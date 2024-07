Proseguono le indagini sulla sparatoria alla manifestazione di Trump, emergono nuovi dettagli sul tentato omicidio

L’indagine è in corso Tentato omicidio Sull’ex presidente Donald Trump, chi Lunedì sera è apparso alla Convention nazionale repubblicana a Milwaukee – Questa è la prima volta che viene visto in pubblico da quando esiste Colpito e ferito Alla sua manifestazione elettorale in Pennsylvania.

Le persone alla convention hanno applaudito Trump Le sue orecchie erano fasciate Sabato dopo essere stato colpito da un proiettile.

Trump ha partecipato alla conferenza nella sua seconda notte. Gli agenti hanno rafforzato la sicurezza intorno a lui.

Stanno emergendo i dettagli dei momenti che hanno preceduto la sparatoria. Gli astanti hanno allertato le forze dell’ordine della presenza di un uomo armato sul tetto di un edificio a circa 410 piedi dal palco almeno due minuti prima che venisse sparato il primo colpo contro Trump. video Analizzato da CBS News.

Un cecchino della squadra tattica locale schierata per assistere i servizi segreti americani alla manifestazione ha scattato una foto. uomo armato E l’aveva visto pochi istanti prima con un telemetro Tentato omicidio L’ex presidente ha detto a CBS News un funzionario delle forze dell’ordine locali con una conoscenza diretta degli eventi.

Il funzionario ha detto che l’assassino era uno dei tre membri delle squadre tattiche locali di stanza all’interno dell’edificio utilizzato per l’attacco. Il piano operativo li teneva all’interno, a guardare fuori dalle finestre verso il raduno e scrutare la folla. I dettagli sui tre assassini sono stati riportati per la prima volta dal notiziario locale BeaverCountian.com.

L’FBI sta indagando se l’assassino, Thomas Matthew Crooks, sia un estremista politico della violenza domestica e gli investigatori stanno ancora esaminando il suo passato. Funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno detto ai giornalisti che gli investigatori hanno il telefono dell’assassino e lo stanno esaminando presso il laboratorio dell’FBI a Quantico, in Virginia.

Un bollettino delle forze dell’ordine federali ottenuto da CBS News ha identificato l’uomo armato come un “apparente aggressore solitario” e ha avvertito che gli estremisti violenti potrebbero tentare di effettuare attacchi “conseguenti o di rappresaglia” nei prossimi mesi legati alle elezioni di novembre.

L’uomo armato è stato ucciso Cory Comparatore, un pompiere. Trump e altri due – il veterano del Corpo dei Marines di 57 anni David Dutch e il 74enne James Copenhaver – sono rimasti feriti.