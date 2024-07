Rapporto: NIH, agenzie federali per incrementare la ricerca sulla salute delle donne

La ricerca sulle patologie croniche che colpiscono le donne è significativamente inferiore e i National Institutes of Health e altre agenzie devono fare di più per indagare sulle questioni che portano a cure mediche inadeguate per le donne, afferma un nuovo rapporto delle Accademie nazionali di scienze, ingegneria e medicina . Le donne sono colpite in modo sproporzionato da malattie croniche, tra cui il morbo di Alzheimer e la depressione. Secondo uno studio pubblicato dall’Ufficio di ricerca sulla salute delle donne dell’NIH Mercoledì.

Ma la mancanza di ricerca sulla salute delle donne “impedisce una comprensione completa dell’impatto sulle donne” di queste e altre malattie croniche, scrivono gli autori del rapporto. Sono necessarie ulteriori ricerche, soprattutto per le donne nere, che hanno maggiori probabilità di morire di malattie croniche rispetto alle donne bianche, afferma lo studio.

Il rapporto di 500 pagine richiede sforzi mirati guidati dall’NIH per migliorare gli strumenti diagnostici per condizioni specifiche delle donne come l’endometriosi e per differenziare i sintomi sovrapposti di varie condizioni croniche.

Farida Sohrabjee, una degli autori del rapporto, ha detto che spera che il documento possa guidare le priorità di ricerca urgenti.

“Una delle delusioni più grandi è la frequenza con cui [saw] Esempi di ricerche sulle donne che non tengono conto delle esperienze e dei sintomi delle donne vengono sottovalutati o non ricevono sufficiente attenzione”, ha affermato Sohrabji, direttrice del programma di salute delle donne nel programma di neuroscienze presso la Texas A&M University. “Una delle cose che emergono frequentemente è che [women] Sanno che la loro salute a volte non viene presa nella dovuta considerazione e che la loro esperienza del dolore è minimizzata.” READ Le Migliori 10 scarpiera grande del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Sottolineando l’importanza di affrontare le disparità razziali, etniche e socioeconomiche, Sohrabjee ha affermato che le esperienze delle donne bianche e delle donne di colore differiscono nettamente, ma sono sottorappresentate nella ricerca.

Il rapporto sottolinea l’impatto dei fattori biologici e sociali sulla diagnosi e sulla gestione delle condizioni croniche, affrontando le lacune della ricerca relative alle condizioni specifiche delle donne e ginecologiche e all’influenza dei determinanti sociali della salute sulle condizioni croniche.

Gli esperti sottolineano la necessità di strumenti diagnostici migliorati adattati alle condizioni croniche delle donne, citando nette differenze nel modo in cui le donne e gli uomini manifestano i sintomi, come le malattie cardiache e il diabete. Gli esperti affermano che le malattie delle donne possono essere uniche quando si utilizzano strumenti progettati principalmente per pazienti di sesso maschile.

Un 2019 Lettera di ricerca pubblicata su JAMA L’NIH assegna più fondi per la ricerca agli assistenti maschi per la prima volta che alle loro controparti femminili. La lettera sostiene che il finanziamento federale della ricerca è legato alla qualità della scienza e all’avanzamento di carriera.