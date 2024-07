Punteggio basket USA vs Canada: gli americani vincono nell’esibizione olimpica

Steph Curry riflette sulla creazione della sua prima squadra olimpica Steph Curry parla di cosa vuol dire entrare finalmente nel roster olimpico di basket maschile degli Stati Uniti.

LAS VEGAS – La squadra di basket maschile degli Stati Uniti gioca insieme la sua prima partita in preparazione alle Olimpiadi di Parigi del 2024. battere il Canada 86-72 Mercoledì in una partita di esibizione.

Anthony Edwards ha segnato 13 punti, Steph Curry 12, Anthony Davis 10 punti, 11 rimbalzi e quattro stoppate, l’americano LeBron James ha aggiunto sette punti, cinque rimbalzi, tre assist e tre palle recuperate in 19 minuti, Jrue Holiday ha segnato 11 punti. Cinque rimbalzi, quattro assist e due stoppate.

Gli Stati Uniti stanno cercando di vincere il quinto oro olimpico consecutivo, e il roster canadese ricco di NBA: Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murry e R.J. Barrett – un contendente alla medaglia per il suo primo podio olimpico da quando vinse l’argento nel 1936. .

Nelle preparazioni olimpiche, gli Stati Uniti affronteranno Australia (15 luglio) e Serbia (17 luglio) ad Abu Dhabi, e Sud Sudan (20 luglio) e Germania (22 luglio) a Londra. Gli Stati Uniti aprono le Olimpiadi il 28 luglio contro la Serbia.

È stato un buon inizio per il programma delle esibizioni per gli Stati Uniti, il cui elenco si è allenato insieme quattro volte e ha dato il potenziale per le medaglie del Canada.

L’allenatore americano Steve Kerr ha schierato James, Curry, Holiday, Devin Booker e Joel Embiid, e gli americani erano in svantaggio per 11-1.

Ma il lusso che nessun’altra squadra può concedersi sono i primi cinque di Kerr, Anthony Edwards, Jayson Tatum, Bam Adebayo, Davis e Tyrese Halliburton. Hanno contribuito a iniziare un parziale di 14-3 per un vantaggio di 28-23 negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti erano in vantaggio per 41-33 all’intervallo e hanno aperto un vantaggio di 50-37 su nove punti consecutivi, comprese due triple di Curry. Edwards ha segnato un 3 alla fine del terzo quarto portando gli Stati Uniti in vantaggio per 69-54.

La portata e la sicurezza di cui gli americani avevano così disperatamente bisogno erano in mostra. Hanno superato il Canada 53-48, bloccando nove tiri e mantenendo il Canada al 33,8% di tiri. Nonostante abbiano realizzato solo 7 triple su 23, gli Stati Uniti hanno tirato con il 50,7% dal campo.

“È stata una buona prima partita per noi”, ha detto Kerr. “Siamo davvero appena all’inizio: quattro giorni di allenamento. Vedrai un po’ di ruggine nella parte offensiva (e) molte palle perse nel primo tempo, soprattutto. Ma mi piace l’intensità difensiva e il lavoro di vetro.

“Quindi, è stato un buon primo tentativo, dovevamo dare il tono a come volevamo giocare, e penso che ci siamo riusciti.”

Gli Stati Uniti sono scesi a 10 giocatori. Kevin Durant ha saltato la partita per uno stiramento al polpaccio e gli Stati Uniti hanno sostituito Kawhi Leonard con Derrick White, che si unirà alla squadra ad Abu Dhabi.

Barrett ha guidato il Canada con 12 punti, mentre Dillon Brooks e Gilgeous-Alexander ne avevano 10 ciascuno.