Qing Li: il tentativo dei funzionari cinesi di ‘bloccare’ un giornalista precedentemente detenuto rovina il tour di buona volontà in Australia

Cinese Visita di quattro giorni del premier Li Qiang Australia Questa settimana avrebbe dovuto concentrarsi sulla riparazione delle relazioni a lungo tese tra i due paesi. Ma gli evidenti sforzi dei funzionari cinesi di opporsi a un giornalista australiano durante una conferenza stampa hanno acceso ancora una volta i riflettori… Attriti tra paesi.

Cheng Li, presentatore televisivo Detenuto in Cina Per più di tre anni prima del suo rilascio nel 2023, Raccontare I funzionari di Sky News Australia hanno compiuto “sforzi significativi” per impedirle di apparire davanti alle telecamere durante un evento stampa lunedì in cui Lee e il primo ministro australiano Anthony Albanese hanno firmato accordi di cooperazione.

Le riprese video sembrano mostrare due persone coinvolte nell’incidente, una delle quali, descritta dalla testata come un’impiegata dell’ambasciata cinese, a un certo punto tenta di avvicinarsi a Cheng seduto, nonostante sia bloccata da un’altra donna, identificata da Sky News. Mentre un funzionario australiano interviene per farle spazio.

“Penso che questo sia solo per impedirmi di dire qualcosa o fare qualcosa che pensavano sarebbe stata una brutta occhiata, ma che di per sé era una brutta occhiata”, ha detto Cheng a Sky News, dove lavorava come presentatrice di notizie. È editorialista dalla fine dello scorso anno.

Cheng ha aggiunto che tale comportamento è “tipico” perché i funzionari cinesi non vogliono “suoni di disaccordo o la presenza di qualcuno un po’ controverso” quando mirano a presentare una “facciata amichevole”.

Molti media hanno partecipato alla conferenza stampa, incluso custode E il Il quotidiano TelegraphHo menzionato gli stessi dettagli.

La CNN ha richiesto un commento all’ambasciata cinese a Canberra.

Lo stato di sicurezza in Cina impone uno stretto controllo sui media e sull’informazione all’interno del paese, poiché i funzionari non sono soggetti al tipo di severi interrogatori usuali nei paesi democratici.

Anche i paesi occidentali e i gruppi per i diritti umani condannano da tempo Pechino per detenzioni illegali e arbitrarie.

Cheng, che in precedenza era un’emittente commerciale per l’emittente statale cinese CGTN, è stata arrestata dalle autorità cinesi nell’agosto 2020 con vaghe accuse di spionaggio arrivate mentre aumentavano le tensioni diplomatiche tra Pechino e Canberra.

La madre di due figli ha trascorso più di tre anni in detenzione prima che Pechino la liberasse e tornasse a casa sua in ottobre, settimane prima che Albanese facesse la prima visita di un leader australiano in Cina in sette anni.

Parlando a Sky News prima della conferenza stampa di lunedì, Cheng ha detto che è stata una “giornata molto emozionante” per lei coprire l’importante visita.

“Certamente il fatto che io sia seduto in prigione un minuto e che io venga menzionato come argomento in queste visite e poi il minuto dopo sto coprendo la visita… è una testimonianza di quanto siano meravigliose la libertà e la democrazia.” ,” lei disse.

L’arresto di Cheng fu un punto di profonda contesa tra i due governi, così come lo fu l’incarcerazione dello scrittore W L’attivista democratico Yang Hengjun, un cittadino australiano che all’inizio di quest’anno è stato condannato a morte con sospensione della pena per spionaggio dopo anni di detenzione. Yang ha negato le accuse, che secondo i gruppi per i diritti erano politicamente motivate.

Albanese ha detto di aver sollevato il caso di Yang con Lee, ma ha rifiutato di fornire nuove informazioni sulla salute dell’attivista democratico, che ha detto temeva che potesse morire in prigione a causa di problemi di salute.

Quando, durante una conferenza stampa, gli è stato chiesto se i funzionari avrebbero impedito a Cheng di comparire durante la firma del documento, Albanese ha detto di non aver visto una descrizione dell’incidente ma ha aggiunto che “è importante consentire alle persone di partecipare pienamente e questo è ciò che serve. accadere in questo.” Edificio o in qualsiasi altro posto in Australia.

Lukas Koch/AFP Il premier cinese Li Qiang e il primo ministro australiano Anthony Albanese si stringono la mano durante la cerimonia della firma a Canberra il 17 giugno.

Panda e visti



La situazione di lunedì è servita a ricordare duramente le tensioni tra Pechino e Canberra e le profonde preoccupazioni dell’Australia, fedele alleato degli Stati Uniti, riguardo all’autoritarismo cinese nel corso di un viaggio che aveva lo scopo di instillare buona volontà.

La visita di quattro giorni di Li, il secondo funzionario più alto della Cina, in Australia è il viaggio di più alto profilo effettuato da un funzionario cinese in un paese alleato degli Stati Uniti in sette anni. Ciò avviene mentre i due paesi hanno fatto passi da gigante nel risolvere le profonde tensioni su questioni commerciali e di sicurezza e sulla presunta influenza politica di Pechino in Australia e nel Pacifico meridionale.

Parlando a fianco di Lee dopo la cerimonia della firma, Albanese ha descritto la visita come “un altro passo importante verso la stabilizzazione” del rapporto.

Il premier cinese, parlando attraverso un interprete, ha promesso che la Cina lavorerà con l’Australia “in uno spirito di rispetto reciproco, cercando un terreno comune sottolineando le differenze e il vantaggio reciproco”.

Li ha annunciato domenica che la Cina introdurrà una nuova coppia di panda giganti allo zoo di Adelaide nell’Australia meridionale dopo che la coppia attuale tornerà in Cina entro la fine dell’anno – in un classico gesto di amicizia da parte della Cina spesso chiamato “diplomazia del panda”.

Lunedì Li ha detto che la Cina aggiungerà anche l’Australia al programma di esenzione dal visto.

I dettagli non sono stati annunciati immediatamente, ma fanno seguito ad accordi di visto simili con altri paesi negli ultimi mesi, mentre la Cina fatica ad attirare più turisti internazionali per rilanciare la sua economia vacillante dopo anni di restrizioni alle frontiere dovute al coronavirus. Lee ha annunciato un piano di esenzione per la Nuova Zelanda durante una visita venerdì.

I due leader hanno concordato di rafforzare le comunicazioni militari tra i due paesi, secondo Albanese.

L’accordo arriva dopo i recenti scontri tra le due forze. A maggio, un aereo da caccia cinese Sono stati lanciati razzi sulla traiettoria di un elicottero australiano Sul Mar Giallo, con una mossa che gli albanesi allora condannarono come “del tutto inaccettabile”.

La visita di Li in Australia avviene mentre la Cina revoca gradualmente una serie di paralizzanti controlli commerciali che aveva imposto sulle principali importazioni australiane, tra cui carne di manzo, orzo, legname, carbone e vino dal 2020, dopo che l’allora primo ministro Scott Morrison aveva chiesto un’indagine internazionale sui beni . Dalla pandemia di Covid-19 in Cina.