Re Carlo e la Regina Camilla visitano l’Australia e le Samoa

Il re britannico Carlo III e sua moglie, la regina Camilla, visiteranno l’Australia in autunno.

Buckingham Palace ha annunciato domenica che la coppia reale si recherà in Australia in ottobre come parte di un tour autunnale che li vedrà anche visitare Samoa per l’incontro dei capi di governo del Commonwealth di quest’anno.

L’imminente visita in Australia sarà la prima visita del 75enne re britannico in un paese del Commonwealth da quando è salito al trono. Oltre al Regno Unito, Charles detiene anche la presidenza di 14 paesi tra cui Australia, Nuova Zelanda e Canada, sebbene il suo ruolo sia in gran parte cerimoniale.

Il palazzo ha affermato che Carlo e Camilla stanno visitando il Paese “su invito del governo australiano, e il loro programma includerà impegni nel Territorio della Capitale Australiana e nel Nuovo Galles del Sud”.

Lui e sua moglie hanno visitato l’Australia l’ultima volta sei anni fa, quando si recarono sulla Gold Coast per l’apertura dei Giochi del Commonwealth del 2018.

Le riunioni dei capi di governo del Commonwealth si tengono ogni due anni e gli Stati membri si alternano per ospitare le riunioni. Il tema dell’evento di quest’anno a Samoa, il primo di Charles come capo dell’organizzazione, è “Un futuro resiliente: trasformare la nostra ricchezza condivisa”, e vedrà riunirsi le delegazioni dei 56 Stati membri.

“La visita ufficiale delle Loro Maestà a Samoa celebrerà le forti relazioni bilaterali tra la nazione delle isole del Pacifico e il Regno Unito”, ha aggiunto il palazzo.

Charles, che ha ripreso le sue funzioni pubbliche ad aprile pur continuando la cura del cancro, ha avuto un programma intenso durante l’estate. Il mese scorso ha partecipato alle celebrazioni del Giorno della Vittoria in Francia.

Più recentemente, ha nominato Keir Starmer primo ministro dopo la schiacciante vittoria elettorale dei laburisti, si è recato in Scozia per l’annuale Holyrood Week che celebra la cultura scozzese e giovedì ha visitato il Parlamento gallese a Cardiff per celebrare i 25 anni di devoluzione in Galles. Lunedì la coppia reale si recherà alle Isole del Canale per una visita di due giorni.

Maggiori dettagli sui tour autunnali di King e Queen dovrebbero essere rivelati nei prossimi mesi. Tuttavia, un portavoce del palazzo ha affermato che, come tutti i recenti impegni di Charles, “il suo programma in entrambi i paesi sarà soggetto al parere dei medici e ad eventuali aggiustamenti necessari per motivi di salute”.

Alcuni potrebbero chiedersi perché la coppia reale non si sia recata in Nuova Zelanda mentre si trovava nella regione. Un portavoce del palazzo ha detto che la decisione è stata presa in consultazione con l’équipe medica del re, che ha consigliato che “un programma così prolungato dovrebbe essere evitato in questo momento” per dare priorità alla sua continua guarigione.

“In stretta consultazione con i primi ministri di Australia e Nuova Zelanda, e tenendo conto del tempo e delle pressioni logistiche, è stato concordato che la visita sarebbe stata limitata solo a Samoa e all’Australia”, ha detto il portavoce.

Hanno aggiunto: “Le Loro Maestà inviano i loro più calorosi ringraziamenti e i migliori auguri a tutte le parti per il loro continuo sostegno e comprensione”.

L’assenza del Re dal fare qualsiasi visita in uno qualsiasi dei paesi del Commonwealth da quando è salito al trono ha sorpreso tutti. È stato molto sorprendente che le sue prime tournée all’estero come re siano state annunciate in Francia e Germania. Questo è stato seguito dal suo viaggio in Kenya, che è membro del Commonwealth ma non è membro del Commonwealth.

La visita di Charles in Australia sarà una prova importante della sua popolarità come capo di stato. Nel paese, colonizzato dagli inglesi nel 1788, si discute da tempo se fosse necessaria una monarchia di vasta portata. In un referendum tenutosi nel 1999, gli elettori scelsero di mantenere una monarchia costituzionale al 55% contro il 45%.

In altri paesi del Commonwealth, la morte della regina Elisabetta II ha rinnovato i mormorii – alcuni più forti di altri – sulle mosse per recidere i legami con la Corona e diventare repubbliche. Ma in Australia, nonostante le opinioni filo-repubblicane del primo ministro Anthony Albanese, non vi è stata alcuna spinta immediata in questa direzione.

Albanese aveva proposto di indire un referendum sulla possibilità che il Paese diventi una repubblica in caso di ottenimento di un secondo mandato nel 2025. Tuttavia, tali piani sembrano essere stati accantonati per concentrarsi su sfide più urgenti in patria, come la crisi del costo della vita.