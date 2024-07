Primo sguardo agli animali in Mortal Kombat 1 | SDCC 2024

NetherRealm ha rivelato gli animali di Mortal Kombat 1, che segnano il ritorno del genere omicida dopo 29 anni di assenza.

La serie Animalities, che ha debuttato in Mortal Kombat 3 del 1995, ha permesso al personaggio vittorioso di trasformarsi in un animale prima di fare a pezzi la vittima in modo tipicamente cruento.

Durante un panel al Comic-Con 2024 di San Diego a cui ha partecipato IGN, NetherRealm ha mostrato in anteprima gli animali di Mortal Kombat 1 attraverso filmati teaser. Ad esempio, Rain si trasforma in un pesce palla che esplode dall’interno del suo avversario.

In un nuovo trailer, di seguito, vengono mostrati più animali, tra cui una iena, un ippopotamo, un gorilla, uno scheletro di T. rex e un lupo. E, naturalmente, lo scorpione si trasforma in scorpione. Melina si trasforma in uno scarafaggio predatore.

I personaggi animali sono stati rivelati come parte dell’annuncio del secondo anno di contenuti di Mortal Kombat 1 e del pacchetto DLC Khaos Reigns. Il Kombat Pack 2 include altri sei personaggi scaricabili, tutti con skin prima di essere annunciati. Quale:

Cirace

sezione

Noob Saibot

Faccia da fantasma

Conan il Barbaro

T-1000

Tutti i combattenti giocabili possono eseguire mosse animali e saranno disponibili in concomitanza con il lancio di Mortal Kombat 1: Khaos Reigns il 24 settembre.

Nel frattempo, tutti i possessori di Mortal Kombat 1 riceveranno una skin gratuita per il personaggio MK 95 Scorpion, ispirata al film originale Mortal Kombat (1995), disponibile oggi.

Wesley è il redattore delle notizie del Regno Unito di IGN. Puoi seguirlo su Twitter all’indirizzo @wyp100. Puoi contattare Wesley a wesley_yinpoole@ign.com o in via confidenziale a wyp100@proton.me.