apertura della società al noleggio.

Musk non ha rivelato altri dettagli, come a chi Tesla intende noleggiare il robot o come potrebbe apparire il programma di leasing Optimus per i consumatori e altre aziende.

Optimus gira per il laboratorio pic.twitter.com/E25ttHGsF0 -Elon Musk (@elonmusk) 24 febbraio 2024

Durante l’assemblea degli azionisti di Tesla del 2024 tenutasi questa settimana, Musk ha anche affermato che diversi robot Optimus stanno già svolgendo lavori presso lo stabilimento dell’azienda a Fremont, in California, principalmente smistando le celle della batteria e collocandole in container di spedizione. Si prevede inoltre che le fabbriche Tesla utilizzeranno più di mille unità Optimus entro il prossimo anno.

Il mese scorso, Musk ha anche indicato che Optimus avrebbe guadagnato 22 gradi di libertà nelle sue mani entro la fine dell’anno, rispetto al livello attuale di soli 11 gradi di libertà. Si prevede che l’aggiornamento contribuirà a sbloccare una maggiore competenza in termini di capacità motorie del robot, allineando di fatto la tecnologia a quella degli esseri umani.

Recenti aggiornamenti video di Tesla hanno dimostrato che Optimus ora può eseguire determinati compiti in modo autonomo e la sua velocità di camminata è aumentata in modo significativo negli ultimi mesi.

Il prezzo di Tesla Optimus sarà da $ 25.000 a $ 30.000 in meno nel tempo: Elon Musk

Qual è la tua opinione? Fammi sapere zach@teslarati.comTrovami su X in @Zachary ViscontiOppure inviaci suggerimenti a tips@teslarati.com.

Tesla sta noleggiando i suoi robot umanoidi Optimus prima della vendita