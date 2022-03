Prima CNN: l’amministrazione Biden prolungherà l’ordine delle maschere da viaggio per un altro mese

Questo mandato è uno degli ultimi ampi requisiti rimasti per gli americani di indossare maschere in pubblico. Questo vale per il trasporto di massa, compresi i centri come aerei, treni, autobus e aeroporti.

Il requisito, che ora è stato esteso al 18 aprile, era scaduto in precedenza una settimana da venerdì e la politica sarà rivista il mese prossimo, ha affermato il funzionario.

“A quel tempo, il CDC lavorerà con le agenzie governative per aiutare a informare il quadro politico rivisto su quando e in quali circostanze sono necessarie le maschere sul corridoio del trasporto pubblico”, ha affermato il funzionario. “Questo quadro rivisto si basa sullo stato sociale di Covid-19, sul rischio di nuove variazioni, sui dati nazionali e sulla scienza più recente. Riporteremo pubblicamente eventuali aggiornamenti e/o modifiche”.

Funzionari federali hanno informato gli azionisti del settore aeronautico del prossimo annuncio, poiché la politica non è stata ancora resa pubblica, hanno affermato due funzionari del settore e un funzionario governativo che hanno parlato con la CNN in modo anonimo.