Questo set-top box di Google TV Streamer viene dopo Chromecast

Ad aprile abbiamo rivelato che Google stava lavorando a un seguito di Chromecast con Google TV (4K) nel 2020. Dalle 9 alle 5 Google Ora puoi segnalare che il prossimo dispositivo sarà “Google TV Streamer”.

Google sta abbandonando l’aspetto del dongle compatto che si collega alla TV e rimane nascosto.

Come mostrato nelle foto condivise con Dalle 9 alle 5 GoogleGoogle punta a progettare un ricevitore/tavolo con una superficie inclinata a forma di pillola. È abbastanza ampio rispetto ad altri dispositivi di streaming e non è chiaro se abbia uno scopo funzionale. Ad esempio, questo sarebbe fantastico per il Tap to Cast abilitato per la banda ultra larga annunciato per il tablet Pixel all’inizio di quest’anno.

Attaccata a questa c’è una base a forma di pillola e il tutto sembra un dock di ricarica per altoparlanti in miniatura per il tablet Pixel. Due cavi – presumibilmente il cavo di alimentazione e la porta HDMI – sporgono dal retro. In generale, dovrebbe avere poca presenza (altezza) sotto la TV.







Allo stesso tempo, il telecomando sembra simile, ma è più lungo. Dopo il D-Pad, nella prima riga ci sono i pulsanti Indietro e Home. Il tasto di input vocale non riporta più il marchio dell’Assistente Google, viene invece utilizzato un microfono generico come segno dei tempi. Ha una protuberanza rialzata dove è stato utilizzato un tocco di colore per il tasto Home.

Il bilanciere del volume è stato spostato nella parte anteriore del telecomando anziché sul bordo destro e ora ha anche un pulsante di disattivazione audio. Le scorciatoie di YouTube e Netflix, così come la scorciatoia di accensione e la scorciatoia “Magic”/stella, completano il quadro.

Con questo design significativamente diverso, otteniamo anche un nuovo nome. Google TV Streamer mantiene il marchio Google TV, ma abbandona Chromecast con una sorprendente inversione del vecchio nome. Resta da vedere se la società continuerà a vendere Chromecast con Google TV (HD)Anche se segue “Google Cast” per sostituire il marchio “Chromecast built-in” all’inizio di quest’anno.