PRINCIPE WILLIAM: Kate e i bambini augurano un felice compleanno al futuro re con una divertente foto di famiglia

principe William La famiglia ha festeggiato il suo 42esimo compleanno venerdì pubblicando una foto divertente di lui che salta da una duna di sabbia, tenendosi per mano con i suoi figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

“Buon compleanno papà, ti amiamo tutti così tanto! Cx”, diceva la didascalia di accompagnamento che aveva scritto Caterina, principessa del Galles, Chi ha anche scattato la foto mentre si trovava a Norfolk il mese scorso.

I quattro saltano in aria e sorridono nella foto, mentre William e George guardano verso la telecamera.

Il Principe e la Principessa del Galles hanno fatto della tradizione pubblicare foto in occasione di occasioni familiari storiche, come compleanni, festa del papà, festa della mamma e anniversari di matrimonio.

Domenica, per la festa del papà, la famiglia ha pubblicato un’altra foto di William e dei suoi figli, scattata sempre da Kate sulla spiaggia.

Nel frattempo, il padre di William, re Carlo, ha pubblicato venerdì una foto di se stesso con in braccio suo figlio da bambino per il suo compleanno.

La famiglia è stata vista l’ultima volta in pubblico sabato in occasione del compleanno ufficiale del re, noto anche come Trooping the Colour, che è stata la prima apparizione di Kate dalla diagnosi di cancro.

Kate si è dimessa dagli incarichi pubblici a gennaio, in seguito a quello che Kensington Palace all’epoca definì un intervento chirurgico per una condizione addominale non cancerosa. A marzo, tra le speculazioni sulla sua salute, ha rivelato che le era stato diagnosticato un cancro dopo l’operazione e che era in cura.

Ha fornito un aggiornamento sulla sua salute il 14 giugno, dicendo che aveva fatto “buoni progressi” nel suo recupero. Ma ha detto che si aspetta che il suo trattamento continui ancora per qualche mese e che “non è ancora fuori pericolo”.