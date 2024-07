Priti Patel promette di rendere il Partito conservatore “rilevante” nella sua corsa alla leadership

Dame Priti Patel ha affermato che potrebbe unire il Partito conservatore e trasformarlo “di nuovo in una macchina vincente” mentre lanciava la sua campagna per la leadership.

“Lo faccio da più di trent’anni al servizio del nostro partito, sia al governo che all’opposizione. Posso metterci nelle condizioni fisiche per vincere le prossime elezioni generali”.

Ci si aspettava che il 52enne si candidasse alla leadership del partito. Si prevede che a lei si uniranno altri che non hanno ancora dichiarato la loro candidatura, tra cui il segretario delle comunità ombra Kemi Badenoch e Suella Braverman, ex ministro degli Interni.

La signora Pretty è deputata da quando si è dimessa dalla carica di ministro degli Interni nel 2022, in seguito alle dimissioni del suo alleato Boris Johnson.

May è stato molto critico nei confronti della leadership conservatrice negli ultimi anni, accusandola del calo del sostegno politico da parte dei conservatori, culminato nella storica sconfitta elettorale di luglio.

Ha anche affermato che concentrarsi su politiche conservatrici su questioni come la legge e l’ordine, l’immigrazione e l’assistenza sanitaria potrebbe invertire le sorti del partito.

“Dobbiamo ora trasformare i nostri valori conservatori in politiche potenti per apportare cambiamenti positivi alle persone in tutto il nostro Paese”.