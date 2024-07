Quando avrà luogo il matrimonio di Ambani? Una cronologia dei festeggiamenti dei sette mesi della coppia

CNN

Nel bene e nel male, i matrimoni che durano un giorno sono diventati comuni nelle culture di tutto il mondo. Tra i cocktail del venerdì sera e i brunch della domenica, i matrimoni che prima richiedevano mezza giornata possono facilmente estendersi a tre o quattro giorni.

Ma un matrimonio di sette mesi è un’anomalia, anche in… Il mondo dei grandi matrimoni indiani.

Venerdì, Anant Ambani – il figlio minore di Mukesh Ambani, il capo della più grande azienda del settore privato indiano, il cui patrimonio netto è stimato a 1,5 miliardi di dollari – ha annunciato la sua fortuna di 1,5 miliardi di dollari. Più di 122 miliardi di dollariSecondo Forbes, l’ereditiera farmaceutica Radhika Merchant assumerà la posizione di… Finalmente ti sposeraiLa coppia festeggia il fidanzamento da gennaio, un evento ogni sei settimane.

Da una festa di fidanzamento costellata di stelle alle esibizioni di star come Rihanna e Justin Bieber, nessuna spesa è stata risparmiata. Se hai perso traccia dei festeggiamenti del matrimonio della famiglia Ambani e di quali feste sontuose sono state effettivamente organizzate, continua a leggere per una cronologia completa di quello che dovrebbe essere il matrimonio dell’anno.

Il 29 dicembre, Anant Ambani ha mantenuto un basso profilo quando ha proposto a Radhika Merchant in un tempio nello stato settentrionale del Rajasthan circondato da familiari e amici intimi.

Niharika Kulkarni/X07351/Reuters L’attore Ranveer Singh e sua moglie, l’attrice Deepika Padukone, hanno partecipato alla loro festa di fidanzamento a gennaio.

La commerciante ha partecipato a una tradizionale cerimonia “mehendi” il 18 gennaio, durante la quale le sue mani e i suoi piedi sono stati decorati con l’henné. Il giorno successivo, la coppia ha tenuto la festa di fidanzamento “Gol Dhana”, che ha attirato alcuni dei più grandi nomi di Bollywood. Gli attori Aishwarya Rai Bachchan, Deepika Padukone e Ranveer Singh erano tra i volti famosi che hanno partecipato all’evento.

Reliance Industries/Dispensa/Reuters Gli attori Salman Khan, Ram Charan, Shah Rukh Khan e Aamir Khan si esibiscono durante le celebrazioni pre-matrimonio.

Non lasciarti ingannare dal nome Ci incontriamo Ha preceduto il matrimonio vero e proprio degli Ambani di più di quattro mesi. Tenutosi nella città di Jamnagar, nello stato occidentale del Gujarat, l’evento (tenutosi nel 2008) La lista degli invitati comprende 1.200 persone) La festa prevedeva balli in stile Bollywood, fuochi d’artificio e un banchetto di 500 piatti preparati da circa 100 chef. La serata ha visto anche Rihanna esibirsi solo per la seconda volta in sei anni.

L’evento era un gruppo di persone ricche e potenti. E c’erano rispettivamente i miliardari della tecnologia Mark Zuckerberg e Bill Gates Vestito con tradizionali cappotti del Kashmir decorati Mentre Ivanka Trump e suo marito, Jared Kushner, sono arrivati ​​con la figlia. Prima della cerimonia, la famiglia Ambani ha anche organizzato una cena di gruppo per oltre 50.000 abitanti dei villaggi fuori Jamnagar.

La famiglia Ambani si è imbarcata per una crociera europea di quattro giorni su una lussuosa nave noleggiata, con partenza dalla città siciliana di Palermo e arrivo a Roma. Nonostante la rigida politica di divieto di telefono, i video trapelati sui social media mostravano concerti a bordo dei Backstreet Boys, Pitbull e David Guetta.

Non sono mancate anche alcune tappe lungo il percorso: una festa in costume allo Chateau de la Croix des Gardes a Cannes ha visto l’esibizione di Katy Perry, mentre un evento serale a Portofino, sulla riviera ligure, ha visto la piazza principale chiusa al pubblico, prima che il tenore italiano Andrea Bocelli si esibisse per gli ospiti.

2-5 luglio: matrimonio di massa e serata musicale



Divyakant Solanki/EPA/Shutterstock Gli sposi e le spose eseguono rituali durante un matrimonio di massa per coppie svantaggiate ospitate dai genitori di Anant Ambani, Nita e Mukesh.

Il 2 luglio, la coppia ha tenuto un matrimonio di massa, noto anche come “Samoh Vivah”, nella città di Palghar, a circa 70 miglia da Mumbai. Più di 50 coppie svantaggiate sono state invitate a ricevere regali, che andavano da gioielli d’oro a generi alimentari sufficienti per durare un anno.

Pochi giorni dopo, al Nita Mukesh Ambani Cultural Center (un centro artistico di Mumbai fondato dalla madre di Anant, Nita), gli Ambani hanno ospitato una tradizionale serata di musica e danza, conosciuta come “sangeet”, che includeva un’esibizione dal vivo di Justin Bieber.

Lunedì la coppia ha partecipato alla cerimonia “haldi”, un rituale pre-matrimonio in cui amici e familiari benedicono la coppia applicando pasta di curcuma sulle loro teste, volti o corpi. La coppia sembrava mantenere l’evento privato, anche se le foto successivamente condivise online mostravano la coppia indossare abiti dorati e gialli opportunamente complementari: un commerciante tempestato di gioielli in Gruppo personalizzato Progettato dalla famosa stilista indiana Anamika Khanna e dallo sposo V Kurta e giacca Scritto da Sandeep Khosla.

Venerdì: concerto principale



Il matrimonio inizierà venerdì presso il Geo World Convention Center da 16.000 posti e sarà completato da un tappeto rosso per far sfilare i partecipanti dalla prima fila vestiti, secondo il codice di abbigliamento, con classici abiti indiani. Circolano in rete indiscrezioni sulla lineup degli artisti partecipanti, da Adele e Drake a Lana Del Rey, ma una cosa è certa: non si baderà a spese.

Puneet Paranjpe/AFP/Getty Images La casa della famiglia Ambani, Antilia, che ospiterà alcuni dei festeggiamenti del fine settimana, è stata decorata in modo stravagante prima della cerimonia.

Il giorno dopo il matrimonio si assisterà ad una delle fasi finali del programma del matrimonio indù: lo “Shub Ashirwad” o cerimonia di benedizione divina. Qui, la coppia cerca “ashirwad” o benedizioni dagli anziani della loro comunità, e di solito viene inondata di petali di rosa o riso quando camminano di nuovo lungo la navata.

I grandi festeggiamenti si concludono la domenica con un’ultima celebrazione per la coppia: il ricevimento. Gli ospiti erano vestiti con abiti “Indian chic”. Gli eventi dovrebbero svolgersi sabato e domenica presso la residenza di 27 piani della famiglia Ambani ad Antalya.