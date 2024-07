Questo misterioso e antico computer contiene un “anello del calendario” che tiene traccia dell’anno lunare

Una nuova ricerca sulle increspature nel tessuto dello spazio-tempo suggerisce che il calcolatore cosmico di quasi 2.000 anni seguiva il calendario lunare piuttosto che quello solare.

Il meccanismo di Antikythera azionato manualmente è stato recuperato in pezzi da un relitto affondato nel Mar Egeo nel 1901, dando il via a più di un secolo di ricerca su come e perché è stato realizzato il dispositivo. Il computer meccanico sotto forma di scatola ingranaggi e dischi veniva utilizzato per tracciare antichi eventi astronomici come le eclissi solari e i movimenti planetari.

Ora, i ricercatori stanno utilizzando gli ultimi lavori sulle onde gravitazionali, che sono increspature nello spazio-tempo causate da eventi come la fusione di buchi neri o collisioni tra stelle, per aiutare a rivelare i meccanismi degli antichi ingranaggi greci ad Anticitera. (Il dispositivo prende il nome dall’isola greca vicino a dove è stato trovato.)

“Questo mi ha dato un nuovo apprezzamento per il Meccanismo di Anticitera e per il lavoro e la cura che gli artigiani greci hanno dedicato alla sua realizzazione: il posizionamento preciso dei fori richiedeva tecniche di misurazione estremamente precise e una mano incredibilmente ferma per perforarli”, ha affermato Joseph Bailey, uno degli autori dello studio e ricercatore presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Glasgow. Nella situazione attuale.

Imparentato: Astronomi famosi: come questi scienziati hanno contribuito a plasmare l’astronomia

Il nuovo studio si basa su una precedente ricerca condotta nel 2021 che utilizzava i raggi X per mostrare “nuovi dettagli di fori regolarmente distanziati” sotto uno degli anelli del meccanismo rotto, si legge nella dichiarazione. Questa sezione è conosciuta come “Anello del calendario” e prende il nome dai nomi dei mesi dell’antico Egitto scritti in greco antico. Secondo il British Horological Institute.

Il vecchio studio del 2021, pubblicato sulla rivista Nature, afferma che l’imaging computerizzato a raggi X “ha rivelato anche incisioni che descrivono i movimenti del Sole, della Luna e di tutti e cinque i pianeti conosciuti nell’antichità e come erano in primo piano come un antico universo greco”.

Ultime notizie dallo spazio, gli ultimi aggiornamenti sui lanci di razzi, eventi di osservazione del cielo e altro ancora!

Lo studio del 2021 ha anche rilevato la natura interdisciplinare del Meccanismo di Anticitera: “La soluzione a questo complesso puzzle tridimensionale rivela una creatività ingegnosa, combinando corsi di astronomia babilonese, matematica dell’Accademia di Platone e teorie astronomiche dell’antica Grecia”.

Un modello esplodente degli ingranaggi cosmici del Meccanismo di Anticitera. (Credito immagine: ©2020 Tony Frith)

Il nuovo studio in Rivista di orologiLo studio suggerisce che i ricercatori possono prevedere il numero di buchi nell’anello del calendario utilizzando modelli statistici derivati ​​in parte dalla ricerca sulle onde gravitazionali. Lo studio ha scoperto che l’anello del calendario contiene probabilmente 354 buchi, che seguono un anno lunare di 354 giorni (o 12 cicli crescenti e calanti). A differenza dell’anno solare di 365 giorni utilizzato oggi dalla maggior parte del mondo, l’antico calendario egiziano seguiva l’anno lunare, così come il calendario islamico che è ancora ampiamente utilizzato in tutto il mondo.

Il team si è ispirato anche al canale YouTube e al meccanico Chris Podislik, Fare clic su PrimaveraIl team di Bodisilik stava costruendo una replica del meccanismo di Antikythera mentre conduceva ricerche indipendenti. Il team di Podisilik ha suggerito che l’anello potrebbe contenere tra 347 e 367 fori.

Una forma di analisi, guidata dal professore di astrofisica di Glasgow Graham Wan, proveniva dalla statistica bayesiana. La dichiarazione afferma che queste statistiche “utilizzano le probabilità per misurare l’incertezza sulla base di dati incompleti”.

L’altra parte, che deriva dalla ricerca sulle onde gravitazionali condotta da Bailey, è stata modificata dalle statistiche utilizzate con i dati del Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), che cerca increspature nello spazio-tempo. (Wan è anche ricercatore presso LIGO.)

Entrambi gli studi statistici hanno indicato indipendentemente che l’anello conteneva 354 o 355 fori. Studi precedenti avevano suggerito che il calendario lunare fosse più importante per i creatori del Meccanismo di Antikythera, ma il nuovo studio “aumenta drasticamente la probabilità che questo fosse il caso”, ha detto Bailey nella dichiarazione.

“Si tratta di una simmetria elegante, poiché abbiamo adattato le tecniche che utilizziamo oggi per studiare l’universo per comprendere meglio il meccanismo che ha aiutato le persone a tracciare i cieli quasi duemila anni fa”, ha aggiunto Wan.