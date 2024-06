Putin afferma che Russia e Corea del Nord si aiuteranno a vicenda se attaccate, portando i legami a un “nuovo livello”

CNN

—



Russia e Corea del Nord hanno rafforzato i legami a un “nuovo livello”, ha detto Vladimir Putin, impegnandosi ad aiutarsi a vicenda se uno dei paesi venisse attaccato in una nuova partnership “rivoluzionaria” annunciata durante la rara visita del presidente russo nel paese solitario.

Migliaia di nordcoreani cantando “Ciao Putin” si sono allineati lungo le ampie strade della città, sventolando bandiere russe e nordcoreane e mazzi di fiori, mentre Putin iniziava la sua prima visita in Corea del Nord in 24 anni con un’esibizione attentamente coreografata della sua influenza nella dittatura. .

La coppia ha poi firmato un nuovo partenariato strategico che sostituirà i precedenti accordi siglati nel 1961, 2000 e 2001, secondo l’agenzia di stampa russa TASS. “L’accordo globale di partenariato firmato oggi prevede, tra le altre cose, la fornitura di assistenza reciproca in caso di aggressione contro una delle parti dell’accordo”, ha detto Putin dopo l’incontro.

Ha affermato che l’accordo include “anche i settori politico, commerciale, degli investimenti, culturale e della sicurezza”, descrivendo l’accordo come “un documento davvero rivoluzionario”.

Putin ha affermato che le esercitazioni congiunte che hanno coinvolto Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone sono state “ostili” nei confronti della Corea del Nord e ha descritto la politica americana come “conflittuale”. Nel frattempo, Kim ha descritto la nuova “alleanza” come un “momento spartiacque nello sviluppo delle relazioni bilaterali”.

Ma l’accordo tra i due leader autoritari ha sollevato anche molte domande, tra cui se il deterrente nucleare della Russia si estenderà ora alla Corea del Nord, e viceversa, o se i due paesi condurranno ora esercitazioni militari congiunte.

Putin è stato accolto con festeggiamenti travolgenti durante un ricevimento con la sua controparte in piazza Kim Il Sung, nel cuore della capitale nordcoreana, dove soldati, personale militare e bambini che trasportavano palloncini hanno applaudito sullo sfondo di grandi foto di ciascun leader.

I due leader hanno presentato i loro funzionari e sono rimasti insieme durante l’esecuzione dell’inno nazionale russo prima di salire su una limousine aperta, sorridendo e salutando la folla.

L’offerta riflette la dipendenza della Corea del Nord da Mosca, ed era probabilmente intesa a ricordare all’Occidente che Putin ha ancora un’influenza significativa almeno in alcune parti del mondo, dopo l’invasione totale dell’Ucraina nel 2022.

Questa relazione è importante anche per la Russia. Diversi governi hanno accusato Pyongyang di fornire a Mosca armi per la sua brutale guerra in Ucraina, cosa che i due paesi hanno negato, nonostante prove significative di tali trasferimenti.

Mercoledì, secondo i media statali russi, Putin ha regalato a Kim una Urus mentre i due leader si scambiavano regali: è la seconda volta che Putin regala alla sua controparte questo modello di auto. Secondo l’aiutante di Putin, Yuri Ushakov, il leader russo ha regalato a Kim anche un servizio da tè. Ushakov non ha specificato cosa abbia ricevuto Putin, ma ha detto che erano “anche buoni regali”.

Putin è arrivato in Corea del Nord nelle prime ore di mercoledì ora locale, esattamente 24 anni dopo il giorno della sua ultima visita a Pyongyang, in una visita che preannuncia un’alleanza sempre più profonda tra i due paesi di fronte alla condivisa ostilità verso l’Occidente e alle preoccupazioni internazionali riguardo i loro crescenti legami. Cooperazione militare.

Nel discorso che ha preceduto i colloqui tra i due, Kim ha espresso “pieno sostegno e solidarietà alle lotte del governo russo, del suo esercito e del suo popolo”, riferendosi in particolare alla guerra di Mosca in Ucraina “per proteggere la sua sovranità, integrità e stabilità territoriale”. .” ”

Kim ha aggiunto: “La situazione rimane complessa e in costante cambiamento, ma vorrei cogliere l’occasione per ribadire che continueremo a rafforzare la comunicazione strategica con la leadership (russa) e a parteciparvi da vicino”.

Putin ha elogiato le relazioni tra i due paesi come basate su “uguaglianza e rispetto reciproco” e ha affermato che l’atteso nuovo accordo bilaterale “costituirà la base delle relazioni tra i due paesi per molti anni a venire”, secondo l’agenzia statale russa TASS. Ha anche aggiunto che spera che Kim visiti Mosca per il loro prossimo incontro.

La crescente relazione ha sollevato preoccupazione sia a Seul che a Washington, non solo per i trasferimenti di armi della Corea del Nord alla Russia, ma anche per la possibilità che Mosca trasferisca tecnologia militare superiore per aiutare il programma di armi di Pyongyang, che è soggetto a pesanti sanzioni.

Le riprese video dell’arrivo del leader russo Kim, il leader di terza generazione della famiglia che ha governato la Corea del Nord con il pugno di ferro, lo hanno mostrato mentre accoglieva Putin all’aeroporto nelle prime ore di mercoledì mattina.

Questa visita storica rappresenta un grande impulso per Kim, che rimane isolato sulla scena mondiale e non ospita un altro leader mondiale nella sua capitale dallo scoppio dell’epidemia.

Ciò avviene mentre le tensioni rimangono elevate nella penisola coreana, dove Kim negli ultimi mesi ha intensificato il suo tono bellicoso e ha abbandonato una politica di lunga data che mirava alla riunificazione pacifica con la Corea del Sud, in mezzo alle preoccupazioni di Pyongyang per il rafforzamento del coordinamento tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. .

I media statali nordcoreani sembrano svolgere un ruolo importante nel rafforzare la stretta relazione tra Kim e Putin, descrivendoli come “scambiatori di pensieri profondi repressi e aprendo le loro menti per sviluppare relazioni (Corea del Nord e Russia) in modo più affermativo”. Dall’aeroporto alla Kumsusan State Guesthouse dove alloggia Putin.

Il viaggio di Putin arriva sulla scia della storica visita di Kim in Russia lo scorso anno, dove i due leader erano ampiamente visti come l’apertura di questo nuovo capitolo nella loro relazione costruita sulla necessità di Putin di armi nordcoreane per la sua offensiva in corso.

La Russia ha ricevuto più di 10.000 container, l’equivalente di… 260.000 tonnellate Munizioni o materiale correlato alle munizioni provengono dalla Corea del Nord da settembre, secondo gli Stati Uniti dichiarazione A febbraio. Le forze russe hanno anche lanciato almeno 10 missili di fabbricazione nordcoreana contro l’Ucraina dallo scorso settembre, ha detto anche un funzionario americano. Egli ha detto a marzo.

È opinione diffusa che il leader russo stia cercando di assicurarsi questo sostegno continuo, che potrebbe essere particolarmente urgente con il ritardato arrivo degli aiuti militari statunitensi in Ucraina.

Putin ha anche cercato di collegare l’incontro di oggi alle relazioni storiche tra Mosca e Pyongyang. L’agenzia di stampa ufficiale russa TASS ha citato Kim che ha affermato che “gli exploit delle generazioni precedenti” sono “una buona base per lo sviluppo delle relazioni” tra i due paesi.

L’ultima visita di Putin a Pyongyang risale al 2000 per incontrare il defunto padre e predecessore di Kim, Kim Jong Il. Questo viaggio, avvenuto settimane dopo l’inaugurazione del suo primo mandato presidenziale da parte di Putin, lo ha reso il primo capo di stato russo a visitare la Corea del Nord.

L’anziano Kim visitò poi Mosca nel 2001, facendo una maratona di viaggio in treno di nove giorni attraverso la Russia per partecipare all’incontro, in quello che fu solo il suo secondo viaggio all’estero dopo una precedente visita in Cina.

Nel 2000 i due paesi hanno firmato anche un nuovo accordo di cooperazione. A differenza del documento del 1961 tra l’Unione Sovietica e la Corea del Nord, questa nuova iterazione non includeva riferimenti all’assistenza militare reciproca in materia di difesa, ma era vista come un passo importante nel rilanciare la relazione tesa e strettamente interconnessa.

I due vicini intrattengono profonde relazioni nella penisola coreana. Il nonno di Kim, Kim Il Sung, salì al potere alla fine degli anni ’40 come parte degli sforzi sovietici per installare un governo controllato dai comunisti nel nord per rivaleggiare con il governo sostenuto dagli Stati Uniti nel sud dopo la sconfitta dell’esercito imperiale giapponese durante la seconda guerra mondiale.

Ma la relazione integrale si è inasprita e trasformata nei decenni successivi, con il crollo dell’Unione Sovietica e il nuovo Stato russo che ha stabilito relazioni diplomatiche con Seul e ha sostenuto molteplici sanzioni delle Nazioni Unite sul programma di armi della Corea del Nord.

L’ultima ondata di diplomazia arriva quando le frustrazioni condivise con l’Occidente hanno avvicinato i due paesi – una tendenza che secondo gli osservatori è stata ora accelerata dalla guerra in Ucraina, e ha visto la Corea del Nord acquisire un potente amico nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

A marzo, Mosca ha posto il veto a una risoluzione delle Nazioni Unite per rinnovare il monitoraggio indipendente delle violazioni da parte della Corea del Nord delle sanzioni del Consiglio di sicurezza, sollevando preoccupazioni circa l’indebolimento dei controlli sul programma di armi illegali di Kim.

Questa storia è stata aggiornata.