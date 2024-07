Questa caratteristica menzionata dell’iPhone 17 potrebbe essere un grosso problema per i fotografi

l’informazione Business Insider ha pubblicato ieri un rapporto incentrato sul lavoro di Apple su un iPhone pieghevole, ma includeva anche un riferimento a una funzionalità dell’iPhone 17 che potrebbe essere un grosso problema per i fotografi.

L’articolo sottolinea che almeno un modello includerà, per la prima volta, un’apertura variabile, consentendo un migliore controllo sulla profondità di campo…

Cosa significa apertura variabile?

L’apertura dell’obiettivo è il nome dato alla dimensione dell’apertura attraverso la quale la luce passa dall’obiettivo al sensore. Nelle fotocamere convenzionali, le lamelle del diaframma situate all’interno dell’alloggiamento dell’obiettivo consentono di controllare meccanicamente questa dimensione, ruotando un anello sull’obiettivo o impostandolo sul corpo della fotocamera, che poi trasmette questa impostazione all’obiettivo.

Puoi guardare l’animazione qui:

A parità di condizioni, maggiore è l’apertura, maggiore è la luce che raggiunge il sensore, ma minore diventa anche la profondità di campo.

Controlla la profondità di campo

La fotografia è fondamentalmente il processo con cui si dirige l’attenzione dello spettatore sulle cose che vuoi che veda. Dopo la composizione (inquadrare uno scatto per includere o escludere determinati oggetti) la profondità di campo è senza dubbio il secondo strumento più importante a tua disposizione.

In alcuni scatti potresti voler mantenere tutto a fuoco. In questo esempio, la ragazza in primo piano, la coppia al centro e il molo sullo sfondo sono tutti importanti, quindi viene utilizzata un’apertura ridotta per garantire che tutto sia a fuoco.

Al contrario, ci saranno altri scatti in cui desideri mettere a fuoco il soggetto, sia esso una persona o un oggetto, e lo sfondo risulta sfocato.

O forse vuoi che l’attenzione si concentri sul tuo argomento, ma mantieni uno sfondo sufficiente per dare un senso del contesto.

Due metodi su iPhone

Gli attuali modelli di iPhone hanno un’apertura fissa e un’ampia. Questo perché il sensore è molto più piccolo di quelli delle fotocamere dedicate, quindi necessita di tutta la luce possibile per evitare immagini sfocate.

In teoria, ciò significa una profondità di campo ridotta. Ma in pratica, quasi tutto sarà a fuoco a meno che non ti trovi molto vicino al soggetto, questo perché le fotocamere dei cellulari hanno sensori piccoli.

Fino ad ora, Apple ha avuto due modi per creare una profondità di campo ridotta in modo creativo. Il metodo principale era la modalità Ritratto, che utilizza la fotografia computerizzata per creare sfocature artificiali. Le prime versioni di questa modalità non erano molto buone, ma col tempo divenne sempre più realistica.

Il secondo motivo era un effetto bokeh più naturale a lunghezze focali maggiori. L’aggiunta di un obiettivo 5x significa che, sebbene non possiamo ancora ottenere il controllo su una profondità di campo estremamente ridotta utilizzando la modalità Ritratto, ora siamo maggiormente in grado di separare il soggetto dallo sfondo.

Cosa possiamo aspettarci dall’iPhone 17?

Ecco di cosa si tratta l’informazione Stava dicendo:

L’anno prossimo, Apple prevede inoltre di effettuare un aggiornamento significativo della fotocamera in almeno un modello di iPhone, aggiungendo la possibilità di consentire agli utenti di controllare la dimensione dell’apertura con un sistema meccanico, secondo due persone con conoscenza diretta di questa funzionalità.

Di per sé, questo potrebbe non essere di grande importanza. Come accennato, questo piccolo sensore consente ancora solo un controllo limitato sulla profondità di campo. Ma qualsiasi miglioramento nell’apertura massima sarebbe comunque un utile passo avanti.

Ma forse ancora più importante è ciò che questo rapporto potrebbe dirci sul pensiero di Apple. Questo perché l’apertura meccanica non è una cosa facile da implementare negli smartphone, il che aggiunge complessità e costi alla questione. La società non attuerà questa decisione senza un valido motivo.

Quindi, questo mi suggerisce che Apple sia focalizzata sul miglioramento del controllo sulla profondità di campo e che l’apertura variabile potrebbe essere solo un pezzo del puzzle.

Il più grande miglioramento che Apple potrebbe apportare qui – che ripagherebbe nel miglioramento della qualità dell’immagine a tutti i livelli – è aumentare le dimensioni del sensore. Ciò è difficile visti i limiti di spazio imposti dagli smartphone, ma anche un aumento relativamente modesto in questo caso farebbe una grande differenza.

Un rapporto successivo suggerisce che in futuro Sony e Samsung competeranno per il business dei sensori di Apple, il che probabilmente aumenterà il ritmo dell’innovazione qui.

Non vi è alcuna indicazione che eventuali miglioramenti del sensore arriveranno sull’iPhone 17, ma la chiara volontà di Apple di investire nel miglioramento del controllo della profondità di campo mi fa sentire ottimista su ciò che potrebbe accadere dopo.

Foto: Ben Lovejoy