Punteggio e aggiornamenti di Caitlin Clark e Angel Reese

È tempo di Caitlin Clark contro. Angelo Reese Parte 3.

In quella che è diventata una delle rivalità più dure della WNBA, Febbre dell’Indiana (7-10) dovrà affrontare Cielo di Chicago (5-9) per la terza volta in questa stagione – ma la prima volta a Chicago – domenica pomeriggio. I prezzi dei biglietti sono aumentati per l’incontro tra due delle più grandi giovani stelle della lega quando i fan di Chicago hanno finalmente potuto vedere Clark e Reese combattere nella loro arena di casa.

CHICAGO — Escono le stelle per la prima partita a Chicago tra Sky e Indiana Fever.

Chance the Rapper, che è diventato un fan di Sky durante la corsa per il titolo nel 2021, era seduto a bordo campo accanto a Jason Sudeikis, che indossava una felpa WNBA. Sudeikis è una famosa fan di Caitlin Clark, avendo assistito a molte delle sue partite all’Iowa State e da quando si è unito alla NBA.

Sono presenti anche: Mary Dillon, CEO di Foot Locker; Arne Duncan, ex ministro dell’Istruzione degli Stati Uniti; e Craig Robinson, fratello dell’ex First Lady Michelle Obama. — Nancy Armatura

Febbre dell’Indiana: 46

Cielo di Chicago: 45

Questa sezione viene aggiornata durante le scadenze ufficiali e alla fine di ogni trimestre.

CHICAGO – Chendy Carter è ancora una volta al centro di Indiana Fever-Chicago Sky.

Ma questa volta a causa del suo crimine.

Carter, che ha eseguito il check dell’anca sentito in tutto il mondo nel primo incontro tra le due squadre tre settimane fa, ha guidato tutti i marcatori con 11 punti mentre lo Sky era in vantaggio per 28-26 dopo il primo quarto. Kelsey Mitchell ha 10 punti per i Fever, andando 2 su 4 da 3 punti.

Anche Caitlin Clark ha una coppia di 3 mentre Angel Reese ha quattro rimbalzi. — Nancy Armatura

La febbre dell’Indiana contro Chicago Sky a livello nazionale su ESPN.

The Fever vs. Sky è disponibile per lo streaming su ESPN+ e Fubo.

Una volta terminato, il gioco sarà disponibile anche on-demand su WNBA League Pass. I fan possono ottenere League Pass scaricando l’app WNBA.

Angel Reese, Chicago Sky ospiterà Caitlin Clark e Indiana Fever Sunday alle 16:00 ET (15:00 CT). La partita si terrà alla Wintrust Arena di Chicago.

Kaitlyn Clark ha giocato finora 17 partite nella stagione WNBA 2024, fino al 21 giugno, e ha iniziato tutte le partite.

Clark ha una media di 16,2 punti, 6,2 assist e 5,4 rimbalzi a partita. Clark tira il 39,6% dal campo, il 3,8% da 3 punti e l’89,9% dalla linea di tiro libero. Sono anche in testa agli Heat per palle recuperate (1,4), palle perse (5,6) e minuti a partita (33,4).

Angel Reese ha giocato finora 14 partite nella stagione WNBA 2024, fino al 20 giugno, e ha iniziato tutte le partite.

Reese ha una media di 12,4 punti, 10,8 rimbalzi e 1,9 palle recuperate a partita. Reese tira il 38,6% dal campo e il 75,3% dalla linea di tiro libero, aggiungendo 2,1 assist a partita.

Caitlin Clark ha aiutato i Fever a vincere la quarta partita consecutiva, guidando un attacco equilibrato venerdì sera in Indiana Vittoria in trasferta per 91-79 Sul sogno di Atlanta.

Clark, uno dei cinque giocatori del Fifer in doppia cifra, ha segnato 16 punti e ha aggiunto sette assist e quattro rimbalzi per guidare l’Indiana. La scelta numero 1 in assoluto nel Draft 2024 ha realizzato 6 goal su 12 e ha abbattuto 4 triple su 8.

Clarke, alla sua 17esima partita, ha superato i 100 assist nella sua giovane carriera e si è classificata, insieme al leggendario portiere Sue Bird, come la terza giocatrice più veloce a raggiungere questo traguardo. -Ellen J. Horo

L’esperienza di Kaitlyn Clark come soggetto online e la sua esperienza nel giocare a basket nella vita reale sono due cose completamente diverse.

Sui social media, fungono da tela bianca per gli attori in malafede per promuovere programmi e fomentare discordie. Ma personalmente, sta facendo ciò che la maggior parte degli appassionati di sport online nel mondo sembra odiare di più.

Fa sì che più persone si divertano a guardare lo sport. C’è una disconnessione tra il modo in cui le persone sperimentano il fenomeno Clark online e ciò che realmente accade, come è successo ad Atlanta venerdì sera, quando così tante persone hanno pagato soldi veri per riempire un’arena che anche alcune ottime squadre NBA hanno faticato a esaurire negli anni passati. .

Giovedì Angel Reese ha registrato la sua settima doppia doppia consecutiva guidando il Chicago Sky sui Dallas Wings 83-72. Reese ha segnato 16 punti e ha ottenuto 18 rimbalzi, il record della partita, stabilendo il record da rookie WNBA per la maggior parte dei doppi doppi consecutivi. Ha rotto il segno che aveva condiviso con Tina Charles (2010) e Cindy Brown (1998).

Reese è l’unico debuttante in questa stagione a segnare una doppia doppia di media. Nelle prime 14 partite della Sky ne ha disputata una sola e non ha raggiunto la doppia cifra né in punti né in rimbalzi. È anche leader dell’intera lega nei rimbalzi offensivi (68). -Armatura di Nancy

Tutte quelle persone che dubitavano che il gioco di Angel Reese potesse tradursi nella WNBA devono sentirsi sciocche in questi giorni.

Tuttavia, la transizione di Reese è stata fluida. O almeno lo faceva sembrare così. Reese non è solo il giocatore più produttivo di Chicago. Era anche il più affidabile. In 14 partite con gli Sky ha segnato solo due volte meno di 10 punti. C’è stata solo una partita in cui non è riuscita a raggiungere la doppia cifra né nei punti né nei rimbalzi.

“Sapevo cosa avrei portato al campionato”, ha detto Reese dopo la vittoria sui Dallas Wings giovedì. “Non mi interessano le cose esterne. Sapevo che il mio gioco avrebbe funzionato perché mi sono ripreso e ho giocato duro tutti i 40 minuti e non puoi insegnare quella mentalità a Dag. “

L’Indiana Fever è andata 2-0 sul Chicago Sky nella stagione WNBA 2024, vincendo entrambe le partite a Indianapolis. I Fever hanno registrato la loro seconda vittoria della stagione WNBA 2024 e la prima in casa il 1 giugno quando hanno battuto gli Sky 71-70. Il 16 giugno i Fever hanno battuto lo Sky 91-83.

Dopo la partita di oggi, le squadre torneranno a giocare nella stagione regolare: venerdì 30 agosto a Chicago.

CHICAGO – Incolpare Justin Timberlake per il motivo per cui Fever-Sky era un biglietto difficile.

Timberlake ha giocato allo United Center venerdì e sabato sera, il che significa che non era disponibile anche se Sky avesse voluto spostare la partita per sfruttare l’enorme interesse suscitato. Lo United Center ha quasi 20.000 posti a sedere mentre la Wintrust Arena, l’arena di casa degli Sky, ne ha poco più di 10.000.

“È un’arena un po’ più piccola, quindi è più difficile ottenere un biglietto”, ha detto Kaitlin Clark prima della partita. “Stavamo andando in giro e c’erano molte file di persone che cercavano già di entrare. Quindi penso che le persone siano davvero entusiaste di vedere questa rivalità. Sono due squadre WNBA che sono nel Midwest dove sono cresciuto, e io so quanto amano il basket femminile in quella zona.”

“Puoi sentirlo mentre scendi dall’autobus”, ha aggiunto. “Penso che una volta che tutti entreranno nell’edificio, sarà speciale.”

I biglietti per la partita Fever-Sky sono esauriti da tempo. Con un prezzo d’ingresso di $ 271, secondo TickPick è il biglietto più costoso nella storia della WNBA.

L’interesse per la partita, la prima in questa stagione a Chicago tra le due squadre, non sorprende. Clark e Angel Reese di Sky sono stati collegati dalla partita del campionato NCAA del 2023, quando Reese prese in giro Clark dopo che la sua squadra della LSU aveva battuto la squadra dell’Iowa di Clark per il titolo. Il loro primo incontro da professionisti aumentò l’hype, con Chennedy Carter di Sky che abbatté Clarke con un calcio d’anca su una palla che fu successivamente aggiornata a Flagrant 1.

Anche se l’allenatore di Sky Teresa Witherspoon ha detto che è troppo presto per chiamarla competizione, ha sicuramente tutto ciò che serve.

“Le luci saranno accese qui”, ha detto Reese. “Amo gli sport femminili perché non hanno avuto grandi folle da molto tempo. Essere in grado di farlo ed essere qui in questo momento e continuare a far crescere il basket femminile è ciò che conta per me.”

Non lasciarti ingannare dagli incantesimi, perché Sky e Fever indossano i loro fantastici abiti in una questione di tempo.

Caitlin Clarke, Angel Reyes e il resto dei roster di Sky and Fever sono arrivati ​​con alcuni look assassini prima della partita di domenica pomeriggio. Naturalmente, l’unica cosa che corrisponde al loro dominio in campo è il loro stile fuori dal campo.

Kaitlyn Clark ha ottenuto una tripla doppia (di nuovo) poiché la scelta numero 1 nel Draft WNBA 2024 ha aiutato la squadra La febbre dell’Indiana vince 91-83 Per ottenere la sua seconda vittoria su Chicago in questa stagione.

Clark ha guidato tutti i marcatori con 23 punti, fornendo anche nove assist e ottenendo otto rimbalzi. Dopo due difficili partite di tiro, Clark ha trovato il ritmo contro Chicago, centrando i suoi primi tre tentativi e finendo 7 su 11 dal campo; È anche andata 6 su 6 dalla linea di tiro libero. -Lindsey Schnell

Angel Reyes ha segnato 11 punti e 13 rimbalzi nella sconfitta per 91-83 contro l’Indiana Fever domenica scorsa. Ma il miglior placcatore offensivo della lega è stato costretto a fermarsi a lungo nel terzo quarto a causa di problemi di fallo e ha tirato solo 4 su 13 da terra. -Lindsey Schnell

La rivalità tra Caitlin Clark e Angel Reyes è passata alla WNBA. L’hype che circonda la prossima partita sta portando a prezzi record per i biglietti.

Il prezzo medio di acquisto del biglietto per la partita dell’Indiana Fever al Chicago Sky di domenica è di $ 271 su TickPick, rendendolo il gioco WNBA più costoso di sempre, secondo Ticket Marketplace. Giovedì sera il prezzo di ingresso del gioco su TickPick era di $ 231. Il concorso di domenica è quattro volte più costoso del prezzo d’ingresso di $ 57 dell’ultima partita a Indianapolis meno di una settimana fa. – Jordan Mendoza

