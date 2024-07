Queste foto ravvicinate del sole sono così pazzesche che non crederai che siano reali

Alcuni astrofotografi sanno quando scattare una bella foto e Mark Johnston, che è anche ambasciatore del sistema solare della NASA, è riuscito a catturare il Sole dal suo cortile in Arizona. Johnston ha condiviso la foto con Il mondo delle fotocamere digitaliSono così dettagliati che sembrano addirittura generati dal computer.

Fai attenzione, scattare foto del sole può essere un compito difficile. Questo perché semplicemente guardare la stella del nostro sistema solare attraverso l’obiettivo di una fotocamera può essere molto pericoloso. Pertanto, catturare immagini dettagliate come quelle mostrate nella collezione di Johnston richiede l’attrezzatura giusta e un buon occhio per i dettagli.

Ora siamo nel mezzo di quello che gli scienziati chiamano massimo solare, quando il sole è più attivo. Ciò significa molte macchie solari ed eventi solari come espulsioni di massa coronale e brillamenti solari. Ciò significa anche che ci sono molte grandi opportunità per scattare splendide foto del sole.

Un’immagine altamente dettagliata del Sole ripresa da una sonda spaziale. Fonte immagine: NSO/AURA/NSF

Le foto di Johnston questa volta sono a dir poco sbalorditive, con il paesaggio dell’Arizona che fornisce uno scatto nitido della stella attorno alla quale orbita il nostro pianeta. Poiché si trova sulle montagne dell’Arizona, è in grado di scrutare l’atmosfera senza troppi sforzi.

Ciò consente di ottenere scatti straordinari ed è davvero difficile guardare queste immagini del sole senza avere la sensazione di guardare materiale promozionale generato dal computer. L’enorme quantità di dettagli qui è sorprendente e richiede sicuramente un telescopio particolarmente potente per catturarlo.

Abbiamo visto immagini dettagliate simili del Sole anche da altri astrofotografi, e Johnston si unisce ai ranghi di coloro che sono riusciti a fotografare la stella centrale del nostro sistema solare in una luce che non possiamo sperimentare in nessun altro modo. I fisici antichi non si sarebbero mai sognati di vedere il Sole in modo così dettagliato.