“Quali sono le probabilità”: i detriti spaziali cadono nella casa della Florida; Cosa ha fatto la famiglia

Alejandro Otero e la sua famiglia di Naples, in Florida, hanno fatto causa alla NASA per 80.000 dollari per i danni causati dai detriti spaziali caduti nella loro casa l’8 marzo. L’incidente è avvenuto mentre Otero e suo figlio erano in vacanza. Lo ha informato del materiale dell’incidente.



L’oggetto cilindrico di metallo, del peso di 1,6 libbre e delle dimensioni di 4 pollici x 1,6 pollici, ha squarciato la casa della famiglia Otero, causando danni significativi. Otero ha espresso la sua incredulità e gratitudine per il fatto che nessuno sia rimasto ferito nell’incidente, dicendo: “Stavo tremando. Ero completamente incredulo. Quali sono le possibilità che qualcosa possa venire a casa mia con così tanta forza e causare così tanti danni?” Sono molto grato che nessuno sia rimasto ferito.



La NASA ha successivamente confermato che un pallet da carico rimosso dalla stazione spaziale nel 2021 era un accessorio metallico utilizzato per caricare vecchie batterie. Anche se si prevedeva che il carico utile bruciasse completamente entrando nell’atmosfera terrestre, un frammento è sopravvissuto. Atterrato nella proprietà della famiglia Otero.



La famiglia, rappresentata dallo studio legale Cranfield Sumner, chiede un risarcimento per proprietà non assicurate, interruzione dell’attività, angoscia emotiva e mentale e il costo dell’assistenza di agenzie terze. L’avvocato Mica Nguyen Worthy ha sottolineato la gravità del problema dei detriti spaziali, affermando: “I miei clienti stanno cercando un risarcimento adeguato per lo stress e l’impatto che questo incidente ha avuto sulle loro vite” e “sono grati che nessuno sia rimasto ferito. Questo incidente, ma una situazione di “quasi incidente” come questa è devastante. “Avrebbe potuto causare, se i detriti avessero colpito qualche metro nella direzione opposta, ne sarebbero derivate lesioni gravi o morte.”



Worthy ha inoltre sottolineato che il caso mira a creare un precedente per le richieste di risarcimento dei rifiuti spaziali nel settore privato e pubblico. Alla NASA sono stati concessi sei mesi per rispondere alle rivendicazioni presentate dalla famiglia Otero.