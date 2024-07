Rapporto: Dee Higgins non ha un contratto a lungo termine prima della scadenza di lunedì

Lunedì è la scadenza per i giocatori etichettati in franchising per firmare contratti a lungo termine con le loro squadre, e sembra che Dee Higgins passerà senza prolungare la sua permanenza con i Bengals.

Ian Rapoport di NFL Media riferisce che Higgins non firmerà Contratto pluriennale con la squadra. Higgins ha firmato il suo franchise tag il mese scorso e gli sono stati garantiti 21,816 milioni di dollari secondo i termini del tag.

Se è così, Higgins sarà l’unico giocatore dell’anno a giocare su un tag. Il edge rusher dei Jaguars Joshua Hines-Allen, il placcaggio difensivo dei Ravens Justin Madupuik, il wide receiver dei Colts Michael Pittman Jr., il cornerback dei Bears Jaylen Johnson e la sicurezza dei Buccaneers Antoine Winfield Jr. hanno firmato contratti a lungo termine. Jarius Snead ha firmato nuovi contratti dopo essere stato ceduto ai suoi nuovi club.

La sicurezza dei Patriots Kyle Tucker ha ricevuto il tag di transizione solitario e ha anche firmato un contratto a lungo termine.

Higgins non ha alcun contratto per diventare free agent dopo la stagione 2024. Anche il compagno Ja’Mar Chase firmerà un nuovo contratto, il che significa che la prossima stagione sarà l’ultima di Higgins a Cincinnati.