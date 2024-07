Quando potrai vedere Buck Moon a New York?

Gli eventi astronomici più importanti di luglio 2024 Da una visualizzazione cosmica della Via Lattea a una successione di sciami meteorici, ecco gli eventi astronomici più importanti per luglio 2024.

La luna piena di luglio, conosciuta come Buck Moon, arriva nelle prime ore della domenica mattina.

Ecco cosa dovresti sapere sull’ultima luna piena.

Quando sarà la luna piena nel luglio 2024?

La Luna arriva alle 6:19 del 21 luglio 2024, secondo… Almanacco del contadinoIl nome della luna piena di questo mese si riferisce al periodo dell’anno in cui ai cervi maschi crescono le corna. Ai cervi maschi adulti crescono le corna che cadono ogni inverno e ricrescono ogni estate.

Secondo la NASA, la luna piena si verifica quando la luna è rivolta verso il sole, illuminando completamente il lato più vicino della luna. La luna piena di luglio è anche conosciuta come Luna della Zucca o Luna della Maturazione per il popolo Algonquin, Luna del Baby Corn per il popolo Potawatomi e Luna del Gelso per il popolo Anishnaabe.

Un ciclo lunare completo, comprese tutte le sue fasi dalla luna nuova alla luna piena e viceversa, dura 29,5 giorni.

Fatti sulle corna di cervo

Gli animali della famiglia dei cervi – cervi, alci e alci – coltivano corna, dalle quali le ossa cadono ogni anno. Questo è diverso dalle corna che crescono negli animali che allevano bestiame, come mucche, capre e pecore.

Le corna dei cervi hanno la crescita ossea più rapida al mondo, con le corna dei cervi adulti dalla coda bianca che crescono ad una velocità di un quarto di pollice al giorno.

Mentre le corna di cervo sono utili durante la stagione riproduttiva autunnale, i cervi le perdono in inverno. Ciò può comportare una differenza significativa di peso, con le corna di cervo che vanno da 3 a 9 libbre, mentre le corna di cervo più sane diventano più pesanti.

Quando ci sarà la prossima luna piena nel 2024?

La prossima luna piena sarà lunedì 19 agosto 2024. È conosciuta come Luna dello Storione in riferimento al periodo dell’anno in cui la pesca, compreso lo storione di lago, è abbondante.

Come fotografare la luna

Che tu stia utilizzando una fotocamera DSLR di fascia alta o lo smartphone che porti in tasca, è possibile scattare una bellissima foto della luna. Mantenere ferma la fotocamera, utilizzando un treppiede o uno stabilizzatore simile, è importante per ottenere uno splendido scatto in modalità di esposizione lunga.

Un obiettivo migliore ti fornirà dettagli migliori dei crateri e altri dettagli sulla superficie lunare. Qualunque sia la fotocamera che usi, impostare un ISO basso e un’apertura ampia, mentre scatti con una velocità dell’otturatore bassa, ti aiuterà a ottenere una corretta esposizione della luna.

—Steve Howe si occupa di questioni meteorologiche, climatiche e lacustri per il Democrat and Chronicle. Si è laureato al Rochester Institute of Technology ed è tornato a Rochester dopo aver lavorato nello Stato di New York e nello Utah. Puoi contattarlo via e-mail all’indirizzo showe@gannett.com.