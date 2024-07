Primoz Roglic si ritira dal Tour de France 2024

Primoz Roglic si è ritirato dalla gara prima della tappa 13 venerdì, un giorno dopo il suo secondo incidente in altrettante tappe del Tour de France.

La sua squadra Red Bull-Bora-Hansgrohe ha confermato che Roglic si era ritirato dal Tour de France prima della prevista tappa veloce a Pau, con i Pirenei che si avvicinano nel fine settimana.

“Ha avuto due incidenti e l’impatto sul suo corpo è stato troppo forte per poter continuare la gara”, ha detto il caposquadra della Red Bull-Bora-Hansgrohe Rolf Aldag.

“Possiamo escludere traumi e fratture, ma ha subito un impatto violento a causa di due incidenti consecutivi, il che non ci fa pensare che sia giusto che continui a giocare”.

“Noi come squadra siamo molto dispiaciuti per lui. Stamattina ha salutato la squadra sul pullman della squadra. Ha augurato ogni bene a tutti e ha ringraziato tutti per il loro supporto, sia i corridori che lo staff.”

Roglic, che era quarto assoluto alla 12a tappa con un vantaggio di 2:15, è stato uno dei tanti corridori che sono crollati a terra a 12,2 chilometri dalla fine della corsa di giovedì a Villeneuve-sur-Lotte. Ha tagliato il traguardo indossando una maglia strappata e una maglietta dietro al gruppo per 2:27 e ha concluso la giornata al sesto posto assoluto, 4:42 dietro il leader della corsa Tadej Pogacar.

Prima dell’incidente, Aldag aveva detto che la squadra era ottimista riguardo alle prossime tappe sui Pirenei.

“Penso che l’undicesima tappa sia stata la tappa che ci ha reso davvero ottimisti riguardo ai giorni di montagna a venire. Abbiamo visto in quella tappa Primosh con fiducia in se stesso, massimo spirito combattivo e un atteggiamento molto positivo, con una squadra che ha creduto in lui e penso che questo sia stato il nostro obiettivo. è stata una tappa molto buona per noi.

“Ci siamo avvicinati alle altre tappe con molta attenzione. Tutti hanno visto che volevamo solo superarle, quindi quando stavamo per iniziare il Tour, pronti a partire, il Tour purtroppo è finito per Primoz”.

La notizia del ritiro di Roglic lascia ora il team Red Bull-Bora-Hansgrohe con sei corridori per il resto del Tour, avendo già perso Aleksandr Vlasov per una frattura alla caviglia a seguito di un incidente nella tappa 10.

Il miglior pilota della squadra nella classifica generale è ora Jay Hindley, che è 18° assoluto con un tempo di 19:25.

Aldag ha detto che la squadra rimasta al Tour of France dovrà trovare nuovi obiettivi

“Abbiamo sei corridori di livello mondiale qui e c’è ancora molto da fare, e il Tour non finirà fino a Nizza. Oggi c’è la possibilità di partire. Domani è una tappa di montagna, che potrebbe non essere sempre controllata.

“Quindi dobbiamo resettare, per rispetto della gara, per rispetto di tutti questi ragazzi, che hanno trascorso dieci settimane lontano da casa in campi alti e preparandosi. Non dovresti arrenderti e fissare i tuoi obiettivi”.

La sua squadra deve ancora confermare le notizie sui piani futuri di Roglic, anche se è probabile che lo sloveno ora sposterà la sua attenzione sul Gran Premio di Spagna e tenterà di eguagliare il quarto titolo record in una gara che ha vinto tre volte tra il 2019 e il 2021.

Il ritiro di Roglic dal Tour 2024 significa che non ha completato nessuna delle ultime tre gare a cui ha partecipato e ha concluso solo tre dei sette Gran Premi più recenti a cui ha partecipato.

Il 34enne ha lasciato il Tour de France del 2021 e del 2022 dopo aver lottato per il titolo per diversi giorni a causa di cadute nella prima settimana, mentre nel Tour de France del 2022 è stato costretto a lasciare la gara dal secondo posto dopo una caduta appena quattro giorni prima di Madrid.

“Penso che soffra davvero di sfortuna, ma la cosa ammirevole di lui è che combatte sempre”, ha detto Aldag.

“Il Primosh che ho visto dalla mia parte, e che le persone stanno iniziando a riconoscere, è un combattente molto forte.

“Se pensi alla sua prima carriera come saltatore con gli sci, ha cambiato sport, è passato a un altro sport ed è ancora di livello mondiale e sta ottenendo risultati che solo pochi corridori nella storia sono riusciti a raggiungere.”