Putin promette che se l’Ucraina lascerà i territori occupati da Mosca e abbandonerà l’offerta della NATO, un fallimento per Kiev.

Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso venerdì che ordinerà “immediatamente” un cessate il fuoco in Ucraina e aprirà i colloqui se Mosca abbandonerà il progetto di aderire alla NATO entro il 2022, iniziando a ritirare le truppe dalle quattro regioni annesse.

Un simile accordo sembra essere un fallimento per Kiev, che vuole aderire all’alleanza militare e ha chiesto alla Russia di ritirare le sue forze da tutti i suoi territori. Non c’è stato alcun commento immediato da parte dell’Ucraina sulla proposta di Putin.

“Lo faremo immediatamente”, ha detto Putin in un discorso al Ministero degli Esteri russo a Mosca.

Le sue opinioni sono emerse come leader Gruppo di sette principali nazioni industrializzate Si è incontrato in Italia ed era pronto per ospitare la Svizzera Molti leader mondiali – ma non da Mosca – provate a tracciare i primi passi verso la pace in Ucraina questo fine settimana. Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno firmato questa settimana Accordo di sicurezza decennale L’hanno salutato come una pietra miliare nella loro relazione.

Nel febbraio 2022, la Russia ha iniziato un’occupazione su vasta scala dell’Ucraina. Dopo che le forze ucraine hanno respinto l’attacco russo verso la capitale, gran parte dei combattimenti si sono concentrati nel sud e nell’est, aree annesse illegalmente dalla Russia a est e a sud. Non controllano completamente nulla.

Putin ha affermato che la sua proposta mira a una “soluzione finale” al conflitto in Ucraina e ha insistito sul fatto che il Cremlino è “pronto ad avviare i negoziati senza indugio”.

Tra le più ampie richieste di pace elencate dal leader russo ci sono lo status non nucleare dell’Ucraina, le restrizioni alla sua forza militare e la protezione degli interessi della popolazione di lingua russa del paese. Tutto ciò dovrebbe diventare parte di “accordi internazionali fondamentali” e tutte le sanzioni occidentali contro la Russia dovrebbero essere revocate, ha affermato Putin.

“Vi esortiamo a voltare questa triste pagina della storia e ad avviare, passo dopo passo, il ripristino dell’unità tra Russia e Ucraina e tra l’Europa in generale”, ha affermato.

I commenti di Putin rappresentano una rara occasione in cui ha esposto chiaramente le sue condizioni per porre fine alla guerra in Ucraina, senza però avanzare nuove richieste. Il Cremlino ha precedentemente affermato che Kiev dovrebbe riconoscere le sue conquiste territoriali e abbandonare il tentativo di aderire alla NATO.

La Russia non controlla completamente nessuna delle quattro regioni annesse illegalmente nel 2022, ma Putin ha insistito venerdì affinché Kiev si ritirasse completamente da esse, consegnandole sostanzialmente a Mosca entro i suoi confini amministrativi. La Russia non controlla ancora l’omonima capitale amministrativa della regione di Zaporozhye nel sud-est, che prima della guerra contava una popolazione di circa 700.000 abitanti, e nella vicina regione di Kherson, dove Mosca si è ritirata dalla città più grande e capitale di Kherson nel novembre 2022 .

Se “Kiev e le capitali occidentali” rifiutano la sua offerta, ha detto Putin, “è compito loro, è loro responsabilità politica e morale continuare lo spargimento di sangue”.