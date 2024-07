Re Carlo nomina Keir Starmer primo ministro del Regno Unito dopo che il uscente Rishi Sunak si è scusato

Il popolo britannico ha trasmesso un messaggio chiaro e devastante al primo ministro Rishi Sunak nelle elezioni generali di giovedì, ponendo fine a 14 anni di governo conservatore con il peggior risultato elettorale del partito nei suoi 200 anni di storia. Quando la portata della sua schiacciante sconfitta contro il leader laburista Keir Starmer è diventata chiara, Sunak ha iniziato la sua partenza venerdì con le scuse.

“Presto incontrerò Sua Maestà il Re per presentare le mie dimissioni da Primo Ministro”, ha detto Sunak fuori dalla residenza di Downing Street al 10 di Downing Street venerdì prima di dirigersi a Buckingham Palace per un incontro privato con il re Carlo III. Ha continuato: “Vorrei dire innanzitutto al Paese: mi dispiace di aver fatto del mio meglio in questo lavoro, ma avete inviato un segnale chiaro che il governo del Regno Unito deve cambiare e che il vostro giudizio è l’unico. giudizio che conta. Ho sentito la tua rabbia e delusione: “Sono responsabile di questa perdita”.

Dopo aver contato la maggior parte dei collegi elettorali, si prevede che il Labour conquisterà il potere con almeno 412 seggi nella Camera dei Comuni da 650 seggi. Ma in queste circostanze, la Gran Bretagna si trova ad affrontare una serie di inevitabili procedure burocratiche che il paese deve affrontare prima che il nuovo Primo Ministro entri ufficialmente in carica.

Tecnicamente, il re ha l’ultima parola nel decidere chi diventerà Primo Ministro del governo britannico – ufficialmente chiamato “Governo di Sua Maestà” – sebbene la sua approvazione della posizione sia in gran parte cerimoniale sotto la monarchia costituzionale britannica. Tuttavia, i viaggi al palazzo del Primo Ministro uscente e entrante sono ampiamente seguiti dai media britannici, con elicotteri televisivi che seguono le loro auto nel loro cammino verso i cancelli del palazzo per cedere il potere in un processo altamente simbolico.

Venerdì è stata la prima volta che Charles ha confermato un nuovo primo ministro dopo le elezioni generali. Tuttavia, Starmer sarà il terzo primo ministro di Carlo da quando il regno del monarca è iniziato meno di due anni fa. Liz Truss è stata la prima: una leader conservatrice disastrosamente incompetente che è rimasta in carica meno di due mesi dopo aver scatenato una crisi economica. Truss, che era stato nominato primo ministro dalla regina Elisabetta II due giorni prima della morte della regina, ha perso il suo seggio parlamentare nelle elezioni di giovedì – il primo ex primo ministro a farlo in quasi 90 anni.

Ma oggi l’umiliazione spetta a Sunak. Poco dopo aver lasciato il palazzo, Starmer entrò per un’udienza privata con Charles in una cerimonia nota come “bacio delle mani”. È dubbio che qualche mano sia stata effettivamente baciata durante l’intervista a porte chiuse, ma la foto mostrava la Regina e il nuovo Primo Ministro fianco a fianco, confermando lo status di Starmer. Il nuovo primo ministro Starmer si è poi recato a Downing Street.

Dopo aver salutato la folla di sostenitori che sventolavano bandiere fuori dal Palazzo del Governo, Starmer ha pronunciato il suo primo discorso da primo ministro fuori dalla famosa porta nera della sua nuova casa. Ha detto: “Sono appena tornato da Buckingham Palace, dove ho accettato l’invito di Sua Maestà il Re a formare il prossimo governo di questa grande nazione”.

Starmer ha usato il suo discorso per lodare Sunak per i suoi “risultati come primo primo ministro britannico di origine asiatica” prima di dire che “la stanchezza” si è fatta sentire nel cuore della nazione. “Questa ferita, questa mancanza di fiducia, può essere guarita solo con le azioni, non con le parole”, ha detto Starmer. In seguito ha aggiunto: “Invito tutti voi ad unirvi a questo governo servitore nella sua missione di rinnovamento nazionale”, ha detto Starmer. “Il nostro lavoro è urgente e iniziamo oggi”.

Oltre alla sua macchina da Primo Ministro, Starmer riceverà anche le chiavi dell’appartamento che è stato la casa di Sunak negli ultimi due anni. È stato segnalato Centinaia di persone si sono radunate fuori dal numero 10 venerdì mattina presto, dove i possedimenti dei conservatori saranno spostati per consentire al suo successore laburista di trasferirsi rapidamente, un processo rapido e brutale che caratterizza la sorprendente velocità con cui la Gran Bretagna sta sostituendo i suoi governanti.

Ora i conservatori possono iniziare la dolorosa ricerca su come sono arrivati ​​a questo punto. Anche se il Labour ha ottenuto una vittoria schiacciante quasi quanto quella di Tony Blair nel 1997, i risultati mostrano che il pubblico britannico è diventato più desideroso di sbarazzarsi dei conservatori che di insediare il Labour, in particolare. I conservatori hanno subito un catastrofico calo di 20 punti di sostegno dalle ultime elezioni del 2019, con i laburisti che hanno goduto di un leggero aumento di sostegno.

La vittoria del Labour sembra invece essere stata determinata dal crescente sostegno al Partito riformista di estrema destra di Nigel Farage, che ha eroso la quota di voti dei conservatori in tutto il Regno Unito (Donald Trump ha dichiarato pubblicamente che vincerà le elezioni). Qui Questo obiettivo è stato aiutato anche dal crollo del sostegno al Partito Nazionale Scozzese tormentato dallo scandalo in Scozia, così come da un’impennata del sostegno ai centristi Liberal Democratici, che sembrano pronti a ottenere il più alto numero di seggi in più di un secolo. .

La posizione del Partito Laburista è stata rafforzata anche dalla mediocre campagna di Sunak. È iniziata male, bagnandosi quando ha annunciato le elezioni sotto una pioggia battente senza ombrello, e da lì in poi ha continuato a peggiorare. Sunak è stato costretto a scusarsi il mese scorso dopo aver abbandonato in anticipo gli eventi commemorativi del D-Day per filmare un’intervista televisiva, anche se si è trovato ad affrontare un nuovo scandalo sulle scommesse elettorali pochi giorni prima del voto nazionale.

Sunak ha inoltre confermato nel suo discorso di venerdì che si sarebbe dimesso anche dalla carica di leader conservatore. Ha detto: “Non immediatamente. Ma non appena saranno presi gli accordi formali per scegliere il mio successore”. La moglie di Sunak, Akshata Murty, figlia di un uomo che ha co-fondato un’azienda tecnologica che ora vale 81 miliardi di dollari, è stata lealmente al fianco del marito mentre pronunciava il breve elogio del suo premiership. Aveva con sé un ombrello, in caso di emergenza.

L’offensiva dei Tory ha visto anche la perdita del seggio di otto ministri, tra cui il leader della Camera dei Comuni Penny Mordaunt e Grant Shapps, il Segretario alla Difesa. Jeremy Hunt, il ministro delle Finanze, è riuscito a mantenere il suo seggio con meno di 900 voti. Ma Hunt e la sua famiglia…E il loro caneLe partenze sono iniziate da Downing Street venerdì mattina, con partenza dal Terminal 11 per l’ultima volta in un’altra piovosa mattinata londinese.

“Possiamo guardare ancora avanti e camminare verso il mattino”, ha detto Starmer in un discorso dopo la conferma della sua storica vittoria nelle prime ore del mattino “La luce della speranza, inizialmente sbiadita, diventa più forte con il passare della giornata , splendendo ancora una volta su un Paese che ha… “L’opportunità, dopo 14 anni, di riprendersi il suo futuro”.